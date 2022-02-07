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Новости Война в Сирии
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Россия планирует отправку белорусских военных в Сирию

Россия планирует отправку белорусских военных в Сирию

Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Беларусью о размещении в Сирии белорусского воинского контингента численностью до 200 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В проекте соглашения заявлено, что белорусский контингент будет участвовать "в гуманитарных мероприятиях вне зоны боевых действий". Его планируется разместить в месте дислокации российской авиационной группы — на авиабазе Хмеймим.

Задачи и состав белорусской группы утвердят власти Беларуси, согласовав свое решение с Россией. Военные будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон Минобороны РФ, но оставаться под командованием Минобороны Беларуси.

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Россия "на безвозмездной основе" обеспечит белорусских военных питанием, транспортом, обмундированием, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также проводит их подготовку и организует их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни.

Основой для соглашения стали российско-белорусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.

Напомним, в марте 2019 года Александр Лукашенко говорил, что не будет отправлять белорусских солдат в Сирию, в том числе потому, что Конституция страны этого не позволяет: "Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет", - говорил он.

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Автор: 

Беларусь (7937) россия (96420) Сирия (3152)


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Топ комментарии
+52
нажаль білоруси не відстояли свою державність, тепер будуть гарматним м'ясом москви...
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07.02.2022 21:18 Ответить
+48
Бульбашские женьІ и мамаши ссутся кипятком от счастья!
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07.02.2022 21:17 Ответить
+47
Зато без Майдана !
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07.02.2022 21:19 Ответить
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Там наверное климат позволяет два урожая бульбы собирать. Времена то грядут голодные.. санкционные...
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07.02.2022 22:07 Ответить
"и организует их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни. Источник: "

перед эвакуацией надо хорошо упаковывать,шоб мешок не развязался
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07.02.2022 22:13 Ответить
Не захотели воевать за Белорусь,будете дохнуть за кацапию.
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07.02.2022 22:24 Ответить
Это делается для того чтоб белорусские военные получили какой никакой боевой опыт перед нападением на Украину.
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07.02.2022 22:28 Ответить
Им этот опыт в аду не пригодится
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07.02.2022 22:37 Ответить
Хитрий Путін, хоче позбутись білоруської армії, нахрін та Сирія білорусам всралась.
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07.02.2022 22:36 Ответить
сегодня праздник в белорашских баб
сегодня будут танцы!
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07.02.2022 22:44 Ответить

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07.02.2022 22:46 Ответить
Как я и говорил. Не москвичей же Х***ло погонит на убой чтобы гробы приходили в Москву. А бульбашей, крысчан и даунбаситов не жалко. Как говорил жуков, чем больше сдохнет тем меньше потом протестов. То же самое ждет и украинцев которые *не хотят войны* а хотят дагаварится за мир. Тот кто не воюет за свою страну бедет воевать за чужую в чужих *бенях.
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07.02.2022 22:47 Ответить
"в гуманитарных мероприятиях вне зоны боевых действий"__________трупы "сруских витязей" выносить штоли???))))))))))))))))
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07.02.2022 22:49 Ответить
Ну что бульбаши, просрали вы свою независимость своими цветочками и хороводами. Теперь вы биомасса принадлежащая кремлю, как вы и хотели. И жаловаться теперь будете бегать в кремль.
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07.02.2022 22:54 Ответить
все страны зависимы, так или эдак.
поэтому объединяются в различные союзы, более выгодные для себя и населения.
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07.02.2022 23:07 Ответить
Чим більше російських фашистів та їхніх білоруських прихвостнів буде знищено в Сирії - тим кращим і спокійнішим буде світ .
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07.02.2022 23:26 Ответить
Відправлять 200 осіб . На що це вони натякають ?
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07.02.2022 23:53 Ответить
Какая прекрасная новость! Сначала они защищали Лукашенко, и за это их отправили подыхать в Сирию!

Могилы найдут своих героев.
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08.02.2022 00:31 Ответить
Хорош, хорош. Больше трэша, лютого и полного 🤪
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08.02.2022 01:33 Ответить
Людские ресурсы и Кремль....
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08.02.2022 03:06 Ответить
сябры вперед а сзади с вас с пулеметами что бы не слиняли. Это ждет и тех кто по приколу и хуже не будет
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08.02.2022 04:26 Ответить
Каламбур: - Двести двухсотых...
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08.02.2022 05:47 Ответить
"Интернациональный долг"? Короткая память... Ну туда им и дорога!!!
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08.02.2022 07:53 Ответить
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