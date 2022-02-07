Совместная пресс-конференция Кулебы и Бербок в Киеве. ВИДЕО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД ФРГ Анналена Бербок дают совместную пресс-конференцию в Киеве.
Мероприятие транслирует пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
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+2 ольга янголенко
показать весь комментарий07.02.2022 17:48 Ответить Ссылка
+2 Мое Родителей
показать весь комментарий07.02.2022 18:35 Ответить Ссылка
+2 kelt kant
показать весь комментарий07.02.2022 19:11 Ответить Ссылка
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Впрочем, его курировал (иногда чрезмерно) Порошенко, бывший министром иностранных дел ещё при Ющенко, и вполне в дипломатии разбирающийся.
може все таки немцы помогут нам оружием
и еще Боже благослови Украину и Германию!