Порошенко відповів Путіну: Ми в Україні розберемось самі

Пятий президент України Петро Порошенко відповів президенту РФ Володимиру Путіну на пропозицію політичного притулку в РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці політика.

"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін.

Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою", - написав Порошенко.

Лідер "ЄС" також звернувся з порадою до Путіна не втручатися у внутрішні справи України.

"А Володимиру Володимировичу — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України", - зазначив Порошенко.

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