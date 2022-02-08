Путин потроллил Порошенко, предложив убежище в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал многое по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

"Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - подчеркнул президент РФ.

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