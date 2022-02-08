Порошенко ответил Путину: Мы в Украине разберемся сами
Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту РФ Владимиру Путину на предложение политического убежища в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке политика.
"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин.
"Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российская угроза", – написал Порошенко.
Лидер "ЕС" также обратился с советом к Путину не вмешиваться во внутренние дела Украины.
"А Владимиру Владимировичу - наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - подчеркнул Порошенко.
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борцуньї.
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії».
...
Турчинов: «Нам потрібна повна мобілізація країни, необхідно негайно почати перекидати наявні війська з Центру та Заходу на Схід та Південь. Це життєво необхідно!»
Тимошенко: «Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи. почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...»
Турчинов: «Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.
Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» - один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
"Кандидат на посаду президента, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко знову заявила, що рішення щодо вступу України до Європейського союзу та Північноатлантичного союзу має ухвалювати
«не окремий політик, а всі громадяни країни на загальноукраїнському референдумі»
, повідомив у неділю особистий сайт політика."
Це ваша Юля, намагалася заблокувати вступ до НАТО, намаганням провести референдум ( улюблена гра фуйла та його посіпак)
Нагадати хто вніс у Конституцію вступ до НАТО?
Олігархам яка вигода від віджатих кацапами бізнесів, оце питання, яке ви мені поясните.
"А Володимиру Володимировичу - нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. Джерело:
Да нет, Пётр Алексеевич, Это произошло чуть-чуть раньше, на Майдане, когда Ваш бульдозер ещё не подогнали.
Невже ваш бандюкович, линяючи в мордор, паспорт показував?
І ваша Буба, без пред'явлення паспорту здрисне.
Той теж вже на посаді президента в межах рівня своєї особистості регулярно йуморив про "фізіологічні відмінності", про "товаріща Пєтю", про "нари замість Мальдів" та іншу швондеровщіну, вже не кажучи про 100 з гаком кримінальних "справ".
Якимось дивним чином поєдналась в двох Владімірах ненависть до Порошенка, яку з якогось переляку підтримала чимала частина українського населення.
А те, що від московського гопніка дістається самому найвеличнішому, а той у відповідь культурно мовчить - лише підкреслює дивні відносини цих двох одіночєств.
Бо насправді - Путін з Зеленським і є той самий "одін народ", "старший" та придуркуватий "младший" брат, роль якого категорично відмовився грати Порошенко разом з "войовничою меншістю".
І якщо у українців ще є невеличкий шанс вирватися з цього "народа" за допомогою зброї та голосів в бюлетнях, то Володимир Олександрович застяг там назавжди, інакше б мовчки не ковтав кремлівську блювоту і не підмахував своєю ботофермою словам здурілого фсбшника.
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