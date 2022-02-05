Украина готова противостоять киберугрозам со стороны РФ, - Монастырский
Украина готова противостоять киберугрозам со стороны РФ.
Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые прошли в городе Припяти Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, во время брифинга, отвечая на вопросы о защите от кибератак, министр внутренних дел рассказал, что сегодня Украина готова противостоять киберугрозам. Он подчеркнул, что недавняя кибератака была инспирирована Российской Федерацией, но Госспецсвязи и Киберполиция ежедневно работают над минимизацией этих угроз.
"Мы понимаем, что эта атака была организована кибервойсками РФ. Одновременно были атакованы 70 объектов инфраструктуры государственных учреждений, однако никакие данные не были утрачены и они не попали в нежелательные руки", - уверяет Монастырский.
