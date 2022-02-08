Минобороны Польши анонсировало создание кибервойск

Минобороны Польши в понедельник, 7 февраля, анонсировало создание кибервойск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на польских военных.

Презентация нового вида войск в Вооруженных силах Польши – Сил обороны киберпространства состоится сегодня в клубе Военно-технического университета в Варшаве. В мероприятии примет участие министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Концепцию организации и функционирования кибервойск в Польше Балащак утвердил в 2019 году. Затем в стране положили начало процессу создания нового вида войск. Он предназначен для проведения полного спектра оборонных, разведывательных и наступательных действий в киберпространстве.

Напомним: ранее новая группа военных США прибыла в Польшу. В рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1,7 тысячи американских военных

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