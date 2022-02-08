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Минобороны Польши анонсировало создание кибервойск

Минобороны Польши анонсировало создание кибервойск

Минобороны Польши в понедельник, 7 февраля, анонсировало создание кибервойск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на польских военных.

Презентация нового вида войск в Вооруженных силах Польши – Сил обороны киберпространства состоится сегодня в клубе Военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Концепцию организации и функционирования кибервойск в Польше Балащак утвердил в 2019 году. Затем в стране положили начало процессу создания нового вида войск. Он предназначен для проведения полного спектра оборонных, разведывательных и наступательных действий в киберпространстве.

Напомним: ранее новая группа военных США прибыла в Польшу. В рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1,7 тысячи американских военных

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Автор: 

Минобороны (9452) Польша (8541) кибербезопасность (675) Блащак Мариуш (79)


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Кібервійська у будь якій країні мають величезне значення-хто цього не розуміє,той або дурень,або зрадник...
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08.02.2022 09:50 Ответить
Это разрозненные попытки. Почему не создать конгломерат этих же войск. ....и....и....чтобы информация поступала от всех участников в реальном времени.....другими словами, если упоротая Венгрия с обкуренным Сиарто не дает вступить в киберНАТО..... то это же кибер НАТО можно создать отдельными межгосударственными договорами.
Просто пробуйте.....
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08.02.2022 10:10 Ответить
таких груп должно быть много, они должны равиваться в разных направлениях и делиться опытом в своих наработках если все будет унифицировано, то рано или поздно недружественная этому блоку страна найдет средства чтобы положить всех разом
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08.02.2022 10:13 Ответить
И будут там работать наши айтишники.
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08.02.2022 10:12 Ответить
какое оружие по штату положено кибервоину? (только неправильные ответы)
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08.02.2022 10:15 Ответить
надо не анонсировать, а создавать. анонсировать и не обязательно
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08.02.2022 10:30 Ответить
 
 