Россия планирует отправку белорусских военных в Сирию
Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Беларусью о размещении в Сирии белорусского воинского контингента численностью до 200 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В проекте соглашения заявлено, что белорусский контингент будет участвовать "в гуманитарных мероприятиях вне зоны боевых действий". Его планируется разместить в месте дислокации российской авиационной группы — на авиабазе Хмеймим.
Задачи и состав белорусской группы утвердят власти Беларуси, согласовав свое решение с Россией. Военные будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон Минобороны РФ, но оставаться под командованием Минобороны Беларуси.
Россия "на безвозмездной основе" обеспечит белорусских военных питанием, транспортом, обмундированием, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также проводит их подготовку и организует их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни.
Основой для соглашения стали российско-белорусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.
Напомним, в марте 2019 года Александр Лукашенко говорил, что не будет отправлять белорусских солдат в Сирию, в том числе потому, что Конституция страны этого не позволяет: "Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет", - говорил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
перед эвакуацией надо хорошо упаковывать,шоб мешок не развязался
сегодня будут танцы!
поэтому объединяются в различные союзы, более выгодные для себя и населения.
Могилы найдут своих героев.