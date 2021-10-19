Завершилась четвертая спецоперация по эвакуации украинцев из Сирии, - Минобороны. ФОТО

Во вторник, 19 октября, завершилась четвертая специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Фейсбуке.

"Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии. Жизнь каждого украинца и его безопасность являются высшей ценностью для нашего государства", - заявила Маляр.

Она напомнила, что в 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).

Отмечается, что с конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.

Маляр заявила, что сегодня, 19 октября, проведена четвертая такая ​​операция, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана.

"Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан"). Сейчас там остаются 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине", - заявила заместитель министра обороны.



