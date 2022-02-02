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Новини Кібератака в Україні Війна
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Росія може використовувати кібератаки як частину дестабілізації та вторгнення в Україну, - США

Росія може використовувати кібератаки як частину дестабілізації та вторгнення в Україну, - США

Заступниця радника президента США з кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки як частину своїх зусиль з дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

"Про потенційні атаки ми попереджали протягом тижнів і місяців, як публічно, так і приватно", - наголосила Нойбергер.

Вона додала, що кібератаки з боку Росії можуть траплятися часто, і вони ймовірно є частиною російської агресії.

"Росіяни протягом останнього десятиліття використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили, в тому числі як раніше в Україні", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди готові надати технічну кібердопомогу Україні, - спільна заява Зеленського та Рютте

вторгнення (380) кіберзлочин (810) США (23449)


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Топ коментарі
+2
Ну за кибератаку не скажу.. а вот то что среди части населения стали поговаривать " а может ну его на х... и пока коммунальные не платить, пока не будет ясно про войну" Вот вам и "сарафанная" кибератака.
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02.02.2022 19:56 Відповісти
+1
Самое поганое это пропаганда. Кто побеждает в войне пропаганд, тот выигрывает.
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02.02.2022 20:06 Відповісти
+1
Явреи тоже разные бывают, некоторые хуже гоев.
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02.02.2022 20:07 Відповісти
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Сама Росія також може отримати кібератаку, хто його знає.
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02.02.2022 19:39 Відповісти
Не може а вже використовувала та робитиме це й надалі.Але вам жє сказалі- нєнада нагнєтати та заважати палкаводцу палкаводіть...
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02.02.2022 19:39 Відповісти
Может, может! Надо просить больше технологий,оборудования, лицензий и специалистов. По периметру окружают войска? Все верно, давайте больше оружия и всякого оборудования. Жаль Зеленский этой темы не понимает, даром что еврей.
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02.02.2022 19:54 Відповісти
Явреи тоже разные бывают, некоторые хуже гоев.
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02.02.2022 20:07 Відповісти
Ну за кибератаку не скажу.. а вот то что среди части населения стали поговаривать " а может ну его на х... и пока коммунальные не платить, пока не будет ясно про войну" Вот вам и "сарафанная" кибератака.
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02.02.2022 19:56 Відповісти
Самое поганое это пропаганда. Кто побеждает в войне пропаганд, тот выигрывает.
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02.02.2022 20:06 Відповісти
Ещё можно жахнуть
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02.02.2022 21:19 Відповісти
В верном направлении мыслит АНЮТА! Нынешняя война ведется не только танками да ракетами, а еще и хакерскими атаками на объекты критической инфраструктуры, органы гос. власти ...и на умы населения с помощью фейковой информации. Так что, хорошие сапоги,- надо брать!
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02.02.2022 20:24 Відповісти
Билл Гейтс придумает такую кибератаку для быдла Мавзолейного,что мало не покажется...
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02.02.2022 20:51 Відповісти
А де наши великие праграмасты.
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02.02.2022 21:16 Відповісти
Их всех выгнали и заменили индусами
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02.02.2022 21:18 Відповісти
Оказывается, Байден ещё не знает, что Россия уже напала на Украину в 2014. Let's go Brandon!
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02.02.2022 21:18 Відповісти
і може, і буде.
дурнем треба бути, шо би цього не розуміти.
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03.02.2022 04:38 Відповісти
 
 