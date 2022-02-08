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Британия рассматривает возможность задействовать истребители и корабли, чтобы защитить Юго-Восточную Европу, - Джонсон

Британия рассматривает возможность задействовать истребители и корабли, чтобы защитить Юго-Восточную Европу, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает возможность передислокации истребителей Typhoon и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, слова премьера Британии цитирует The Times.

Такие действия Джонсон объяснил угрозой российского вторжения в Украину.

"Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", - написал он и напомнил, что Великобритания готовится усилить "многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии".

Также Лондон планирует увеличить свой вклад в учения Объединенных экспедиционных сил - "объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран".

Джонсон при этом заявил, что испытывает уверенность - кризис в Украине можно предотвратить дипломачески. Он рассказал, что во время своих переговоров с Путиным сообщил об "уважении Великобританией России, долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм" и выразил уверенность, что любые обеспокоенности России могут быть устранены путем диалога.

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Напомним, еще в январе Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО. Он намерен увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, отправить в страну вооружение и готов оказать военную поддержку другим союзникам по НАТО. Также в Великобритании рассматривают введение жестких санкций против России.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве обсудили комплекс мер по сдерживанию агрессии РФ.

Автор: 

агрессия (1705) Великобритания (5046) россия (96442) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+10
Почему то сми молчат , что Джонсон интересовался вопросом родственными связями королевских семей Украины и Британии и историки ему представили доказательства .
Украина - старейшее государство Европы
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08.02.2022 07:37 Ответить
+7
Щє нє висахлі жьолтиє і карічнєвиє пятна на лапатних партках послє прохода дестроєра біля криму і тут такоє...Бритам-черговий респект...
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08.02.2022 07:34 Ответить
+4
Я щн вчора писав, що англо-сакси можуть закрити *** ад Україною для кацапських літунів. Давайте, пофатазуємо, де це - Південно-Схвжна Європа? 😉
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08.02.2022 08:01 Ответить
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Щє нє висахлі жьолтиє і карічнєвиє пятна на лапатних партках послє прохода дестроєра біля криму і тут такоє...Бритам-черговий респект...
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08.02.2022 07:34 Ответить
Почему то сми молчат , что Джонсон интересовался вопросом родственными связями королевских семей Украины и Британии и историки ему представили доказательства .
Украина - старейшее государство Европы
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08.02.2022 07:37 Ответить
Так а про що мова? Анна Ярославна - "бабуся королівських сімей Європи"!
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08.02.2022 08:23 Ответить
Не было в Украине королей. Были князья и гетьманы.
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08.02.2022 08:35 Ответить
Садитесь 2. Данило Галицкий получил корону от Папы... Был король!
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08.02.2022 08:50 Ответить
Дружбани а як же ми?
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08.02.2022 07:37 Ответить
Я щн вчора писав, що англо-сакси можуть закрити *** ад Україною для кацапських літунів. Давайте, пофатазуємо, де це - Південно-Схвжна Європа? 😉
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08.02.2022 08:01 Ответить
Румыния. К сожалению в их понимании.
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08.02.2022 08:52 Ответить
Думаю, що ні. Бо Румунія не настільки східна і не зовсім півленна.😊
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08.02.2022 09:23 Ответить
Пара есмінців десь під Очаковом і "Тайфуни" - над Чорним морем - що може буть краще?
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08.02.2022 08:25 Ответить
Україна може і не вступати в НАТО, бо там фашисти підсерають з угорцями. Але військовий союз Великобританія Польща Україна це не гірше.
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08.02.2022 08:27 Ответить
Бодрые заявки. Неожиданно. Вот кто делал уроки по истории насовесть. Франция ведёт себя так как будь-то не было Мюнхенского сговора и последующей расплаты.
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08.02.2022 08:54 Ответить
Потому что французы боятся. И их Гитлер захватил достаточно быстро. В отличии от Британии, которую вообще не смог. При примерно равной по численности армии с Францией, бриты воюют в разы лучше. Поэтому они уверенней в себе и путина меньше боятся.
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08.02.2022 10:48 Ответить
 
 