Порошенко призвал власти срочно выделить 50 млрд грн на армию
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал Верховную Раду срочно собрать внеочередное заседание и выделить деньги, необходимые для обеспечения ВСУ в условиях ужесточения российской угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Европейская Солидарность" разработала специальный план, предусматривающий несколько первоочередных шагов, которые должны были сделать украинские власти еще в ноябре-декабре", – говорит Петр Порошенко.
"Мы не нагнетаем панику, мы только требуем адекватной реакции украинских властей, адекватной подготовки страны к возможному, вероятному сценарию вторжения", - подчеркнул Порошенко.
"Нужно срочно доукомплектовать все боевые бригады. Для этого нам нужно обеспечить адекватное денежное довольствие", - подчеркнул Порошенко. Он в очередной раз заявил, что денежное довольствие в ВСУ должно составлять не менее 25 тысяч гривен, а на передовой – 50 тысяч гривен. В общей сложности на это необходимо 21 млрд грн – отмечает лидер "ЕС".
"Дополнительно к этому нужно привести в соответствие, не продлить на 10 лет, как предлагают некоторые "горячие головы", а сократить срок контрактов. Ветераны, отслужившие в конкретных частях, должны иметь возможность вернуться, имея достойное денежное довольствие и заключив контракт именно на особый период. Это позволит срочно восстановить численность, а также набрать необходимое количество для подразделений территориальной обороны", – сказал Порошенко.
"Вторая позиция – это срочное наполнение стратегических резервов. Отмечаю, если бы это решение было принято тогда, когда мы предлагали – в ноябре уже были бы завершены тендерные процедуры, закупка и комплектация складов, резервов", – констатировал Порошенко.
Он в очередной раз призвал власть немедленно обеспечить армию горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом, продовольствием, медицинским, военным обеспечением.
"Необходимо развертывание резервов первой очереди и комплектация стратегических резервов", – подчеркнул пятый Президент.
"Третий пункт – это финансирование Государственного оборонного заказа на закупку оружия. Это позволит честно смотреть в глаза партнерам и ответить на вопрос, почему налогоплательщики стран всего мира должны из собственных карманов финансировать усиление обороноспособности украинских вооруженных сил, а украинское государство и украинская власть финансирует преступное "Большое воровство", – говорит Порошенко.
"Европейская Солидарность" также призывает обеспечить софинансирование вместе с субъектами местного самоуправления в процессе развертывания территориальной обороны.
"Выделить сейчас финансирование за счет средств государственного бюджета 28 миллиардов на эти программы. И за счет средств резервного фонда Кабинета Министров уже сейчас предоставить 300 миллионов для развертывания этих работ. Это нужно делать уже и сейчас", - убежден Порошенко.
Порошенко также отметил, что согласно последним социологическим исследованиям большинство украинцев считают недостаточными усилия власти для обороны страны, а Зеленского – неспособным организовать защиту государства. Петр Порошенко призвал власти совместно разработать и принять необходимые решения.
Лидер партии "ЕС" сообщил, что уже есть подписные листы для проведения внеочередного заседания Совета.
"Я еще раз призываю представителей всех фракций, всех депутатов поставить подписи о созыве внеочередного заседания. Правительство, Министерство финансов, президента – присоединиться к этому делу. Мы готовы отозвать наш законопроект, мы готовы подать общий законопроект. Речь не идет о рейтингах или внутренней борьбе. Речь идет о защите государства", – резюмировал Порошенко.
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Зарплату военнослужащих в зоне АТО в новом бюджете уравняли и теперь она будет составлять до 5000 гривен.
Как сообщает https://censor.net/, об этом в эфире http://www.hromadske.tv/society/viiskovi-u-zoni-ato-otrimuvatimut-p---yat-tisyach-/ hromadske.tv рассказал заместитель председателя парламентской фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
"Это небольшая зарплата, но те, кто в зоне АТО, получают доплаты - до 5000 гривен. Базовая ставка - три с половиной плюс начисления. Конечно, это небольшие деньги Источник:
а об Зельку ноги вытирает
читай самого выдающегося политтехнолога Мыколу Маккиавели
Україна понад усе !
даже если нужно все поломать
про ракеты я молчу - полностью сорванная программа !
Куда это годится?...