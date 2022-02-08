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Путин потроллил Порошенко, предложив убежище в России

Путин потроллил Порошенко, предложив убежище в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предоставить экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал многое по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

"Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - подчеркнул президент РФ.

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Автор: 

Порошенко Петр (19628) путин владимир (31647)


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Топ комментарии
+75
Если внимательно прочитать, что сказал путлер, то становится понятно, что именно по его заказу и пытаются посадить Пороха
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08.02.2022 00:17 Ответить
+46
Куйло боится Пороха...

Он видит рейтинги которые растут у ЕС и Пороха.
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08.02.2022 00:20 Ответить
+37
Ну как бы не секрет, что дело против Порошенко изначально выглядело как условие Путина.
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08.02.2022 00:19 Ответить
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мертвечук скоро приїде, на свою "хатинку" в огарьово
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08.02.2022 12:21 Ответить
Путін запропонував Порошенкові політичний притулок. Це дуже логічно і зворушливо, особливо в контексті Порошенкової здачі України через Мінські домовленості. Нарешті двоє істинних друзів поєдналися б. Пригадуєте, як Порошенко вітав Пуйла "с дньом трудящіхся" і казав "жму руку". За одно й невістка Порошенка повернулася б на історічєскую родіну, а синочок вільно би співав московську попсу. Петя! Їдь...тваю мать.
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08.02.2022 12:38 Ответить
Ботоксний забув долучити до "запрошення" відеозаписи з його "притулків" ))
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08.02.2022 17:29 Ответить
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09.02.2022 01:26 Ответить
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09.02.2022 01:29 Ответить
тримає х... руку на пульсі. Можна було б повірити в чистоту його пропозицій, якщо б сказав коли і скільки платив Боневтіку, бабусі української корупці та іншій шоблі. Зараз не модно їхати в Москву. Приїдеш і хер виберешся. Недаром всі запроданці з України сидять в Австрії, Венгрії.....
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08.05.2022 18:05 Ответить
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