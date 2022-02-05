"Укрзализныця" с 10 февраля отменяет запрет на транзит в Польшу

"Укрзализныця" с 10 февраля отменяет запрет на перевозку транзитных грузов по Украине в Республику Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу компании.

"В частности, в результате многочисленных переговоров, проведенных между руководством Польской железной дороги и "Укрзализныци", ПКП улучшила прием поездов с украинской стороны на стыке Изов-Грубешев. В результате ежедневный обмен поднялся и в отдельные дни достигал 10 поездов. Этих показателей достаточно для ритмичных перевозок между странами без скопления вагонов на границе, ранее этот показатель достигал максимум 8-9 поездов, а иногда и 7 поездов в сутки", - говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" продолжает работу над увеличением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении Республики Польша. В частности, продолжается электрификация участка Ковель – Изов – Госграница. Все работы на направлении планируется завершить до конца июня 2022 года.

Читайте также: Украинские перевозчики вышли на пикет к посольству Польши: требуют вернуть квоты в 200 тысяч разрешений на транзит

"Укрзализныця" надеется, что Польская железная дорога также присоединится к модернизации этого направления и электрофицирует участок Госграницы - Грубешев протяженностью 1,5 км, который находится на территории соседней страны.

Кроме того, АО "Укрзализныця" ожидает согласования железнодорожной компанией "ПКП ЛХС" (Польша) изменения платы за использование вагонов собственности Украинской железной дороги, значительно ниже рыночной. Начисление осуществляется по условиям договора, который был подписан еще в 2019 году. При этом "Укрзализныця" реализует услугу перевозок в собственных вагонах по территории Украины через систему Прозорро. Это позволяет распределять грузовые вагоны на конкурентных условиях и по рыночной стоимости.

Читайте также: Аварийность вагонов не имеет отношения к возрасту, – ICC Ukraine