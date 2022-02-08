Порошенко ответил Путину: Мы в Украине разберемся сами

Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту РФ Владимиру Путину на предложение политического убежища в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке политика.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин.

"Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российская угроза", – написал Порошенко.

Лидер "ЕС" также обратился с советом к Путину не вмешиваться во внутренние дела Украины.

"А Владимиру Владимировичу - наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - подчеркнул Порошенко.

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