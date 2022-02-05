УКР
Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ, - Монастирський

Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо захисту від кібератак, міністр внутрішніх справ розповів, що сьогодні Україна готова протидіяти кіберзагрозам. Він підкреслив, що нещодавню кібератаку було інспіровано Російською Федерацією, але Держспецзв’язку й Кіберполіція щоденно працюють над мінімізацією цих загроз.

"Ми розуміємо, що ця атака була організована кібервійськами РФ. Одночасно було атаковано 70 об’єктів інфраструктури державних установ, проте жодні дані не було втрачено і вони не перейшли в небажані руки", — запевняє Монастирський.

Також читайте: Росія може використовувати кібератаки як частину дестабілізації та вторгнення в Україну, - США

Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ, - Монастирський 01

кіберзлочин (815) МВС (3535) кібербезпека (1182) Монастирський Денис (392)
+21
"тихо свалить в лес" - методика работы зебилов по предотвращению киберпреступлений
05.02.2022 11:43 Відповісти
+16
Яка кібербезпека? Ви пів року не можете знайти на сервері відео з камер поліції.
Ви там то**би всі, чи що?
05.02.2022 11:52 Відповісти
+14
Моня буде тепер кожен день язиком щось робити, щоб про тухіна забули.
05.02.2022 11:46 Відповісти
хорошо бы он обьяснил каким образом мы будем противостоять
а не блабла
05.02.2022 11:48 Відповісти
простанєрєагіровать....
05.02.2022 12:46 Відповісти
чомусь трухін згадався...
05.02.2022 11:46 Відповісти
Ясненько) монастирського не зливають, - бачимо шо навіть виділили гроші на піарчик в пресі.
05.02.2022 11:46 Відповісти
злиють, як помиї
05.02.2022 12:47 Відповісти
Какого то проходимца министром назначили. Его и прет !
05.02.2022 11:48 Відповісти
кандидат юр. наук ... наче ...
05.02.2022 13:23 Відповісти
Навіть коментувати немає сенсу, чергова діарея від зелених
05.02.2022 11:52 Відповісти
Аваков уже объяснил, что по регламенту записи с нагрудных камер хранятся на сервере месяц.
При этом патрульный не может ничего с ними сделать - ни смотреть, ни удалять.
Зеленые тянули время, пока не получили ответ - "записи удалены по прошествии 30-ти дней".

Однако грамотные сознательные полициянты записи скопировали и видя, что делу не дается ход, обнародовали их. Причем опубликована самая безобидная видеозапись, возможно
05.02.2022 12:32 Відповісти
Ну добре. --Яка кібербезпека? Ви місяць не могли знайти на сервері відео з камер поліції.
Ви там то**би всі, чи що?---Так піде?
05.02.2022 12:37 Відповісти
я с Вами не спорю, хочу донести информацию до читателей форума
05.02.2022 12:52 Відповісти
нє, то не звичайні копи це зробили- в них мозгів не вистачить. то хтось дуже потужний вступив в гру, і явно з могутніми покровителями. журнолизди- такі сами шльондри, як і мусорокопи. занадто послідовно зашквари зеленорогих почали потрапляти у відкритий доступ. як кащав Попандопало: "ми на канунє грандіозного шухєра".
05.02.2022 12:52 Відповісти
Якщо рядовий поліцейський не має права, то хто ??
05.02.2022 13:25 Відповісти


тут Аваков все объясняет, и у меня нет причин ему не верить, ведь эти камеры внедрялись в то время, когда он был министром МВД
05.02.2022 14:20 Відповісти
шут гороховый хочет пламенными речами заглушить скандал с трухлявым
05.02.2022 11:52 Відповісти
05.02.2022 11:53 Відповісти
05.02.2022 11:53 Відповісти
это говорит тот гражданин, который пол-года не мог скачать запись с камеры?
05.02.2022 11:53 Відповісти
Да еще месяца не прошло, как после атаки кацапских хакеров легли все госсайты, а из Дии уплыли реестры.

Противостоятели хреновы...
05.02.2022 11:54 Відповісти
..это тот мини-стр, который потерял видео с Трухиным?.. - ну-ну, протистой, сопля зелёная.. уже напротыдиялся, уси вже побачЫлы..
05.02.2022 11:55 Відповісти
Сподіваюсь, щось із того чтива опиниться у ваших руках і домашніх бібліотеках.

05.02.2022 12:02 Відповісти
Угу, знаем знаем как Вы видео с Трухиным прятали 😀😀
05.02.2022 12:10 Відповісти
фуфльіжнік, ти ще на посаді?
05.02.2022 12:11 Відповісти
У тебе відео бляха пропадають з нагрудних камер, а ти готовий до кіберзагроз
05.02.2022 12:12 Відповісти
Трухина уже отмыл, а теперь буде протистояти загрозам))
05.02.2022 12:12 Відповісти
Чесать языком это ещё не противостояние киберугрозам.
05.02.2022 12:19 Відповісти
И твой Гоги на броневике тоже*
05.02.2022 12:20 Відповісти
Все ясно - Остапа понесло
05.02.2022 12:25 Відповісти
Зелёная плесень боится хлорки
05.02.2022 12:31 Відповісти
Де заява на звільнення?
05.02.2022 12:34 Відповісти
Ні, йому дали парабелум !
05.02.2022 12:53 Відповісти
Вірю!!!! Вірю....., але спочатку відео з камер поліцейських навчіться знаходити...
05.02.2022 12:44 Відповісти
Вже бачили як протистояли кібератакам. Ви в них асфальтом кидати будете?
05.02.2022 12:51 Відповісти
Для початку ,,мінерів,,вичісліть!
05.02.2022 12:52 Відповісти
На днях, мы это уже заметили.
05.02.2022 13:09 Відповісти
та ви трухіну не можете протистоять алєні не бриті не голені))
05.02.2022 13:34 Відповісти
У відставку йому треба йти за справи у Нацгвардії …
Сратех…
05.02.2022 16:28 Відповісти
Хватит пи.деть и бахвалиться. Работу работай, трепло.
05.02.2022 16:57 Відповісти
"Короля грає свита." У нашого вона чисто ригівська. Чого чекати від ригів - відомо.
05.02.2022 19:19 Відповісти
Все успели убедиться, как они готовы противостоять. Они оперативно только под Порошенко копают, а в остальном - полные бестолочи.
05.02.2022 21:30 Відповісти
Монастирський бреше сам собі і сам собі не вірить.Ганьба і гнати в шию!
05.02.2022 21:52 Відповісти
 
 