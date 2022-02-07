Росія планує відправку білоруських військових до Сирії
Уряд Росії схвалив проєкт безстрокової угоди з Білоруссю щодо розміщення в Сирії білоруського військового контингенту чисельністю до 200 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У проєкті угоди заявлено, що білоруський контингент братиме участь "у гуманітарних заходах поза зоною бойових дій". Його планується розмістити в місці дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім.
Завдання та склад білоруської групи затвердить влада Білорусі, погодивши своє рішення з Росією. Військові підпорядковуватимуться Центру з примирення ворогуючих сторін Міноборони РФ, але залишатимуться під командуванням Міноборони Білорусі.
Росія "на безоплатній основі" забезпечить білоруських військових харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також проведе їхню підготовку та організує їхню евакуацію з Сирії у разі загрози життю.
Основою для угоди стали російсько-білоруські договори про дружбу, військове співробітництво та створення Союзної держави.
Нагадаємо, у березні 2019 року Олександр Лукашенко говорив, що не відправлятиме білоруських солдатів до Сирії, зокрема тому, що Конституція країни цього не дозволяє: "Лізти до Сирії між іранцями, американцями, турками та росіянами у мене особливого бажання немає", - казав він.
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перед эвакуацией надо хорошо упаковывать,шоб мешок не развязался
сегодня будут танцы!
поэтому объединяются в различные союзы, более выгодные для себя и населения.
Могилы найдут своих героев.