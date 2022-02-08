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Порошенко ответил Путину: Мы в Украине разберемся сами

Порошенко ответил Путину: Мы в Украине разберемся сами

Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту РФ Владимиру Путину на предложение политического убежища в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке политика.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин.

"Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российская угроза", – написал Порошенко.

Лидер "ЕС" также обратился с советом к Путину не вмешиваться во внутренние дела Украины.

"А Владимиру Владимировичу - наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Путин потроллил Порошенко, предложив убежище в России

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Порошенко Петр (19628) путин владимир (31647)


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Топ комментарии
+62
Вроде бы и все "чинно-благородно" написал.
Но, впечатление такое, что "послал на х...".
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08.02.2022 00:52 Ответить
+56
Годно.
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08.02.2022 00:48 Ответить
+52
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08.02.2022 00:55 Ответить
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08.02.2022 11:03 Ответить
А далі що вона сказала, чому ви не кажете? А те. що тоді міністр оборони пропонував ледве не капітулювати, чому не кажете. Майже те саме казав і Тягнибок. Чому ви цитуєте тільки те. що вигідно Рашке і нашим олігархам? Чи ви рашкін та олігархічний пропагандон? Ну тоді зрозуміло, так і кажіть...)))
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08.02.2022 11:17 Ответить
Ви читати вмієте, тоді, насолоджуватись рішучістю вашої борцуньї.
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії».
...
Турчинов: «Нам потрібна повна мобілізація країни, необхідно негайно почати перекидати наявні війська з Центру та Заходу на Схід та Південь. Це життєво необхідно!»

Тимошенко: «Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи. почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...»

Турчинов: «Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.

Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» - один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.

https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
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08.02.2022 11:27 Ответить
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08.02.2022 11:55 Ответить
Україна-країна чудес,навіть безхатьки роблять пластичні операції та вживляють імпланти..
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08.02.2022 14:05 Ответить
Запропонувати б вам подумати, та розумію, нічим.

"Кандидат на посаду президента, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко знову заявила, що рішення щодо вступу України до Європейського союзу та Північноатлантичного союзу має ухвалювати

«не окремий політик, а всі громадяни країни на загальноукраїнському референдумі»

, повідомив у неділю особистий сайт політика."

Це ваша Юля, намагалася заблокувати вступ до НАТО, намаганням провести референдум ( улюблена гра фуйла та його посіпак)

Нагадати хто вніс у Конституцію вступ до НАТО?
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08.02.2022 13:02 Ответить
а ще ЮВТ була проти розголосу стенограми
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08.02.2022 14:09 Ответить
До речі, парашці було вигідно саме те, що запропонувала бабЮля. "Расслабиться и получать удовольствие"
Олігархам яка вигода від віджатих кацапами бізнесів, оце питання, яке ви мені поясните.
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08.02.2022 11:30 Ответить
за опускание Порошенка теперь Зеленский должен Путину ....... Украину
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08.02.2022 09:13 Ответить
Пусть теперь торгуется -Порох опустил их обоих)
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08.02.2022 09:14 Ответить
Через 29 минут так от зразу відповів???? В 12 ночі??? Бистрий який)))
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08.02.2022 09:21 Ответить
Похоже ***** показали последние рейтинги в Украине. Зачухалась плешивая моль.,,кто угодно, лишь бы не Порошенко,, говорит только об одном-- педофилыч нервничает,что единственный,кого он боится медленно но уверенно вытесняет обосравшегося.
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08.02.2022 09:34 Ответить
Так ніжно попросив відповіді сивочолий криголам у *****.Бо чудово пам"ятае як його кум В.Ющенко заробив 5%підтрими на суперечці з Д.Медведевим в 2010році.Але це йому не допомогло.

"А Володимиру Володимировичу - нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. Джерело:
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08.02.2022 09:35 Ответить
)))ну тебе дипломатический фак не понять...А как твоя зекрыса на "терпеливую красавицу" ответит ?ах да,там его уже макрон во всю хвалит,что оно подписанное в Париже исполняет хорошо)))
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08.02.2022 11:10 Ответить
"И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - подчеркнул Порошенко". Источник:

Да нет, Пётр Алексеевич, Это произошло чуть-чуть раньше, на Майдане, когда Ваш бульдозер ещё не подогнали.
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08.02.2022 09:42 Ответить
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08.02.2022 09:54 Ответить
Зебіли, ну ви хоч трішки б думали, та нічим же. Навіть оббрехати не здатні.
Невже ваш бандюкович, линяючи в мордор, паспорт показував?
І ваша Буба, без пред'явлення паспорту здрисне.
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08.02.2022 10:44 Ответить
Якось мало подляківських шавок набігло, мабуть за два роки Зевлади теж порохоботами стали.
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08.02.2022 12:14 Ответить
А хіба Путін висловився по відношенню до Порошенка якось інакше, ніж це робить Зеленський?

Той теж вже на посаді президента в межах рівня своєї особистості регулярно йуморив про "фізіологічні відмінності", про "товаріща Пєтю", про "нари замість Мальдів" та іншу швондеровщіну, вже не кажучи про 100 з гаком кримінальних "справ".

Якимось дивним чином поєдналась в двох Владімірах ненависть до Порошенка, яку з якогось переляку підтримала чимала частина українського населення.

А те, що від московського гопніка дістається самому найвеличнішому, а той у відповідь культурно мовчить - лише підкреслює дивні відносини цих двох одіночєств.

Бо насправді - Путін з Зеленським і є той самий "одін народ", "старший" та придуркуватий "младший" брат, роль якого категорично відмовився грати Порошенко разом з "войовничою меншістю".

І якщо у українців ще є невеличкий шанс вирватися з цього "народа" за допомогою зброї та голосів в бюлетнях, то Володимир Олександрович застяг там назавжди, інакше б мовчки не ковтав кремлівську блювоту і не підмахував своєю ботофермою словам здурілого фсбшника.
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUart5I958KnW-FD32TSBmXDEL19dwc1nxNTTiZt3KBqimtrUdzdMiLYNLJSclS43SAB1yt1XiKDfJQJbBkmfDqkIYId8LKWs0mjw3Qk0ZuqT6qr-QlfxOcTMRoAt5vlbM&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
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08.02.2022 22:44 Ответить
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