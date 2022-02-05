РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7994 посетителя онлайн
Новости Фото
1 449 46

Украина готова противостоять киберугрозам со стороны РФ, - Монастырский

Украина готова противостоять киберугрозам со стороны РФ.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые прошли в городе Припяти Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, во время брифинга, отвечая на вопросы  о защите от кибератак, министр внутренних дел рассказал, что сегодня Украина готова противостоять  киберугрозам. Он подчеркнул, что недавняя кибератака была инспирирована Российской Федерацией, но Госспецсвязи и Киберполиция ежедневно работают над минимизацией этих угроз.

"Мы понимаем, что эта атака была организована кибервойсками РФ. Одновременно были атакованы 70 объектов инфраструктуры государственных учреждений, однако никакие данные не были утрачены и они не попали в нежелательные руки", - уверяет Монастырский.

Читайте также: Россия может использовать кибератаки как часть дестабилизации и вторжения в Украину, - США

Украина готова противостоять киберугрозам со стороны РФ, - Монастырский 01

Автор: 

киберпреступление (765) МВД (9345) кибербезопасность (681) Монастырский Денис (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
"тихо свалить в лес" - методика работы зебилов по предотвращению киберпреступлений
показать весь комментарий
05.02.2022 11:43 Ответить
+16
Яка кібербезпека? Ви пів року не можете знайти на сервері відео з камер поліції.
Ви там то**би всі, чи що?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:52 Ответить
+14
Моня буде тепер кожен день язиком щось робити, щоб про тухіна забули.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"тихо свалить в лес" - методика работы зебилов по предотвращению киберпреступлений
показать весь комментарий
05.02.2022 11:43 Ответить
Моня буде тепер кожен день язиком щось робити, щоб про тухіна забули.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:46 Ответить
хорошо бы он обьяснил каким образом мы будем противостоять
а не блабла
показать весь комментарий
05.02.2022 11:48 Ответить
простанєрєагіровать....
показать весь комментарий
05.02.2022 12:46 Ответить
чомусь трухін згадався...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:46 Ответить
Ясненько) монастирського не зливають, - бачимо шо навіть виділили гроші на піарчик в пресі.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:46 Ответить
злиють, як помиї
показать весь комментарий
05.02.2022 12:47 Ответить
Какого то проходимца министром назначили. Его и прет !
показать весь комментарий
05.02.2022 11:48 Ответить
кандидат юр. наук ... наче ...
показать весь комментарий
05.02.2022 13:23 Ответить
Навіть коментувати немає сенсу, чергова діарея від зелених
показать весь комментарий
05.02.2022 11:52 Ответить
Яка кібербезпека? Ви пів року не можете знайти на сервері відео з камер поліції.
Ви там то**би всі, чи що?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:52 Ответить
Аваков уже объяснил, что по регламенту записи с нагрудных камер хранятся на сервере месяц.
При этом патрульный не может ничего с ними сделать - ни смотреть, ни удалять.
Зеленые тянули время, пока не получили ответ - "записи удалены по прошествии 30-ти дней".

Однако грамотные сознательные полициянты записи скопировали и видя, что делу не дается ход, обнародовали их. Причем опубликована самая безобидная видеозапись, возможно
показать весь комментарий
05.02.2022 12:32 Ответить
Ну добре. --Яка кібербезпека? Ви місяць не могли знайти на сервері відео з камер поліції.
Ви там то**би всі, чи що?---Так піде?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:37 Ответить
я с Вами не спорю, хочу донести информацию до читателей форума
показать весь комментарий
05.02.2022 12:52 Ответить
нє, то не звичайні копи це зробили- в них мозгів не вистачить. то хтось дуже потужний вступив в гру, і явно з могутніми покровителями. журнолизди- такі сами шльондри, як і мусорокопи. занадто послідовно зашквари зеленорогих почали потрапляти у відкритий доступ. як кащав Попандопало: "ми на канунє грандіозного шухєра".
показать весь комментарий
05.02.2022 12:52 Ответить
Якщо рядовий поліцейський не має права, то хто ??
показать весь комментарий
05.02.2022 13:25 Ответить


тут Аваков все объясняет, и у меня нет причин ему не верить, ведь эти камеры внедрялись в то время, когда он был министром МВД
показать весь комментарий
05.02.2022 14:20 Ответить
шут гороховый хочет пламенными речами заглушить скандал с трухлявым
показать весь комментарий
05.02.2022 11:52 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 11:53 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 11:53 Ответить
это говорит тот гражданин, который пол-года не мог скачать запись с камеры?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:53 Ответить
Да еще месяца не прошло, как после атаки кацапских хакеров легли все госсайты, а из Дии уплыли реестры.

Противостоятели хреновы...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:54 Ответить
..это тот мини-стр, который потерял видео с Трухиным?.. - ну-ну, протистой, сопля зелёная.. уже напротыдиялся, уси вже побачЫлы..
показать весь комментарий
05.02.2022 11:55 Ответить
Сподіваюсь, щось із того чтива опиниться у ваших руках і домашніх бібліотеках.

показать весь комментарий
05.02.2022 12:02 Ответить
Угу, знаем знаем как Вы видео с Трухиным прятали 😀😀
показать весь комментарий
05.02.2022 12:10 Ответить
фуфльіжнік, ти ще на посаді?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:11 Ответить
У тебе відео бляха пропадають з нагрудних камер, а ти готовий до кіберзагроз
показать весь комментарий
05.02.2022 12:12 Ответить
Трухина уже отмыл, а теперь буде протистояти загрозам))
показать весь комментарий
05.02.2022 12:12 Ответить
Чесать языком это ещё не противостояние киберугрозам.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:19 Ответить
И твой Гоги на броневике тоже*
показать весь комментарий
05.02.2022 12:20 Ответить
Все ясно - Остапа понесло
показать весь комментарий
05.02.2022 12:25 Ответить
Зелёная плесень боится хлорки
показать весь комментарий
05.02.2022 12:31 Ответить
Де заява на звільнення?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:34 Ответить
Ні, йому дали парабелум !
показать весь комментарий
05.02.2022 12:53 Ответить
Вірю!!!! Вірю....., але спочатку відео з камер поліцейських навчіться знаходити...
показать весь комментарий
05.02.2022 12:44 Ответить
Вже бачили як протистояли кібератакам. Ви в них асфальтом кидати будете?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:51 Ответить
Для початку ,,мінерів,,вичісліть!
показать весь комментарий
05.02.2022 12:52 Ответить
На днях, мы это уже заметили.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:09 Ответить
та ви трухіну не можете протистоять алєні не бриті не голені))
показать весь комментарий
05.02.2022 13:34 Ответить
У відставку йому треба йти за справи у Нацгвардії …
Сратех…
показать весь комментарий
05.02.2022 16:28 Ответить
Хватит пи.деть и бахвалиться. Работу работай, трепло.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:57 Ответить
"Короля грає свита." У нашого вона чисто ригівська. Чого чекати від ригів - відомо.
показать весь комментарий
05.02.2022 19:19 Ответить
Все успели убедиться, как они готовы противостоять. Они оперативно только под Порошенко копают, а в остальном - полные бестолочи.
показать весь комментарий
05.02.2022 21:30 Ответить
Монастирський бреше сам собі і сам собі не вірить.Ганьба і гнати в шию!
показать весь комментарий
05.02.2022 21:52 Ответить
 
 