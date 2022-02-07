Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетили Станицу Луганскую. ФОТО

Район операции Объединенных сил посетили министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вместе с Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком и главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем руководители дипломатических учреждений европейских стран посетили Станицу Луганскую. Члены делегации ознакомились с работой местного контрольного пункта въезда-выезда и передали очередной пакет помощи Украине для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Во время совместного брифинга министры выразили слова безоговорочной поддержки Украине и заверили, что украинский народ не останется один на один в борьбе с агрессором.

Читайте также: Боррель после посещения Станицы Луганской: "Смог своими глазами увидеть последствия агрессии против Украины". ФОТОрепортаж