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Новости Война
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Порошенко призвал власти срочно выделить 50 млрд грн на армию

Порошенко призвал власти срочно выделить 50 млрд грн на армию

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал Верховную Раду срочно собрать внеочередное заседание и выделить деньги, необходимые для обеспечения ВСУ в условиях ужесточения российской угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Европейская Солидарность" разработала специальный план, предусматривающий несколько первоочередных шагов, которые должны были сделать украинские власти еще в ноябре-декабре", – говорит Петр Порошенко.

"Мы не нагнетаем панику, мы только требуем адекватной реакции украинских властей, адекватной подготовки страны к возможному, вероятному сценарию вторжения", - подчеркнул Порошенко.

"Нужно срочно доукомплектовать все боевые бригады. Для этого нам нужно обеспечить адекватное денежное довольствие", - подчеркнул Порошенко. Он в очередной раз заявил, что денежное довольствие в ВСУ должно составлять не менее 25 тысяч гривен, а на передовой – 50 тысяч гривен. В общей сложности на это необходимо 21 млрд грн – отмечает лидер "ЕС".

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"Дополнительно к этому нужно привести в соответствие, не продлить на 10 лет, как предлагают некоторые "горячие головы", а сократить срок контрактов. Ветераны, отслужившие в конкретных частях, должны иметь возможность вернуться, имея достойное денежное довольствие и заключив контракт именно на особый период. Это позволит срочно восстановить численность, а также набрать необходимое количество для подразделений территориальной обороны", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция – это срочное наполнение стратегических резервов. Отмечаю, если бы это решение было принято тогда, когда мы предлагали – в ноябре уже были бы завершены тендерные процедуры, закупка и комплектация складов, резервов", – констатировал Порошенко.

Он в очередной раз призвал власть немедленно обеспечить армию горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом, продовольствием, медицинским, военным обеспечением.

"Необходимо развертывание резервов первой очереди и комплектация стратегических резервов", – подчеркнул пятый Президент.

"Третий пункт – это финансирование Государственного оборонного заказа на закупку оружия. Это позволит честно смотреть в глаза партнерам и ответить на вопрос, почему налогоплательщики стран всего мира должны из собственных карманов финансировать усиление обороноспособности украинских вооруженных сил, а украинское государство и украинская власть финансирует преступное "Большое воровство", – говорит Порошенко.

"Европейская Солидарность" также призывает обеспечить софинансирование вместе с субъектами местного самоуправления в процессе развертывания территориальной обороны.

"Выделить сейчас финансирование за счет средств государственного бюджета 28 миллиардов на эти программы. И за счет средств резервного фонда Кабинета Министров уже сейчас предоставить 300 миллионов для развертывания этих работ. Это нужно делать уже и сейчас", - убежден Порошенко.

Порошенко также отметил, что согласно последним социологическим исследованиям большинство украинцев считают недостаточными усилия власти для обороны страны, а Зеленского – неспособным организовать защиту государства. Петр Порошенко призвал власти совместно разработать и принять необходимые решения.

Лидер партии "ЕС" сообщил, что уже есть подписные листы для проведения внеочередного заседания Совета.

"Я еще раз призываю представителей всех фракций, всех депутатов поставить подписи о созыве внеочередного заседания. Правительство, Министерство финансов, президента – присоединиться к этому делу. Мы готовы отозвать наш законопроект, мы готовы подать общий законопроект. Речь не идет о рейтингах или внутренней борьбе. Речь идет о защите государства", – резюмировал Порошенко.

Автор: 

армия (8506) оборона (5252) Порошенко Петр (19628) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+48
Да наркоман скорее усрется на камеру, чем поступит как советует Порошенко!
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07.02.2022 18:45 Ответить
+35
Нарешті хоч від когось - адекватні слова. А не філіал Глоби чи Чумака - "нападе, не нападе"
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07.02.2022 18:45 Ответить
+34
Петя прав .
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07.02.2022 18:43 Ответить
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Страница 2 из 2
Военнослужащие в зоне АТО будут получать 5 тысяч гривен, - Пашинский. ВИДЕО



Зарплату военнослужащих в зоне АТО в новом бюджете уравняли и теперь она будет составлять до 5000 гривен.

Как сообщает https://censor.net/, об этом в эфире http://www.hromadske.tv/society/viiskovi-u-zoni-ato-otrimuvatimut-p---yat-tisyach-/ hromadske.tv рассказал заместитель председателя парламентской фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Это небольшая зарплата, но те, кто в зоне АТО, получают доплаты - до 5000 гривен. Базовая ставка - три с половиной плюс начисления. Конечно, это небольшие деньги Источник:
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07.02.2022 22:27 Ответить
Ти привів новину за 2015 рік, бот Подоляка.
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07.02.2022 23:02 Ответить
нет, ты рядовой манипулятор, который отказывается признавать экономические и военно-политические особенности того периода. Отказывается признавать то, какой армия была до 14 года и какой качественно новый вид приобрела к 16 году и поступательно далее. Ты, работающий в Польше, даже отказываешься принимать и то, что безвиз и договоренности о рабочих визах реально состоялись фактически именно в тот самый, "нанавистный" для тебя период ... А что касается "массовых покиданий" - у Бутусова все верно сказано, но я не увидел там "тлетворного" влияния порошенки Ты лучше скажи про сегодня, не?
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07.02.2022 23:28 Ответить
это тому, что слепоглухой.
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07.02.2022 23:34 Ответить
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07.02.2022 23:18 Ответить
напиши, не стесняйся, сколько стоил $ в 2014 году и сколько в 2019! и не забудь сообщить сколько воин мог купить еды, кубов газа воды, кВт электричества на эти деньги в 2014 и в 2019!
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07.02.2022 23:27 Ответить
не стесняюсь спросить, сколько стоили продукты в 19 и сколько в 21 Спокойной ночи, манипулятор, Набирайся сил, завтра опять новости с порошенко будут, тебя ж на других не увидишь
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07.02.2022 23:30 Ответить
1) Флуд не в тему. 2) Ты такой примитивный , что веришь этой провокации *****?.. М-да уж, в этом примитиве весь ты...
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07.02.2022 23:50 Ответить
хло говорил о Порохе как о достойном противнике, а не как о ЗЕ-льоной жабе
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08.02.2022 00:45 Ответить
даже хло считает что нельзя так беспредельничать как ЗЕ-БаблоМойский
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08.02.2022 00:44 Ответить
Они лучше трухину на печеньки выделят
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07.02.2022 21:55 Ответить
"А легко..." скажет Вован Зе. Посажу первую двадцатку олигархов из списка Форбс ( по Украине), , а потом выпущу " под заставу" всего то в 2,5 миллиардов гривен каждого. Пора возвращать долги государству, армии и народу., из нажитого в "поте лица" ( ну чисто "пролетарский лозунг"), в годину испытаний и трудности, когда на кону существование страны и жизнь ее граждан. Можно и без "заставы" так сказать "добровольные пожертвования". ВСЕ НА ФРОНТ!! ВСЕ РАДИ ПОБЕДЫ!!! Где вы ау..ау...олигархи..иии..иии
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07.02.2022 21:57 Ответить
Зеля конечно еще тот "главком".. Но Петя то Петя.. А чеж ты дважды подписывал минские капитуляции.. ( или просто тогда была " ситуация", а сейчас что то другое..) Типа у нас уже 8 лет война не идет. Деньги то наверное и правда нужно частично перебрасывать в связи с обстановкой. Но эти "трибунные глашатаи" тоже порядком надоели. Пиар .. пиар.. Игра одного актера. При этом как говорится " не верю".
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07.02.2022 22:05 Ответить
Порошенко ПРИЗВАЛ !!! всех олигархов и сверхбагачей Украины ( первую сотню украинских граждан из списка Форбс) отдать "десятину" от своего нажитого на Украине за 31 год независимости, на армию, в тяжелую годину испытания. И помочь государству в ее неравной борьбе за свободу и независимость. ( не ну понятно что Петр Алексеевич сейчас "беднее" даже " бедной Юли.. Но на его место в списке Форбс видимо заступил другой Порошенко ... ( ведь если от куда то убыло, то оно где то прибыло)
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07.02.2022 22:34 Ответить
Высралась троллятина? Очко не разорвала?
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07.02.2022 22:35 Ответить
Во как вы болеете за Ахметова, Медведчука, Новинского, Фирташа, Коломойского, Пинчука, Суркисов.. или вы конкретно за "одного" олигарха так распереживались,, что у вас пердопель рвануло.. Сочувствую.. Бывает. Называется "двойные стандарты" (кажется). Не беспокойтесь Педро де лы Рошен не обеднеет его состояние за эти восемь лет только выросло ( наверное исключительно за счет благотворительности). Я вот в этом смысле за него совершенно спокоен.
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07.02.2022 22:44 Ответить
А что порохоботы думают по поводу того ,что путя готов предоставить пете полит убежище.
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07.02.2022 23:56 Ответить
скажу: уважает хло Пороха!

а об Зельку ноги вытирает
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08.02.2022 00:47 Ответить
Порох - "Государь"

читай самого выдающегося политтехнолога Мыколу Маккиавели

Україна понад усе !
даже если нужно все поломать
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08.02.2022 00:06 Ответить
А пять лет чем циничный барыга занимался? При Зеленском на армию побольше выделяют денег.
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08.02.2022 00:12 Ответить
только солдаты все беднее и танков меньше

про ракеты я молчу - полностью сорванная программа !
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08.02.2022 00:48 Ответить
От тільки при "Блазні" гроші все більше перетворюються в "макулатуру"!
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08.02.2022 07:13 Ответить
Ну - у твоїй "реальності" все не так - "гнила Європа" "загниває" а Україна при "Блазні" (порівняно з "соєвою") - "цвіте і пахне"! (Як макуха під лавкою) Ну не переживай - коли тобі платить за "похвальони" перестануть - у тебе "відкриється глибинний зір" І ти побачиш багато нового!
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11.02.2022 06:00 Ответить
Лучше бы Порохатый Барыга выделил бы деньжат на поддержку штанов порохоботам. А то у них сейчас такой вялый порохоботинг, что стыдобища смотреть, как Порохатый Шоколатье на майданах импозантно выкаблучивается перед тремя калеками.
Куда это годится?...
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11.02.2022 09:35 Ответить
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