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Новини
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Дмитро Дубілет підтвердив, що мав доступ до програмного коду Monobank

Дмитро Дубілет підтвердив, що мав доступ до програмного коду Monobank

Після інформації, що з'явилася про майбутній судовий розгляд і можливий арешт активів Дмитра Дубілета в міжнародних судах, останній сьогодні на своїй ФБ сторінці опублікував на його думку інформацію, що проти нього ведеться інформаційна кампанія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

У зверненні Дмитро Дубілет не надав жодного істотного доказу про юридичну чистоту своїх проектів, будь-які патенти або права на інтелектуальну власність, обмежившись посиланням на заяву Тігіпка про відсутність претензій. При цьому Сергій Тігіпко і його банк Універсал не мають інтелектуальних прав на Монобанк, а є партнерами, відповідно не мають право взагалі пред'являти будь-які претензії.

Як стверджує і визнає сам Дмитро Дубілет Монобанк створювався спільно з партнерами, а не особисто ним. Але через якийсь час він створив проект сам з нуля, при цьому стверджуючи, що не використовував ні рядки програмного коду Монобанка, подібна заява з його боку зайвий раз підтверджує, що доступ до програмного коду все таки у нього був.

"Я не взяв жодного рядка коду з Монобанку. Я не наймав жодного співробітника з моно. При цьому, звичайно, базові продукти і сервіси-карти, платежі, виписка і багато іншого — у нас збігається з тим, що ви знайдете в багатьох інших необанках, від Революту і Monzo до monobank і Sportbank", — пише він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення про підозру в розкраданні інтелектуальної власності. ДОКУМЕНТ

"Що далі?",— поставив питання Дмитро Дубілет і відповів, що готовий спілкуватися з Монобанком з даного питання, тим самим фактично підтвердив, що питання для обговорення є.

Автор: 

банки (7797) Тігіпко Сергій (434) Дмитро Дубілет (188)


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Топ коментарі
+12
вобщем дубилет скозлил у своих же единоверцев из земли обетованной и думал чтоему ничего за это не будет...не учел что кинул не гоев
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07.02.2022 18:27 Відповісти
+6
Он из семьи воров, которые работали в приватбанке.
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07.02.2022 18:56 Відповісти
+5
Його папашка зараз під слідством за виведення коштів Приватбанку, а синок "нє прі чьом".
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07.02.2022 18:56 Відповісти
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07.02.2022 18:27 Відповісти
вобщем дубилет скозлил у своих же единоверцев из земли обетованной и думал чтоему ничего за это не будет...не учел что кинул не гоев
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07.02.2022 18:27 Відповісти
око за око шекель за шекель
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07.02.2022 19:03 Відповісти
У каких единоверцев?! Там какая то дура Людмила Шмальченко в частном порядке подала заяву в ...британскую полицию
Дубилет разворачивает бизнес за бугром вот и старается мадам Брошкина создать негативный фон в заголовках. Тоже мне - единоверка.
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07.02.2022 19:28 Відповісти
1000% что людмила шмальченко в девичестве какая-нибудь роза либерман
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07.02.2022 20:05 Відповісти
Очень важная новость для простых смертных .
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07.02.2022 18:29 Відповісти
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07.02.2022 18:30 Відповісти
хавал-нагива-хавал
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07.02.2022 18:31 Відповісти
Ну это свой, израильский полицай, ему это можно))
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07.02.2022 19:07 Відповісти
Доречі саме тому до Умані, разом з хасидами, прибувають і поліцаї з Ізраїлю. Бо вони можуть тих хасидів лушперити, допомогаючи нашій поліції.
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07.02.2022 19:24 Відповісти
Моно таки не моно, их там много. А суетящихся рядом и вовсе мильоны...
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07.02.2022 18:34 Відповісти
В Украине скоро всем ворам будут дават звание "Герой Ураины". Особенно тем, что из какого-либо колена Израилева.
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07.02.2022 18:45 Відповісти
А кто сказал. что выборы будут ? В Беларуссии и в Московии их давно уже нет. Хотя, некоторые жители и у нас считают, что там проходят выборы...
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07.02.2022 18:58 Відповісти
Он работает програмером или в QA
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07.02.2022 18:46 Відповісти
Його папашка зараз під слідством за виведення коштів Приватбанку, а синок "нє прі чьом".
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07.02.2022 18:56 Відповісти
Он из семьи воров, которые работали в приватбанке.
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07.02.2022 18:56 Відповісти
Це те юне обдароване чудо, що перепис населення за допомогою таблиці excel проводило.
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07.02.2022 20:14 Відповісти
Мабуть, послідовник сярьоги підраху@…
Учень пішов далі учителя після якихось виборів в Україні та роботи ЦВК …
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07.02.2022 20:37 Відповісти
 
 