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Новости Война
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Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетили Станицу Луганскую. ФОТО

Район операции Объединенных сил посетили министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии – Александр Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетили Станицу Луганскую 01

Вместе с Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком и главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем руководители дипломатических учреждений европейских стран посетили Станицу Луганскую. Члены делегации ознакомились с работой местного контрольного пункта въезда-выезда и передали очередной пакет помощи Украине для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетили Станицу Луганскую 02

Во время совместного брифинга министры выразили слова безоговорочной поддержки Украине и заверили, что украинский народ не останется один на один в борьбе с агрессором.

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Автор: 

Австрия (832) Словакия (1008) Чехия (1745) операция Объединенных сил (6766) Станица Луганская (189)


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Кто без "броника" , глава ОДА ?
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07.02.2022 22:37 Ответить
Нарушение ТБ
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07.02.2022 22:38 Ответить
Вид у министров обескураженный . Это не в брюсселях сидеть .
Тут реально война .
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07.02.2022 22:38 Ответить
Какая война с посольством ВРАГА в центре Киева.Главное же перестать стрелять? Вояки не выбирают колени перед куйло....таких трусов и позора Мир не видел...((
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08.02.2022 00:12 Ответить
І що із цих смотрєлок)
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07.02.2022 22:39 Ответить
Це добре-можливо порозумнішають від побаченого...
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07.02.2022 22:39 Ответить
Одне з найбідніших і малозначущих сіл на Луганщині сьогодні стало центром паломництва світової еліти.
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07.02.2022 23:06 Ответить
А где Бубочка? Почему не сопровождает уважаемую делегацию?
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08.02.2022 06:42 Ответить
Зустрічатися треба з жителями, а не з солдатами, з якими можна і в Києві поспілкуватися.
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08.02.2022 07:07 Ответить
 
 