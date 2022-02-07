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Новини Війна в Сирії
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Росія планує відправку білоруських військових до Сирії

Росія планує відправку білоруських військових до Сирії

Уряд Росії схвалив проєкт безстрокової угоди з Білоруссю щодо розміщення в Сирії білоруського військового контингенту чисельністю до 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У проєкті угоди заявлено, що білоруський контингент братиме участь "у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій". Його планується розмістити в місці дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім.

Завдання та склад білоруської групи затвердить влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією. Військові підпорядковуватимуться Центру з примирення ворогуючих сторін Міноборони РФ, але залишатимуться під командуванням Міноборони Білорусі.

Росія "на безоплатній основі" забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проведе їхню підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

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Основою для угоди стали російсько-білоруські договори про дружбу, військове співробітництво та створення Союзної держави.

Нагадаємо, у березні 2019 року Олександр Лукашенко говорив, що не відправлятиме білоруських солдатів до Сирії, зокрема тому, що Конституція країни цього не дозволяє: "Лізти до Сирії між іранцями, американцями, турками та росіянами у мене особливого бажання немає", - казав він.

Автор: 

Білорусь (7987) росія (66431) Сирія (1871)


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Топ коментарі
+52
нажаль білоруси не відстояли свою державність, тепер будуть гарматним м'ясом москви...
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07.02.2022 21:18 Відповісти
+48
Бульбашские женьІ и мамаши ссутся кипятком от счастья!
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07.02.2022 21:17 Відповісти
+47
Зато без Майдана !
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07.02.2022 21:19 Відповісти
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Там наверное климат позволяет два урожая бульбы собирать. Времена то грядут голодные.. санкционные...
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07.02.2022 22:07 Відповісти
"и организует их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни. Источник: "

перед эвакуацией надо хорошо упаковывать,шоб мешок не развязался
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07.02.2022 22:13 Відповісти
Не захотели воевать за Белорусь,будете дохнуть за кацапию.
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07.02.2022 22:24 Відповісти
Это делается для того чтоб белорусские военные получили какой никакой боевой опыт перед нападением на Украину.
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07.02.2022 22:28 Відповісти
Им этот опыт в аду не пригодится
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07.02.2022 22:37 Відповісти
Хитрий Путін, хоче позбутись білоруської армії, нахрін та Сирія білорусам всралась.
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07.02.2022 22:36 Відповісти
сегодня праздник в белорашских баб
сегодня будут танцы!
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07.02.2022 22:44 Відповісти

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07.02.2022 22:46 Відповісти
Как я и говорил. Не москвичей же Х***ло погонит на убой чтобы гробы приходили в Москву. А бульбашей, крысчан и даунбаситов не жалко. Как говорил жуков, чем больше сдохнет тем меньше потом протестов. То же самое ждет и украинцев которые *не хотят войны* а хотят дагаварится за мир. Тот кто не воюет за свою страну бедет воевать за чужую в чужих *бенях.
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07.02.2022 22:47 Відповісти
"в гуманитарных мероприятиях вне зоны боевых действий"__________трупы "сруских витязей" выносить штоли???))))))))))))))))
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07.02.2022 22:49 Відповісти
Ну что бульбаши, просрали вы свою независимость своими цветочками и хороводами. Теперь вы биомасса принадлежащая кремлю, как вы и хотели. И жаловаться теперь будете бегать в кремль.
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07.02.2022 22:54 Відповісти
все страны зависимы, так или эдак.
поэтому объединяются в различные союзы, более выгодные для себя и населения.
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07.02.2022 23:07 Відповісти
Чим більше російських фашистів та їхніх білоруських прихвостнів буде знищено в Сирії - тим кращим і спокійнішим буде світ .
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07.02.2022 23:26 Відповісти
Відправлять 200 осіб . На що це вони натякають ?
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07.02.2022 23:53 Відповісти
Какая прекрасная новость! Сначала они защищали Лукашенко, и за это их отправили подыхать в Сирию!

Могилы найдут своих героев.
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08.02.2022 00:31 Відповісти
Хорош, хорош. Больше трэша, лютого и полного 🤪
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08.02.2022 01:33 Відповісти
Людские ресурсы и Кремль....
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08.02.2022 03:06 Відповісти
сябры вперед а сзади с вас с пулеметами что бы не слиняли. Это ждет и тех кто по приколу и хуже не будет
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08.02.2022 04:26 Відповісти
Каламбур: - Двести двухсотых...
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08.02.2022 05:47 Відповісти
"Интернациональный долг"? Короткая память... Ну туда им и дорога!!!
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08.02.2022 07:53 Відповісти
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