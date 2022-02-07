Украина и Польша готовят запуск скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой

На выходных министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель Министра Мустафа Найем и руководитель Укрзализныци Александр Камышин совершили рабочую поездку в Республику Польша. Они провели встречу с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, а также приняли участие в конференции "Европа Карпат".

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-сообщение Министерства Инфраструктуры Украины.

"После нескольких этапов сложных переговоров нам удалось вывести транзитные проблемы, возникшие между Польшей и Украиной, на уровень президентов двух стран. Наконец совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из длительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязывает существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", - говорится в сообщении.

В Министерстве сообщают, что благодаря совместной работе железных дорог двух стран уже с 10 февраля 2022 года Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.

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"Эти договоренности наконец-то позволяют нам перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов. В частности, мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза", - добавили в сообщении.

Кроме того, идет подготовка, в том числе и поиск источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице - Нижанковичи на украинско-польской границе, что является важным транспортным коридором для наших соседей.

"Эти шаги помогают наполнить стратегическое партнерство с Польшей содержательными и взаимовыгодными проектами, в частности в секторе инфраструктуры" - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.