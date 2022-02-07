УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
8 528 26

Україна та Німеччина виробили проєкт рішення щодо постачання зброї, - Кулеба

Україна та Німеччина виробили проєкт рішення щодо постачання зброї, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання постачання збрї.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо питання зброї, то так, безумовно, ми про це говорили. Як же ми не могли про це не говорити? Але дуже важливо, що сьогодні ми, скажу дипломатично, сьогодні ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те, що Німеччина може зробити, і те, що вона має намір зробити для підтримки України безпосередньо у сфері оборони та безпеки", - сказав Кулеба на пресконференції з Бербок у Києві.

Він наголосив, що міністри мали відверту розмову з цього питання.

"У нас справді тут позиції відрізняються. Але наше завдання з Анналеною полягає не в тому, щоб лаятися, а в тому, щоб шукати точки дотику та рішення. Думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення. Тепер очікуватимемо кроку німецького уряду", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5 тисяч шоломів, - Резніков

Автор: 

Німеччина (7510) оборона (4855) зброя (7560) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Договорились ни о чем.
показати весь коментар
07.02.2022 19:40 Відповісти
+10
не варто відмазувати фріців прорашистських лакеїв.Найкращий приклад для фріців показали США ,Англія,Польща,Чехія,Данія,прибалти,Польща.Пару десятків транспортних літаків зброї до України набагато переконливіше,як німецькі обіцянки,котрі вони не виконають через те.що їм не дозволить цього зробити "капутін"
показати весь коментар
07.02.2022 19:47 Відповісти
+6
хоть каски дадут, которые не закупили... лишь бы не пустышки... еще бы качественные современные бронежилеты
показати весь коментар
07.02.2022 19:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Договорились ни о чем.
показати весь коментар
07.02.2022 19:40 Відповісти
Договорились договариваться дальше😁
показати весь коментар
07.02.2022 20:36 Відповісти
нічого, сьогодні Байден напхає повні штани Олуху Шольцу і завтра полетять літаки зі зброєю з Берліна
показати весь коментар
07.02.2022 20:38 Відповісти
не варто відмазувати фріців прорашистських лакеїв.Найкращий приклад для фріців показали США ,Англія,Польща,Чехія,Данія,прибалти,Польща.Пару десятків транспортних літаків зброї до України набагато переконливіше,як німецькі обіцянки,котрі вони не виконають через те.що їм не дозволить цього зробити "капутін"
показати весь коментар
07.02.2022 19:47 Відповісти
Так что, теперь с фрицами не контактировать? Фрицов нельзя толкать в объятие Пуйла и США с этим удачно справляются.
показати весь коментар
07.02.2022 19:53 Відповісти
Ті хто добре знає Західну Європу кажуть, що до сьогодні існують побоювання сильноі військовоі Німеччини, там гектари Леопард ів стоять і всякого заліза без діі. То така політика - утримувати баланс, статус кво, нікого не виділяти в регіоні. Нам краще іхні гроші, технологіі та обладнання.
показати весь коментар
07.02.2022 20:04 Відповісти
ніякої користі Україні і її народу від контактів з фріцами,котрі в міцних обіймах українського окупанта немає.А ось ,через німецьку підтримку окупанта-Україна вже втратила досить багато.
показати весь коментар
07.02.2022 20:08 Відповісти
хоть каски дадут, которые не закупили... лишь бы не пустышки... еще бы качественные современные бронежилеты
показати весь коментар
07.02.2022 19:49 Відповісти
Оружие частями поставлять, а в Украине собирать, тоже нелохо.
показати весь коментар
07.02.2022 19:49 Відповісти
я бы пошел собирать это оружие бесплатно как волонтер в нерабочее время, прошу только предоставить кофе и печеньки.
показати весь коментар
07.02.2022 19:53 Відповісти
Возьмите и меня. Достаточно кофе, чтобы в две смены.
показати весь коментар
07.02.2022 19:55 Відповісти
Коли фараон умирав чи гинув...то всіх йо... в то його слуг ховали разом із ним. А у "фараона" ЗЄлі багато слуг. Дуже багато - в т.ч. і Кулєба...
Розкошелимося...?
показати весь коментар
07.02.2022 19:53 Відповісти
Та достатньо подарувати нам необмежену ліцензію на виготовлення протидроновоі зброі і на початок 1000 комплектів деталей
показати весь коментар
07.02.2022 19:55 Відповісти
У німака генетичний страх перед мокшею. Страшношопісєц.
показати весь коментар
07.02.2022 19:56 Відповісти
Климкин, Донбассу дадут автономию? Блинкин сказал, что Киев готов.(
показати весь коментар
07.02.2022 20:17 Відповісти
Честно говоря, все оружие, выпускаемое в Германии, отстает от передовых образцов лет на 10 и поставляется, в основном, в разные недоразвитые страны, типо Алжира.
Лишь бы не мешали.
показати весь коментар
07.02.2022 20:17 Відповісти
Ще трохи часу і будуть умовляти брати і ракети. Всьому свій час
показати весь коментар
07.02.2022 20:19 Відповісти
Короче, бюргеры в очередной раз послали зебилов нахер, и теперь зебилы рассказывают по телевизору, что все очень хорошо.
показати весь коментар
07.02.2022 20:29 Відповісти
Украина и Германия выработали проект- Кулеба обсудил с Бербок вопрос ./ Так , оказывается, Украина уже не Коломойский. Украина это Кулеба.
показати весь коментар
07.02.2022 20:30 Відповісти
Фауст-патрон,извини,не проверял...
показати весь коментар
07.02.2022 20:41 Відповісти
Треба було з німцями гнути свою лінію ще в 90 р. Раха просто монополізувала, привласнила собі результати 2 св. Між іншим Порох намагався реанімувати цю тему.
показати весь коментар
07.02.2022 20:53 Відповісти
За повідомленням ЗМІ, ПреЗЕдент ЗЕ не зміг зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок через те, що йому забракло часу в його щільному графіку.
показати весь коментар
07.02.2022 21:25 Відповісти
дипломатические протокольные хороводы,на данный момент самая бесполезная и вредоносная страна по отношению к Украине,как можно было такую дичь морозить про танковые атаки,походу нервная работа у Кулебы
показати весь коментар
07.02.2022 21:50 Відповісти
Германия под дуру косит. Типа непонятно что Украина никогда и не при каких условиях не будет военным путем возвращать ни ОРДЛО ни Крым.. Просто по причине не соизмеримости сил противостоящей стороны с нашими скромными возможностями. Особенно в воздухе, море, ракетном вооружении, как и в прочем во всем остальном чего скрывать. А это значит что Украине нужно только оружие для обороны, или по крайней мере что бы противник десять раз подумал прежде чем наступать дальше.. Все это прекрасно знают и понимают. Нам бы, то удержать что пока еще под нашим контролем. Но нет. Понимая это все равно препятствуют нам в поставках.. и этим только раззадоривают агрессора. А разговоры .. что мол если нападут и т.д вот тогда то мы.... Это для лохов. Во первых тогда вообще ничего не пришлют, а во вторых будет ли кому присылать.. вопрос дискуссионный... Дорога как говорится ложка к обеду.
показати весь коментар
07.02.2022 22:17 Відповісти
Ну хоч бронежилети разом із шоломами німці могли б і подарувати. Не вірю, що їх законодавство забороняє робити такі поставки, наприклад, поліцейським підрозділам іншої держави навіть під час війни.
показати весь коментар
07.02.2022 23:18 Відповісти
 
 