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Украина и Польша готовят запуск скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой

Украина и Польша готовят запуск скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой

На выходных министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель Министра Мустафа Найем и руководитель Укрзализныци Александр Камышин совершили рабочую поездку в Республику Польша. Они провели встречу с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком, а также приняли участие в конференции "Европа Карпат".

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Facebook-сообщение Министерства Инфраструктуры Украины.

"После нескольких этапов сложных переговоров нам удалось вывести транзитные проблемы, возникшие между Польшей и Украиной, на уровень президентов двух стран. Наконец совместными усилиями были наработаны конкретные решения для выхода из длительного транспортного кризиса. В частности, польская сторона впервые за последние 7 лет обязывает существенно увеличить количество разрешений для украинских автоперевозчиков. Уже в ближайшее время ждем от наших коллег документальное подтверждение этому", - говорится в сообщении.

В Министерстве сообщают, что благодаря совместной работе железных дорог двух стран уже с 10 февраля 2022 года Укрзализныця сможет снять запрет на перевозку транзитных грузов Украиной в Польшу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" с 10 февраля отменяет запрет на транзит в Польшу

"Эти договоренности наконец-то позволяют нам перейти к обсуждению и реализации важных межправительственных инфраструктурных проектов. В частности, мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем презентовать на уровне Европейского Союза", - добавили в сообщении.

Кроме того, идет подготовка, в том числе и поиск источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице - Нижанковичи на украинско-польской границе, что является важным транспортным коридором для наших соседей.

"Эти шаги помогают наполнить стратегическое партнерство с Польшей содержательными и взаимовыгодными проектами, в частности в секторе инфраструктуры" - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Автор: 

железная дорога (1417) Польша (8540) Найем Мустафа (569) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222) Камышин Александр (83)


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Топ комментарии
+7
там люди до цього йшли, навіть не роками і не десятиліттями...
а україна ще й досі не вирвалась з імперських обіймів, народ, вихований у совку вибирає зеленського, не розуміє значення єдиної церкви, мови у становлені нації..
каже - какая разніца і хоче, щоб було так, як вони бачили десь...
дітям таке простітєльно
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07.02.2022 23:23 Ответить
+4
Давно потрібно це зробити.
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07.02.2022 22:10 Ответить
+3
Велике гіперлупівництво!
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07.02.2022 22:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Давно потрібно це зробити.
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07.02.2022 22:10 Ответить
И кто построит новые пути???
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07.02.2022 22:12 Ответить
ніби до вроцлава є колія української ширини, а щоб до варшави, то не чутно було...
до відня є тоже...
якщо не покрали на металолом
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07.02.2022 23:07 Ответить
Велике гіперлупівництво!
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07.02.2022 22:15 Ответить
Ой, та ми з періодичністю раз в 5 років таке чуємо.
Тай нащо, коли лоукостом можна швидше залетіти!
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07.02.2022 22:25 Ответить
Краще аеропорти поремонтувати в кожному обласному центрі, щоб лоукости літали звідти часто!
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07.02.2022 22:26 Ответить
Для этого власть должна иметь мозги! Билет на поезд стоимость около 50 евро до Будапешта и Вам предстоит много часов в грязном душном скотовозе, примерно столько же стоит рейс лоукостера за 1,5 часа.

Только пусть не говорят, что Хюндаи это нормальные поезда! Это вообще-то всего лишь региональные электрички в нормальных странах, а никак не поезда, где можно высидеть около 7 часов дороги. В Украине даже Киев-Харьков это тащИтся почти пять часов (!), в нормальной стране это чуть больше трёх часов.
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07.02.2022 23:13 Ответить
там люди до цього йшли, навіть не роками і не десятиліттями...
а україна ще й досі не вирвалась з імперських обіймів, народ, вихований у совку вибирає зеленського, не розуміє значення єдиної церкви, мови у становлені нації..
каже - какая разніца і хоче, щоб було так, як вони бачили десь...
дітям таке простітєльно
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07.02.2022 23:23 Ответить
А колісні пари будуть автоматично розсуватись і зсуватися при переході з европейської колії і назад?
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07.02.2022 22:46 Ответить
Есть такой чудесный поезд альстом вроде называется... Французский... Так воту кацапов они есть... И там да... Колесная пара меняет ширину в движении
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08.02.2022 00:07 Ответить
Ну-у-у! І де ж там вони роблять колісні пари зі змінною шириною колії? Ти хоч читай Вікіпедію уважніше!
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08.02.2022 06:56 Ответить
Сорян... Засыпал и не то сказал... Поезд называется не альстом... А тальго... Позволяет менять ширину колесной пары на скорости 20кмч... Кацапия на таком поезде ездит по маршруту мацква-берлин...
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08.02.2022 09:34 Ответить
Там в джерелі написано:

Будівництво євроколії Київ - Варшава - проєкт, що об'єднає дві європейські столиці швидкісним транспортом. Час у дорозі займатиме до 4 годин. Наразі Україна та Польща спільно напрацьовують план реалізації проєкту та готуються до презентації проєкту на рівні Європейського Союзу.

Сподіваюсь, це дає відповідь на Ваше питання.
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08.02.2022 08:21 Ответить
У мене на твою "відповідь" - купа питань:
1) де цю "євроколію" проведуть?
2)На місці старої? Якої саме?
3) Будуть "перешивать" частину колії під "європейську"? А як узгодять дві колії на одному насипу?
4) Якщо будуть виділять нові землі під будівництво - то в кого їх заберуть?
5) Де взять купу грошей під це будівництво? І чи окупиться воно? Адже планується чисто пасажиропотік а не вантажний! А ми здатні забезпечить цей потік пасажирами? В Європі люди живуть в одній країні а на роботу їздять в іншу Але ж і грошей у них на це вистачає А наші "гастери" раз в рік додому вириваються! Візьми в руки "кукулятор" і порахуй - "чи варта овчина вичинки?"
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08.02.2022 08:36 Ответить
Може, мінінфраструктури знає, я не в курсі. З оприлюдненої інформації можна лише про дещо здогадатися.
Гроші хочуть взяти з фондів Євросоюзу. Повна окупність подібних проектів, зазвичай, не планується, головне цінність.
Моя особиста думка - вантажні євроколії нам значно більш потрібні - для руди, вугілля, нафтопродуктів (в тому числі бітуму), зерна. Але піар важливіше.
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08.02.2022 09:03 Ответить
300 км/ч нормальная скорость для узкой колеи.
А широкая придумана, чтобы не переворачиваться при 160.
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08.02.2022 00:08 Ответить
На самом деле она не такая и узкая... 1435ммпротив нашей1520
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08.02.2022 09:30 Ответить
Ыліта здрисне-10-25%%..
А "нарід"-73%% буде воювати !!
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08.02.2022 00:14 Ответить
а состояние украинской колеи позволяет запускать скоростные поезда? Плюс все я думаю понимают, что скоростной ЖД-транспорт - это дорого. Китай своими новинками по уши в долгах. Или у нас благодаря такому креативу железку в долгах хотят утопить?
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08.02.2022 01:06 Ответить
"а состояние украинской колеи позволяет запускать скоростные поезда?"
Колея для скоростных поездов строится отдельная, грузы по нет не перевозят.

"скоростной ЖД-транспорт - это дорого. Китай своими новинками по уши в долгах"
В Китае строили ради показухи, Китай - это Азия, причем Азия коммунистическая, где из желания угодить вышестоящему "*********" из штанов чиновники выпрыгивают.
Китай потерял огромные деньги на скоростных железных дорогах по той простой причине, что в Китае на них некому ездить: скоростные железные дороги имеет смысл строить только лишь для перевозок ОЧЕНЬ большого числа пассажиров.

В Японии же шинкансен прибылен, окупился с огромной скоростью, но в Японии изначально просчитали прибыль, основываясь на размерах пассажиропотока.

Если будет очень много пассажиров, то проект окупится. иначе не стоит и огород городить, можно попасть на деньги хорошие, при этом другие железные дороги в упадок придут из-за отсутствия для них средств (как и случилось в Китае, там теперь проблемы с перевозками ГРУЗОВ по железным дорогам).
К слову, китайского 'глав-*********", ответственного за скоростные железки, кажется, даже растреляли его же товарищи по партии, то ли за растрату средств государственных, то ли за коррупцию.
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08.02.2022 02:52 Ответить
Имеет смысл лишь для перевозки большого пассажиропотока, иначе просто потеря денег.
Грузы перевозить не получится, колея нужна иная.
В Китае здорово попали на деньги, настроив никому не нужных скоростных железных дорог.
А вот в Японии прибыль получили замечательную благодаря строительству скоростных железок, но в Японии шинкансен запускали именно для перевозки очень большого числа пассажиров.
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08.02.2022 02:45 Ответить
У Японии стоит поучиться, как региональные железные дороги с умом использовать.
В Японии на железных дорогах с малым пассажиропотоком вообще ходят поезда ИЗ ОДНОГО ВАГОНЧИКА, управляет такими поездами ОДИН ВОДИТЕЛЬ (он же проверяет, что уплатили за проезд), и ходят такие поезда НА ДИЗЕЛЕ.
Очень мне нравятся японские железные дороги!
До чего же чисто.
До чего же с умом все оборудовано.
Вплоть до съедобных сувениров, которые продают на узловых станциях.
А какие поезда, какой дизайн, с ума сойти.

На youtube немало видео о поездах Японии, смотрите и наслаждайтесь.
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08.02.2022 02:58 Ответить
Поезд в Киото (это в основном туристический маршрут)
https://www.youtube.com/watch?v=fjpj0PquGlk&t=13s

Это линия называется Эйзан и она электрифицирована.
Это пример линий, называемых "уан ман тран" (от one man train), где в поезде всего один машинист и он же контролер.

Уан ман тран в Ичиносеки, это провинция Ивате:
https://www.youtube.com/watch?v=i52MvTbIbTw

Iwate One-man Train to Ichinoseki

Это уже дизельный поезд.
Обратите внимание, какой хлеб продают в булочной при станции и какие сладости, как реклама данной местности.
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08.02.2022 03:04 Ответить
Будут быстро вывозить заробитчан целыми составами?
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08.02.2022 08:41 Ответить
Вот спрашивается "нах...я козе баян?". Если ты заранее планируешь поездку, то можно купить дешевый авиабилет на лоукостер. Вот, кому надо в Варшаву в ближайшее время? Пожалуйста, Киев-Варшава: 21 февраля - 9,99 евро, 9 марта - 4,99 евро, 11 марта - 5,99 евро. Но если человек мазохист, то конечно, лучше в поезде тарахтеть почти целый день
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08.02.2022 09:27 Ответить
 
 