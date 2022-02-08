Міноборони Польщі анонсувало створення кібервійськ

Міноборони Польщі у понеділок, 7 лютого, анонсувало створення кібервійськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на польських військових.

Презентація нового виду військ у Збройних силах Польщі – Сил оборони кіберпростору – відбудеться у клубі Військово-технічного університету у Варшаві. У заході візьме участь міністр національної оборони Маріуш Блащак.

Концепцію організації та функціонування кібервійськ у Польщі Балащак затвердив у 2019 році. Потім в країні започаткували процес створення нового виду військ. Він призначений для проведення повного спектра оборонних, розвідувальних і наступальних дій у кіберпросторі.

Нагадаємо, раніше нова група військових США прибула у Польщу. Загалом у рамках посилення східного флангу НАТО у Польщі розмістять 1,7 тисячі американських військових.

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