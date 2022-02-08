Британия рассматривает возможность задействовать истребители и корабли, чтобы защитить Юго-Восточную Европу, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рассматривает возможность передислокации истребителей Typhoon и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, слова премьера Британии цитирует The Times.

Такие действия Джонсон объяснил угрозой российского вторжения в Украину.

"Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", - написал он и напомнил, что Великобритания готовится усилить "многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии".

Также Лондон планирует увеличить свой вклад в учения Объединенных экспедиционных сил - "объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран".

Джонсон при этом заявил, что испытывает уверенность - кризис в Украине можно предотвратить дипломачески. Он рассказал, что во время своих переговоров с Путиным сообщил об "уважении Великобританией России, долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм" и выразил уверенность, что любые обеспокоенности России могут быть устранены путем диалога.

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Напомним, еще в январе Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО. Он намерен увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, отправить в страну вооружение и готов оказать военную поддержку другим союзникам по НАТО. Также в Великобритании рассматривают введение жестких санкций против России.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве обсудили комплекс мер по сдерживанию агрессии РФ.