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Порошенко відповів Путіну: Ми в Україні розберемось самі

Порошенко відповів Путіну: Ми в Україні розберемось самі

Пятий президент України Петро Порошенко відповів президенту РФ Володимиру Путіну на пропозицію політичного притулку в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці політика.

"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін.

Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою", - написав Порошенко.

Лідер "ЄС" також звернувся з порадою до Путіна не втручатися у внутрішні справи України.

"А Володимиру Володимировичу — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України", - зазначив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін потролив Порошенка, запропонувавши притулок у Росії

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Порошенко Петро (15203) путін володимир (24222)


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Топ коментарі
+62
Вроде бы и все "чинно-благородно" написал.
Но, впечатление такое, что "послал на х...".
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08.02.2022 00:52 Відповісти
+56
Годно.
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08.02.2022 00:48 Відповісти
+52
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08.02.2022 00:55 Відповісти
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08.02.2022 11:03 Відповісти
А далі що вона сказала, чому ви не кажете? А те. що тоді міністр оборони пропонував ледве не капітулювати, чому не кажете. Майже те саме казав і Тягнибок. Чому ви цитуєте тільки те. що вигідно Рашке і нашим олігархам? Чи ви рашкін та олігархічний пропагандон? Ну тоді зрозуміло, так і кажіть...)))
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08.02.2022 11:17 Відповісти
Ви читати вмієте, тоді, насолоджуватись рішучістю вашої борцуньї.
Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії».
...
Турчинов: «Нам потрібна повна мобілізація країни, необхідно негайно почати перекидати наявні війська з Центру та Заходу на Схід та Південь. Це життєво необхідно!»

Тимошенко: «Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи. почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...»

Турчинов: «Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.

Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» - один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.

https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
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08.02.2022 11:27 Відповісти
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08.02.2022 11:55 Відповісти
Україна-країна чудес,навіть безхатьки роблять пластичні операції та вживляють імпланти..
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08.02.2022 14:05 Відповісти
Запропонувати б вам подумати, та розумію, нічим.

"Кандидат на посаду президента, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко знову заявила, що рішення щодо вступу України до Європейського союзу та Північноатлантичного союзу має ухвалювати

«не окремий політик, а всі громадяни країни на загальноукраїнському референдумі»

, повідомив у неділю особистий сайт політика."

Це ваша Юля, намагалася заблокувати вступ до НАТО, намаганням провести референдум ( улюблена гра фуйла та його посіпак)

Нагадати хто вніс у Конституцію вступ до НАТО?
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08.02.2022 13:02 Відповісти
а ще ЮВТ була проти розголосу стенограми
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08.02.2022 14:09 Відповісти
До речі, парашці було вигідно саме те, що запропонувала бабЮля. "Расслабиться и получать удовольствие"
Олігархам яка вигода від віджатих кацапами бізнесів, оце питання, яке ви мені поясните.
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08.02.2022 11:30 Відповісти
за опускание Порошенка теперь Зеленский должен Путину ....... Украину
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08.02.2022 09:13 Відповісти
Пусть теперь торгуется -Порох опустил их обоих)
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08.02.2022 09:14 Відповісти
Через 29 минут так от зразу відповів???? В 12 ночі??? Бистрий який)))
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08.02.2022 09:21 Відповісти
Похоже ***** показали последние рейтинги в Украине. Зачухалась плешивая моль.,,кто угодно, лишь бы не Порошенко,, говорит только об одном-- педофилыч нервничает,что единственный,кого он боится медленно но уверенно вытесняет обосравшегося.
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08.02.2022 09:34 Відповісти
Так ніжно попросив відповіді сивочолий криголам у *****.Бо чудово пам"ятае як його кум В.Ющенко заробив 5%підтрими на суперечці з Д.Медведевим в 2010році.Але це йому не допомогло.

"А Володимиру Володимировичу - нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. Джерело:
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08.02.2022 09:35 Відповісти
)))ну тебе дипломатический фак не понять...А как твоя зекрыса на "терпеливую красавицу" ответит ?ах да,там его уже макрон во всю хвалит,что оно подписанное в Париже исполняет хорошо)))
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08.02.2022 11:10 Відповісти
"И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - подчеркнул Порошенко". Источник:

Да нет, Пётр Алексеевич, Это произошло чуть-чуть раньше, на Майдане, когда Ваш бульдозер ещё не подогнали.
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08.02.2022 09:42 Відповісти
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08.02.2022 09:54 Відповісти
Зебіли, ну ви хоч трішки б думали, та нічим же. Навіть оббрехати не здатні.
Невже ваш бандюкович, линяючи в мордор, паспорт показував?
І ваша Буба, без пред'явлення паспорту здрисне.
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08.02.2022 10:44 Відповісти
Якось мало подляківських шавок набігло, мабуть за два роки Зевлади теж порохоботами стали.
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08.02.2022 12:14 Відповісти
А хіба Путін висловився по відношенню до Порошенка якось інакше, ніж це робить Зеленський?

Той теж вже на посаді президента в межах рівня своєї особистості регулярно йуморив про "фізіологічні відмінності", про "товаріща Пєтю", про "нари замість Мальдів" та іншу швондеровщіну, вже не кажучи про 100 з гаком кримінальних "справ".

Якимось дивним чином поєдналась в двох Владімірах ненависть до Порошенка, яку з якогось переляку підтримала чимала частина українського населення.

А те, що від московського гопніка дістається самому найвеличнішому, а той у відповідь культурно мовчить - лише підкреслює дивні відносини цих двох одіночєств.

Бо насправді - Путін з Зеленським і є той самий "одін народ", "старший" та придуркуватий "младший" брат, роль якого категорично відмовився грати Порошенко разом з "войовничою меншістю".

І якщо у українців ще є невеличкий шанс вирватися з цього "народа" за допомогою зброї та голосів в бюлетнях, то Володимир Олександрович застяг там назавжди, інакше б мовчки не ковтав кремлівську блювоту і не підмахував своєю ботофермою словам здурілого фсбшника.
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUart5I958KnW-FD32TSBmXDEL19dwc1nxNTTiZt3KBqimtrUdzdMiLYNLJSclS43SAB1yt1XiKDfJQJbBkmfDqkIYId8LKWs0mjw3Qk0ZuqT6qr-QlfxOcTMRoAt5vlbM&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
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08.02.2022 22:44 Відповісти
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