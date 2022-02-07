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Совместная пресс-конференция Кулебы и Бербок в Киеве. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД ФРГ Анналена Бербок дают совместную пресс-конференцию в Киеве.

Мероприятие транслирует пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

 

Также смотрите: Глава МИД Германии Бербок прибыла с официальным визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Автор: 

Германия (7093) Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+2
Зачастили тєлєрасти умовляють владу якщо ***** нападе то що б ми не стріляли бо і до них докотиться
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07.02.2022 17:48 Ответить
+2
18:58 Дольче пресса .вопрос о поставках вооружения правительства Германии Украине.в частности приборов ночного видения . ответ Анналены Барбек: Ну... мой визит Франция.лес зелёный .дорога небо планы лак ногти мир во всем мире адаптация ..... абракадабра
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07.02.2022 18:35 Ответить
+2
Ты брехливое ЗЕленое прокацапское чмо... Климкин никогда не был учителем математики из Мацквы, ты, наверное методички перепутало, напиши жалобу Подоляку, накой он таких, как ты, убогих ЗЕнедоумков, так тупо подставляет??? И пусть твой Подляк лучше расскажет про то, как он отрабатывал москальские бабки, когда строчил заказные статейки и во времена янукОвоща и задолго до этого...
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07.02.2022 19:11 Ответить
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Климкин думает :" А , что , так можно бьіло ?" . 😃
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07.02.2022 17:38 Ответить
Каких только придурков Миша Подоляк на работу не берет........
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07.02.2022 17:45 Ответить
Мы теперь дипломатов сравниваем с Климкиным, который был простым учителем математики из Москвы. Ещё одного президента надо выбрать из обоймы ФСБ и посмотрим, кто будет нашими "дипломатами".
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07.02.2022 17:47 Ответить
Ты брехливое ЗЕленое прокацапское чмо... Климкин никогда не был учителем математики из Мацквы, ты, наверное методички перепутало, напиши жалобу Подоляку, накой он таких, как ты, убогих ЗЕнедоумков, так тупо подставляет??? И пусть твой Подляк лучше расскажет про то, как он отрабатывал москальские бабки, когда строчил заказные статейки и во времена янукОвоща и задолго до этого...
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07.02.2022 19:11 Ответить
Вообще-то, Климкин окончил МФТИ сразу после чего работал в киевском Институте электросварки им. Патона. В 1993г. в МИД призвали физиков в департамент военного контроля и разоружения, так он попал в дипломаты. Так что, с образованием и дипломатическим опытом у Климкина все хорошо. Дипломат он, однако, средний, но по сравнению с Кулебой - Талейран!
Впрочем, его курировал (иногда чрезмерно) Порошенко, бывший министром иностранных дел ещё при Ющенко, и вполне в дипломатии разбирающийся.
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07.02.2022 19:56 Ответить
Зачастили тєлєрасти умовляють владу якщо ***** нападе то що б ми не стріляли бо і до них докотиться
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07.02.2022 17:48 Ответить
18:58 Дольче пресса .вопрос о поставках вооружения правительства Германии Украине.в частности приборов ночного видения . ответ Анналены Барбек: Ну... мой визит Франция.лес зелёный .дорога небо планы лак ногти мир во всем мире адаптация ..... абракадабра
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07.02.2022 18:35 Ответить
Помните сцену из "белого солнца пустыни" когда подпоручик выброшенный Верещагиным в окно, промолвил - да у него гранаты не той системы. Так и здесь, приехала МИД Германии, а ЗеБубу не привели в чувство реальности - сказали, что у них графики разные. Когда то помню, еще Богдан заправлял в ОПе, приехал Орбан, Буба давал совместную преску, надоело говорить, сам себя оборвал, пошел в другую сторону от дверей, Орбан о.....л, а бубу охрана поймала и передала Мендель, что бы та вывела через двери. А здесь не соизволил даже приехать на работу. Во дают, зеленые
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07.02.2022 20:17 Ответить
а мне нравиться Анна-Лена,дай Боже ей здоровья!
може все таки немцы помогут нам оружием
и еще Боже благослови Украину и Германию!
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07.02.2022 21:58 Ответить
 
 