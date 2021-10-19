Завершилася четверта спецоперація з евакуації українців із Сирії, - Міноборони. ФОТО

У вівторок, 19 жовтня, завершилася четверта спеціальна операція евакуації українських громадян із Сирії.

"Сьогодні вранці успішно завершилася ще одна спеціальна операція евакуації українських громадян із Сирії. Життя кожного українця і його безпеку є найвищою цінністю для нашої держави", - заявила Маляр.

Вона нагадала, що в 2017 році стало відомо, що в двох закритих таборах - Аль Холл і Родж, на території північно-східної Сирії ("Сирійського Курдистану") перебувають громадяни України (жінки і діти).

Зазначається, що з кінця 2020 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ почали проводити спеціальні операції з евакуації громадян України з Сирії.

Маляр заявила, що сьогодні, 19 жовтня, проведена четверта така операція, яка відбулася за допомогою почесного консула України в Ербілі доктора Фархана.

"Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії ("Сирійський Курдистан"). Зараз там залишаються 11 сімей громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль Холл, підготовлені до евакуації



