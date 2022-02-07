Порошенко закликав владу терміново виділити 50 млрд грн на армію

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання і виділити гроші, необхідні для забезпечення ЗСУ в умовах посилення російської загрози.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність" розробила спеціальний план, який передбачає декілька першочергових кроків, які мала би зробити ще в листопаді-грудні українська влада", – говорить Петро Порошенко.

"Ми не нагнітаємо паніку, ми лише вимагаємо адекватної реакції української влади, адекватної підготовки країни до можливого, ймовірного сценарію вторгнення", – наголосив Порошенко.

"Треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади. Для цього нам потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення", – підкреслив Порошенко. Він вкотре заявив, що грошове забезпечення у ЗСУ має складати не менше 25 тисяч гривень, а на передовій – 50 тисяч гривень. Загалом на це необхідно 21 млрд грн – зазначає лідер "ЄС".

"Додатково до цього треба привести у відповідність, не продовжити на 10 років, як пропонують деякі "гарячі голови", а скоротити термін контрактів. Ветерани, які відслужили у конкретних частинах, повинні мати можливість повернутися, маючи достойне грошове забезпечення і уклавши контракт саме на особливий період. Це дасть можливість терміново відновити чисельність, а також набрати необхідну кількість для підрозділів територіальної оборони", – сказав Порошенко.

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"Друга позиція – це термінове наповнення стратегічних резервів. Наголошую, якби це рішення було прийнято тоді, коли ми пропонували – в листопаді, уже були б завершені тендерні процедури, закупівля і комплектація складів, резервів", – констатував Порошенко.

Він вкотре закликав владу негайно забезпечити армію паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням.

"Необхідне розгортання резервів першої черги і комплектація стратегічних резервів", – наголосив п’ятий Президент.

"Третій пункт – це фінансування Державного оборонного замовлення на закупівлю зброї. Це дасть можливість чесно дивитися в очі партнерам і відповісти на питання, чому платники податків країн усього світу мають з власних кишень фінансувати посилення обороноздатності українських збройних сил, а українська держава і українська влада фінансує злочинне "Велике крадівництво", – говорить Порошенко.

"Європейська Солідарність" також закликає забезпечити співфінансування разом із суб’єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони.

"Виділити зараз фінансування за рахунок коштів державного бюджету 28 мільярдів на ці програми. І за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів вже зараз надати 300 мільйонів для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз",- переконаний Порошенко.

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Порошенко також зауважив, що згідно із останніми соціологічними дослідженнями більшість українців вважають недостатніми зусилля влади для оборони країни, а Зеленського – нездатним організувати захист держави. Петро Порошенко закликав владу спільно розробити та ухвалити необхідні рішення.

Лідер партії "ЄС" повідомив, що вже є підписні листи для проведення позачергового засідання Ради.

"Я ще раз закликаю представників всіх фракцій, всіх депутатів поставити підписи щодо скликання позачергового засідання. Уряд, Міністерство фінансів, президента – долучитися до цієї справи. Ми готові відкликати наш законопроект, ми готові подати спільний законопроект. Мова не йде про рейтинги чи внутрішню боротьбу. Мова йде про захист держави", – резюмував Порошенко.