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Міноборони Польщі анонсувало створення кібервійськ

Міноборони Польщі анонсувало створення кібервійськ

Міноборони Польщі у понеділок, 7 лютого, анонсувало створення кібервійськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на польських військових.

Презентація нового виду військ у Збройних силах Польщі – Сил оборони кіберпростору – відбудеться у клубі Військово-технічного університету у Варшаві. У заході візьме участь міністр національної оборони Маріуш Блащак.

Концепцію організації та функціонування кібервійськ у Польщі Балащак затвердив у 2019 році. Потім в країні започаткували процес створення нового виду військ. Він призначений для проведення повного спектра оборонних, розвідувальних і наступальних дій у кіберпросторі.

Нагадаємо, раніше нова група військових США прибула у Польщу. Загалом у рамках посилення східного флангу НАТО у Польщі розмістять 1,7 тисячі американських військових.

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Міноборони (7516) Польща (8663) кібербезпека (1173) Блащак Маріуш (111)


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Кібервійська у будь якій країні мають величезне значення-хто цього не розуміє,той або дурень,або зрадник...
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08.02.2022 09:50 Відповісти
Это разрозненные попытки. Почему не создать конгломерат этих же войск. ....и....и....чтобы информация поступала от всех участников в реальном времени.....другими словами, если упоротая Венгрия с обкуренным Сиарто не дает вступить в киберНАТО..... то это же кибер НАТО можно создать отдельными межгосударственными договорами.
Просто пробуйте.....
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08.02.2022 10:10 Відповісти
таких груп должно быть много, они должны равиваться в разных направлениях и делиться опытом в своих наработках если все будет унифицировано, то рано или поздно недружественная этому блоку страна найдет средства чтобы положить всех разом
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08.02.2022 10:13 Відповісти
И будут там работать наши айтишники.
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08.02.2022 10:12 Відповісти
какое оружие по штату положено кибервоину? (только неправильные ответы)
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08.02.2022 10:15 Відповісти
надо не анонсировать, а создавать. анонсировать и не обязательно
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08.02.2022 10:30 Відповісти
 
 