Росія планує відправку білоруських військових до Сирії

Уряд Росії схвалив проєкт безстрокової угоди з Білоруссю щодо розміщення в Сирії білоруського військового контингенту чисельністю до 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У проєкті угоди заявлено, що білоруський контингент братиме участь "у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій". Його планується розмістити в місці дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім.

Завдання та склад білоруської групи затвердить влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією. Військові підпорядковуватимуться Центру з примирення ворогуючих сторін Міноборони РФ, але залишатимуться під командуванням Міноборони Білорусі.

Росія "на безоплатній основі" забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проведе їхню підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

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Основою для угоди стали російсько-білоруські договори про дружбу, військове співробітництво та створення Союзної держави.

Нагадаємо, у березні 2019 року Олександр Лукашенко говорив, що не відправлятиме білоруських солдатів до Сирії, зокрема тому, що Конституція країни цього не дозволяє: "Лізти до Сирії між іранцями, американцями, турками та росіянами у мене особливого бажання немає", - казав він.