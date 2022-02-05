Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ, - Монастирський
Україна готова протистояти кіберзагрозам з боку РФ.
Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сказав під час тактико-спеціальних навчань підрозділів системи МВС з бойовою стрільбою, які відбулися у місті Прип'яті Київської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо захисту від кібератак, міністр внутрішніх справ розповів, що сьогодні Україна готова протидіяти кіберзагрозам. Він підкреслив, що нещодавню кібератаку було інспіровано Російською Федерацією, але Держспецзв’язку й Кіберполіція щоденно працюють над мінімізацією цих загроз.
"Ми розуміємо, що ця атака була організована кібервійськами РФ. Одночасно було атаковано 70 об’єктів інфраструктури державних установ, проте жодні дані не було втрачено і вони не перейшли в небажані руки", — запевняє Монастирський.
