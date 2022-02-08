Путін потролив Порошенка, запропонувавши притулок у Росії
Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність надати екс-президенту України Петру Порошенку політичний притулок в Росії
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Свого часу, коли пан Порошенко був ще президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді іронізував багато з цього питання. Сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції, незважаючи на наші серйозні розбіжності щодо врегулювання на Донбасі", - сказав Путін у ході пресконференції за підсумками російсько-французьких переговорів.
"Я вважаю, що він наробив багато помилок у цьому напрямку. Але все-таки його переслідування як державного злочинця, на мій погляд, надмірна заявка на успіх чинного сьогодні керівництва. Ми готові таким, як пан Порошенко, надати притулок у Росії", - наголосив президент РФ.
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