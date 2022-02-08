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Путін потролив Порошенка, запропонувавши притулок у Росії

Путін потролив Порошенка, запропонувавши притулок у Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність надати екс-президенту України Петру Порошенку політичний притулок в Росії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Свого часу, коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі", - сказав Путін у ході пресконференції за підсумками російсько-французьких переговорів.

"Я вважаю, що він наробив багато помилок у цьому напрямку. Але все-таки його переслідування як державного злочинця, на мій погляд, надмірна заявка на успіх чинного сьогодні керівництва. Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок у Росії", - наголосив президент РФ.

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Автор: 

Порошенко Петро (15203) путін володимир (24222)


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Топ коментарі
+75
Если внимательно прочитать, что сказал путлер, то становится понятно, что именно по его заказу и пытаются посадить Пороха
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08.02.2022 00:17 Відповісти
+46
Куйло боится Пороха...

Он видит рейтинги которые растут у ЕС и Пороха.
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08.02.2022 00:20 Відповісти
+37
Ну как бы не секрет, что дело против Порошенко изначально выглядело как условие Путина.
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08.02.2022 00:19 Відповісти
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мертвечук скоро приїде, на свою "хатинку" в огарьово
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08.02.2022 12:21 Відповісти
Путін запропонував Порошенкові політичний притулок. Це дуже логічно і зворушливо, особливо в контексті Порошенкової здачі України через Мінські домовленості. Нарешті двоє істинних друзів поєдналися б. Пригадуєте, як Порошенко вітав Пуйла "с дньом трудящіхся" і казав "жму руку". За одно й невістка Порошенка повернулася б на історічєскую родіну, а синочок вільно би співав московську попсу. Петя! Їдь...тваю мать.
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08.02.2022 12:38 Відповісти
Ботоксний забув долучити до "запрошення" відеозаписи з його "притулків" ))
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08.02.2022 17:29 Відповісти
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09.02.2022 01:26 Відповісти
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09.02.2022 01:29 Відповісти
тримає х... руку на пульсі. Можна було б повірити в чистоту його пропозицій, якщо б сказав коли і скільки платив Боневтіку, бабусі української корупці та іншій шоблі. Зараз не модно їхати в Москву. Приїдеш і хер виберешся. Недаром всі запроданці з України сидять в Австрії, Венгрії.....
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08.05.2022 18:05 Відповісти
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