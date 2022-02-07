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Новости Оборона
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Украина и Германия выработали проект решения по поставкам оружия, - Кулеба

Украина и Германия выработали проект решения по поставкам оружия, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок вопрос поставок оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как же мы не могли об этом не говорить? Но очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично, сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины конкретно в сфере обороны и безопасности", - сказал Кулеба на пресс-конференции с Бербок в Киеве.

Он подчеркнул, что министры имели откровенный разговор по этому вопросу.

"У нас действительно тут позиции отличаются. Но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ругаться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", - указал Кулеба.

Смотрите также: Совместная пресс-конференция Кулебы и Бербок в Киеве. ВИДЕО

Автор: 

Германия (7093) оборона (5252) оружие (10281) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Договорились ни о чем.
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07.02.2022 19:40 Ответить
+10
не варто відмазувати фріців прорашистських лакеїв.Найкращий приклад для фріців показали США ,Англія,Польща,Чехія,Данія,прибалти,Польща.Пару десятків транспортних літаків зброї до України набагато переконливіше,як німецькі обіцянки,котрі вони не виконають через те.що їм не дозволить цього зробити "капутін"
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07.02.2022 19:47 Ответить
+6
хоть каски дадут, которые не закупили... лишь бы не пустышки... еще бы качественные современные бронежилеты
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07.02.2022 19:49 Ответить
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Договорились ни о чем.
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07.02.2022 19:40 Ответить
Договорились договариваться дальше😁
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07.02.2022 20:36 Ответить
нічого, сьогодні Байден напхає повні штани Олуху Шольцу і завтра полетять літаки зі зброєю з Берліна
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07.02.2022 20:38 Ответить
не варто відмазувати фріців прорашистських лакеїв.Найкращий приклад для фріців показали США ,Англія,Польща,Чехія,Данія,прибалти,Польща.Пару десятків транспортних літаків зброї до України набагато переконливіше,як німецькі обіцянки,котрі вони не виконають через те.що їм не дозволить цього зробити "капутін"
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07.02.2022 19:47 Ответить
Так что, теперь с фрицами не контактировать? Фрицов нельзя толкать в объятие Пуйла и США с этим удачно справляются.
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07.02.2022 19:53 Ответить
Ті хто добре знає Західну Європу кажуть, що до сьогодні існують побоювання сильноі військовоі Німеччини, там гектари Леопард ів стоять і всякого заліза без діі. То така політика - утримувати баланс, статус кво, нікого не виділяти в регіоні. Нам краще іхні гроші, технологіі та обладнання.
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07.02.2022 20:04 Ответить
ніякої користі Україні і її народу від контактів з фріцами,котрі в міцних обіймах українського окупанта немає.А ось ,через німецьку підтримку окупанта-Україна вже втратила досить багато.
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07.02.2022 20:08 Ответить
хоть каски дадут, которые не закупили... лишь бы не пустышки... еще бы качественные современные бронежилеты
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07.02.2022 19:49 Ответить
Оружие частями поставлять, а в Украине собирать, тоже нелохо.
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07.02.2022 19:49 Ответить
я бы пошел собирать это оружие бесплатно как волонтер в нерабочее время, прошу только предоставить кофе и печеньки.
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07.02.2022 19:53 Ответить
Возьмите и меня. Достаточно кофе, чтобы в две смены.
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07.02.2022 19:55 Ответить
Коли фараон умирав чи гинув...то всіх йо... в то його слуг ховали разом із ним. А у "фараона" ЗЄлі багато слуг. Дуже багато - в т.ч. і Кулєба...
Розкошелимося...?
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07.02.2022 19:53 Ответить
Та достатньо подарувати нам необмежену ліцензію на виготовлення протидроновоі зброі і на початок 1000 комплектів деталей
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07.02.2022 19:55 Ответить
У німака генетичний страх перед мокшею. Страшношопісєц.
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07.02.2022 19:56 Ответить
Климкин, Донбассу дадут автономию? Блинкин сказал, что Киев готов.(
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07.02.2022 20:17 Ответить
Честно говоря, все оружие, выпускаемое в Германии, отстает от передовых образцов лет на 10 и поставляется, в основном, в разные недоразвитые страны, типо Алжира.
Лишь бы не мешали.
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07.02.2022 20:17 Ответить
Ще трохи часу і будуть умовляти брати і ракети. Всьому свій час
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07.02.2022 20:19 Ответить
Короче, бюргеры в очередной раз послали зебилов нахер, и теперь зебилы рассказывают по телевизору, что все очень хорошо.
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07.02.2022 20:29 Ответить
Украина и Германия выработали проект- Кулеба обсудил с Бербок вопрос ./ Так , оказывается, Украина уже не Коломойский. Украина это Кулеба.
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07.02.2022 20:30 Ответить
Фауст-патрон,извини,не проверял...
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07.02.2022 20:41 Ответить
Треба було з німцями гнути свою лінію ще в 90 р. Раха просто монополізувала, привласнила собі результати 2 св. Між іншим Порох намагався реанімувати цю тему.
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07.02.2022 20:53 Ответить
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
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07.02.2022 21:25 Ответить
дипломатические протокольные хороводы,на данный момент самая бесполезная и вредоносная страна по отношению к Украине,как можно было такую дичь морозить про танковые атаки,походу нервная работа у Кулебы
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07.02.2022 21:50 Ответить
Германия под дуру косит. Типа непонятно что Украина никогда и не при каких условиях не будет военным путем возвращать ни ОРДЛО ни Крым.. Просто по причине не соизмеримости сил противостоящей стороны с нашими скромными возможностями. Особенно в воздухе, море, ракетном вооружении, как и в прочем во всем остальном чего скрывать. А это значит что Украине нужно только оружие для обороны, или по крайней мере что бы противник десять раз подумал прежде чем наступать дальше.. Все это прекрасно знают и понимают. Нам бы, то удержать что пока еще под нашим контролем. Но нет. Понимая это все равно препятствуют нам в поставках.. и этим только раззадоривают агрессора. А разговоры .. что мол если нападут и т.д вот тогда то мы.... Это для лохов. Во первых тогда вообще ничего не пришлют, а во вторых будет ли кому присылать.. вопрос дискуссионный... Дорога как говорится ложка к обеду.
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07.02.2022 22:17 Ответить
Ну хоч бронежилети разом із шоломами німці могли б і подарувати. Не вірю, що їх законодавство забороняє робити такі поставки, наприклад, поліцейським підрозділам іншої держави навіть під час війни.
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07.02.2022 23:18 Ответить
 
 