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Порошенко закликав владу терміново виділити 50 млрд грн на армію

Порошенко закликав владу терміново виділити 50 млрд грн на армію

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання і виділити гроші, необхідні для забезпечення ЗСУ в умовах посилення російської загрози.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Європейська Солідарність" розробила спеціальний план, який передбачає декілька першочергових кроків, які мала би зробити ще в листопаді-грудні українська влада", – говорить Петро Порошенко.

"Ми не нагнітаємо паніку, ми лише вимагаємо адекватної реакції української влади, адекватної підготовки країни до можливого, ймовірного сценарію вторгнення", – наголосив Порошенко.

"Треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади. Для цього нам потрібно забезпечити адекватне грошове забезпечення", – підкреслив Порошенко. Він вкотре заявив, що грошове забезпечення у ЗСУ має складати не менше 25 тисяч гривень, а на передовій – 50 тисяч гривень. Загалом на це необхідно 21 млрд грн – зазначає лідер "ЄС".

"Додатково до цього треба привести у відповідність, не продовжити на 10 років, як пропонують деякі "гарячі голови", а скоротити термін контрактів. Ветерани, які відслужили у конкретних частинах, повинні мати можливість повернутися, маючи достойне грошове забезпечення і уклавши контракт саме на особливий період. Це дасть можливість терміново відновити чисельність, а також набрати необхідну кількість для підрозділів територіальної оборони", – сказав Порошенко.

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"Друга позиція – це термінове наповнення стратегічних резервів. Наголошую, якби це рішення було прийнято тоді, коли ми пропонували – в листопаді, уже були б завершені тендерні процедури, закупівля і комплектація складів, резервів", – констатував Порошенко.

Він вкотре закликав владу негайно забезпечити армію паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням.

"Необхідне розгортання резервів першої черги і комплектація стратегічних резервів", – наголосив п’ятий Президент.

"Третій пункт – це фінансування Державного оборонного замовлення на закупівлю зброї. Це дасть можливість чесно дивитися в очі партнерам і відповісти на питання, чому платники податків країн усього світу мають з власних кишень фінансувати посилення обороноздатності українських збройних сил, а українська держава і українська влада фінансує злочинне "Велике крадівництво", – говорить Порошенко.

"Європейська Солідарність" також закликає забезпечити співфінансування разом із суб’єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони.

"Виділити зараз фінансування за рахунок коштів державного бюджету 28 мільярдів на ці програми. І за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів вже зараз надати 300 мільйонів для розгортання цих робіт. Це треба робити вже і зараз",- переконаний Порошенко.

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Порошенко також зауважив, що згідно із останніми соціологічними дослідженнями більшість українців вважають недостатніми зусилля влади для оборони країни, а Зеленського – нездатним організувати захист держави. Петро Порошенко закликав владу спільно розробити та ухвалити необхідні рішення.

Лідер партії "ЄС" повідомив, що вже є підписні листи для проведення позачергового засідання Ради.

"Я ще раз закликаю представників всіх фракцій, всіх депутатів поставити підписи щодо скликання позачергового засідання. Уряд, Міністерство фінансів, президента – долучитися до цієї справи. Ми готові відкликати наш законопроект, ми готові подати спільний законопроект. Мова не йде про рейтинги чи внутрішню боротьбу. Мова йде про захист держави", – резюмував Порошенко.

Автор: 

армія (3782) оборона (4855) Порошенко Петро (15203) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+48
Да наркоман скорее усрется на камеру, чем поступит как советует Порошенко!
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07.02.2022 18:45 Відповісти
+35
Нарешті хоч від когось - адекватні слова. А не філіал Глоби чи Чумака - "нападе, не нападе"
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07.02.2022 18:45 Відповісти
+34
Петя прав .
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07.02.2022 18:43 Відповісти
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Военнослужащие в зоне АТО будут получать 5 тысяч гривен, - Пашинский. ВИДЕО



Зарплату военнослужащих в зоне АТО в новом бюджете уравняли и теперь она будет составлять до 5000 гривен.

Как сообщает https://censor.net/, об этом в эфире http://www.hromadske.tv/society/viiskovi-u-zoni-ato-otrimuvatimut-p---yat-tisyach-/ hromadske.tv рассказал заместитель председателя парламентской фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"Это небольшая зарплата, но те, кто в зоне АТО, получают доплаты - до 5000 гривен. Базовая ставка - три с половиной плюс начисления. Конечно, это небольшие деньги Источник:
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07.02.2022 22:27 Відповісти
Ти привів новину за 2015 рік, бот Подоляка.
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07.02.2022 23:02 Відповісти
нет, ты рядовой манипулятор, который отказывается признавать экономические и военно-политические особенности того периода. Отказывается признавать то, какой армия была до 14 года и какой качественно новый вид приобрела к 16 году и поступательно далее. Ты, работающий в Польше, даже отказываешься принимать и то, что безвиз и договоренности о рабочих визах реально состоялись фактически именно в тот самый, "нанавистный" для тебя период ... А что касается "массовых покиданий" - у Бутусова все верно сказано, но я не увидел там "тлетворного" влияния порошенки Ты лучше скажи про сегодня, не?
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07.02.2022 23:28 Відповісти
это тому, что слепоглухой.
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07.02.2022 23:34 Відповісти
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07.02.2022 23:18 Відповісти
напиши, не стесняйся, сколько стоил $ в 2014 году и сколько в 2019! и не забудь сообщить сколько воин мог купить еды, кубов газа воды, кВт электричества на эти деньги в 2014 и в 2019!
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07.02.2022 23:27 Відповісти
не стесняюсь спросить, сколько стоили продукты в 19 и сколько в 21 Спокойной ночи, манипулятор, Набирайся сил, завтра опять новости с порошенко будут, тебя ж на других не увидишь
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07.02.2022 23:30 Відповісти
1) Флуд не в тему. 2) Ты такой примитивный , что веришь этой провокации *****?.. М-да уж, в этом примитиве весь ты...
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07.02.2022 23:50 Відповісти
хло говорил о Порохе как о достойном противнике, а не как о ЗЕ-льоной жабе
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08.02.2022 00:45 Відповісти
даже хло считает что нельзя так беспредельничать как ЗЕ-БаблоМойский
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08.02.2022 00:44 Відповісти
Они лучше трухину на печеньки выделят
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07.02.2022 21:55 Відповісти
"А легко..." скажет Вован Зе. Посажу первую двадцатку олигархов из списка Форбс ( по Украине), , а потом выпущу " под заставу" всего то в 2,5 миллиардов гривен каждого. Пора возвращать долги государству, армии и народу., из нажитого в "поте лица" ( ну чисто "пролетарский лозунг"), в годину испытаний и трудности, когда на кону существование страны и жизнь ее граждан. Можно и без "заставы" так сказать "добровольные пожертвования". ВСЕ НА ФРОНТ!! ВСЕ РАДИ ПОБЕДЫ!!! Где вы ау..ау...олигархи..иии..иии
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07.02.2022 21:57 Відповісти
Зеля конечно еще тот "главком".. Но Петя то Петя.. А чеж ты дважды подписывал минские капитуляции.. ( или просто тогда была " ситуация", а сейчас что то другое..) Типа у нас уже 8 лет война не идет. Деньги то наверное и правда нужно частично перебрасывать в связи с обстановкой. Но эти "трибунные глашатаи" тоже порядком надоели. Пиар .. пиар.. Игра одного актера. При этом как говорится " не верю".
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07.02.2022 22:05 Відповісти
Порошенко ПРИЗВАЛ !!! всех олигархов и сверхбагачей Украины ( первую сотню украинских граждан из списка Форбс) отдать "десятину" от своего нажитого на Украине за 31 год независимости, на армию, в тяжелую годину испытания. И помочь государству в ее неравной борьбе за свободу и независимость. ( не ну понятно что Петр Алексеевич сейчас "беднее" даже " бедной Юли.. Но на его место в списке Форбс видимо заступил другой Порошенко ... ( ведь если от куда то убыло, то оно где то прибыло)
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07.02.2022 22:34 Відповісти
Высралась троллятина? Очко не разорвала?
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07.02.2022 22:35 Відповісти
Во как вы болеете за Ахметова, Медведчука, Новинского, Фирташа, Коломойского, Пинчука, Суркисов.. или вы конкретно за "одного" олигарха так распереживались,, что у вас пердопель рвануло.. Сочувствую.. Бывает. Называется "двойные стандарты" (кажется). Не беспокойтесь Педро де лы Рошен не обеднеет его состояние за эти восемь лет только выросло ( наверное исключительно за счет благотворительности). Я вот в этом смысле за него совершенно спокоен.
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07.02.2022 22:44 Відповісти
А что порохоботы думают по поводу того ,что путя готов предоставить пете полит убежище.
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07.02.2022 23:56 Відповісти
скажу: уважает хло Пороха!

а об Зельку ноги вытирает
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08.02.2022 00:47 Відповісти
Порох - "Государь"

читай самого выдающегося политтехнолога Мыколу Маккиавели

Україна понад усе !
даже если нужно все поломать
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08.02.2022 00:06 Відповісти
А пять лет чем циничный барыга занимался? При Зеленском на армию побольше выделяют денег.
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08.02.2022 00:12 Відповісти
только солдаты все беднее и танков меньше

про ракеты я молчу - полностью сорванная программа !
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08.02.2022 00:48 Відповісти
От тільки при "Блазні" гроші все більше перетворюються в "макулатуру"!
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08.02.2022 07:13 Відповісти
Ну - у твоїй "реальності" все не так - "гнила Європа" "загниває" а Україна при "Блазні" (порівняно з "соєвою") - "цвіте і пахне"! (Як макуха під лавкою) Ну не переживай - коли тобі платить за "похвальони" перестануть - у тебе "відкриється глибинний зір" І ти побачиш багато нового!
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11.02.2022 06:00 Відповісти
Лучше бы Порохатый Барыга выделил бы деньжат на поддержку штанов порохоботам. А то у них сейчас такой вялый порохоботинг, что стыдобища смотреть, как Порохатый Шоколатье на майданах импозантно выкаблучивается перед тремя калеками.
Куда это годится?...
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11.02.2022 09:35 Відповісти
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