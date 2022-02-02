Росія може використовувати кібератаки як частину дестабілізації та вторгнення в Україну, - США

Заступниця радника президента США з кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки як частину своїх зусиль з дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

"Про потенційні атаки ми попереджали протягом тижнів і місяців, як публічно, так і приватно", - наголосила Нойбергер.

Вона додала, що кібератаки з боку Росії можуть траплятися часто, і вони ймовірно є частиною російської агресії.

"Росіяни протягом останнього десятиліття використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили, в тому числі як раніше в Україні", - йдеться у заяві.

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