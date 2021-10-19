Завершилась четвертая спецоперация по эвакуации украинцев из Сирии, - Минобороны. ФОТО
Во вторник, 19 октября, завершилась четвертая специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Фейсбуке.
"Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии. Жизнь каждого украинца и его безопасность являются высшей ценностью для нашего государства", - заявила Маляр.
Она напомнила, что в 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).
Отмечается, что с конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.
Маляр заявила, что сегодня, 19 октября, проведена четвертая такая операция, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана.
"Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остаются 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине", - заявила заместитель министра обороны.
Если бы вы падлы со своего кармана оплачивали этот самолет...то вы бы не гоняли его ради пяти человек...а хотя бы подождали пока те 11 карантин пройдут...и всех за раз привезти..