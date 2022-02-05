"Укрзалізниця" з 10 лютого скасовує заборону на транзит до Польщі

"Укрзалізниця" з 10 лютого скасовує заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Республіки Польщі.

"Зокрема, в результаті численних переговорів, проведених між керівництвами Польської залізниці та "Укрзалізниці", ПКП покращила приймання поїздів з української сторони на стику Ізов-Грубешів. У результаті щоденний обмін піднявся і в окремі дні сягав 10 поїздів. Цих показників достатньо для ритмічних перевезень між країнами без скупчення вагонів на кордоні. Раніше цей показник сягав максимум 8-9 поїздів, а інколи й 7 поїздів на добу", - йдеться у повідомленні.

Також "Укрзалізниця" продовжує роботу над збільшенням пропускної здатності залізничної інфраструктури у напрямку Республіки Польща. Зокрема, триває електрифікація дільниці Ковель - Ізов - Держкордон. Усі роботи на напрямку планується закінчити до кінця червня 2022 року.

"Укрзалізниця" сподівається, що Польська залізниця також долучиться до модернізації цього напрямку та електрифікує дільницю Держкордон - Грубешів завдовжки 1,5 км, що знаходиться на території сусідньої країни.

Крім того, АТ "Укрзалізниця" очікує погодження залізничною компанією "ПКП ЛХС" (Польща) зміни плати за використання вагонів власності "Української залізниці", яка є значно нижчою ринкової. Наразі нарахування здійснюється за умовами договору, який був підписаний ще у 2019 році. При цьому "Укрзалізниця" реалізує послугу перевезень у власних вагонах територією України через систему Прозорро. Це дозволяє розподіляти вантажні вагони на конкурентних умовах та за ринковою вартістю.

