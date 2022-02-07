Спільна пресконференція Кулеби та Бербок у Києві. ВIДЕО
Наразі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС ФРН Анналена Бербок дають спільну пресконференцію у Києві.
Захід транслювала преслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+2 ольга янголенко
показати весь коментар07.02.2022 17:48 Відповісти Посилання
+2 Мое Родителей
показати весь коментар07.02.2022 18:35 Відповісти Посилання
+2 kelt kant
показати весь коментар07.02.2022 19:11 Відповісти Посилання
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Впрочем, его курировал (иногда чрезмерно) Порошенко, бывший министром иностранных дел ещё при Ющенко, и вполне в дипломатии разбирающийся.
може все таки немцы помогут нам оружием
и еще Боже благослови Украину и Германию!