Завершилася четверта спецоперація з евакуації українців із Сирії, - Міноборони. ФОТО
У вівторок, 19 жовтня, завершилася четверта спеціальна операція евакуації українських громадян із Сирії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник міністра оборони Анна Маляр повідомила в фейсбуці.
"Сьогодні вранці успішно завершилася ще одна спеціальна операція евакуації українських громадян із Сирії. Життя кожного українця і його безпеку є найвищою цінністю для нашої держави", - заявила Маляр.
Вона нагадала, що в 2017 році стало відомо, що в двох закритих таборах - Аль Холл і Родж, на території північно-східної Сирії ("Сирійського Курдистану") перебувають громадяни України (жінки і діти).
Зазначається, що з кінця 2020 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ почали проводити спеціальні операції з евакуації громадян України з Сирії.
Маляр заявила, що сьогодні, 19 жовтня, проведена четверта така операція, яка відбулася за допомогою почесного консула України в Ербілі доктора Фархана.
"Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії ("Сирійський Курдистан"). Зараз там залишаються 11 сімей громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль Холл, підготовлені до евакуації
Если бы вы падлы со своего кармана оплачивали этот самолет...то вы бы не гоняли его ради пяти человек...а хотя бы подождали пока те 11 карантин пройдут...и всех за раз привезти..