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Росія може використовувати кібератаки як частину дестабілізації та вторгнення в Україну, - США
Заступниця радника президента США з кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки як частину своїх зусиль з дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.
"Про потенційні атаки ми попереджали протягом тижнів і місяців, як публічно, так і приватно", - наголосила Нойбергер.
Вона додала, що кібератаки з боку Росії можуть траплятися часто, і вони ймовірно є частиною російської агресії.
"Росіяни протягом останнього десятиліття використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили, в тому числі як раніше в Україні", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
+2 Андерсен #450397
показати весь коментар02.02.2022 19:56 Відповісти Посилання
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показати весь коментар02.02.2022 20:06 Відповісти Посилання
+1 xoxoxo
показати весь коментар02.02.2022 20:07 Відповісти Посилання
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дурнем треба бути, шо би цього не розуміти.