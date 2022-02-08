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Макрон прибыл в Украину

Макрон прибыл в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра (иностранных дел Франции – ред.) Жана-Ива Ле Дриана, который встретится с министром (иностранных дел Украины – ред.) Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину", - написал де Понсен.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 февраля, в Киеве проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Мариинском дворце в Киеве.

Планируется, что после этой встречи два президента пообщаются с представителями СМИ.

Также читайте: Макрон похвалил Зеленского за исполнение обязательств и отзыв законопроекта, не соответствующего минским соглашениям

Автор: 

Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1379) Понсен Этьен (55)


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Топ комментарии
+11
Нах. он здесь нужен с мокрой жопой после Х***ла
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08.02.2022 10:44 Ответить
+8
Нужно быть готовыми выходить на протест. Думаю велика вероятность, что вазеленский сегодня попытается слить интересы Украины
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08.02.2022 10:55 Ответить
+6
Привез гундосой найвеличн1ш1й новые указания от *****
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08.02.2022 10:45 Ответить
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ну и что?
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08.02.2022 10:43 Ответить
Нібито при дєлє пан Макромікрон.
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08.02.2022 10:53 Ответить

Макрон після Путіна мчить до Зеленського з пропозиціями про капітуляцію,
Ось про що йдеться !
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08.02.2022 11:22 Ответить
Нах. он здесь нужен с мокрой жопой после Х***ла
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08.02.2022 10:44 Ответить
Привез гундосой найвеличн1ш1й новые указания от *****
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08.02.2022 10:45 Ответить
Он уже от х#ла -збеременел.
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08.02.2022 10:49 Ответить
активізується макрон, нагадує про себе...а то забули про нього зовсім...
це установка на поведінку нашому президенту
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08.02.2022 10:52 Ответить
наш наполеон встретится с ихней эмманюэль
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08.02.2022 10:53 Ответить
Понюхає запах сперми Пуйла?
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08.02.2022 10:54 Ответить
Сейчас по речам Макрона будет видно, прогнулся он под хло или на полшишечки.
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08.02.2022 10:54 Ответить
У вас есть сомнения?
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08.02.2022 10:57 Ответить
надежда умирает последней.
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08.02.2022 11:00 Ответить
Нужно быть готовыми выходить на протест. Думаю велика вероятность, что вазеленский сегодня попытается слить интересы Украины
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08.02.2022 10:55 Ответить
))))) знову зрада
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08.02.2022 10:58 Ответить
Готов встречать на своей кацапии вояк с отрезными головами?
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08.02.2022 11:02 Ответить
Нахер оно тут надо?
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08.02.2022 10:56 Ответить
Нічого неочікуваного не відбудеться. У Макрона суто московітське трактування "мінських". Якщо Німеччина ніяк не вибере, чи стати на бік США, чи на бік путіна, то з Франці\ю все зрозуміло.
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08.02.2022 11:05 Ответить
Умиляет, то что некоторые страны думают, вот нагнут они вазеленского и все этого достаточно. Но забывают, что последнее слово за обычными украинцами. И у нас более чем достаточно патриотов, а не какихразниц
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08.02.2022 11:08 Ответить
Для всього Світу Зеля вибраний законно і представляє інтереси народу. Що б Зеля не підписав від імені України, це буде офіційним документом. І його порушення буде використано Московією для "покарання". І не тільки Московією.
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08.02.2022 11:28 Ответить
В данной ситуации для Зе нужно обещать и тянуть время. Ждать переворота в кремле. Других вариантов нет.
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08.02.2022 11:12 Ответить
Кто умеет - запилите плиз картинку в стиле "Это Спарта"
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08.02.2022 11:14 Ответить
Привезло Бубочке ультиматум от %уйла
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08.02.2022 11:19 Ответить
эта гомосятина - на дотациях кабаева, сейчас будет наклонять голобородько, чтобы голобородько капитулировал и спас кабаева от позора.. потому, что кабаев брал на понт, когда выставлял ультиматум "странам запада"..
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08.02.2022 11:20 Ответить
Привёз Вове лапшу, которую в Москве навешали.
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08.02.2022 11:34 Ответить
Приехал нагибать Украину. и привез хотелки *****. Что он еще может предложить..Зеленский сливает Украину. Нет ни мобилизации, ни вразумительных мер. Территориальная оборона против развернутых кацапами танковых дивизий . Да в Грозном перебили майкопкую бригаду, но это уровень ждать танки на улицах наших городов. Уж не для путлеровского блицкрига Зе-команда ремонтирует дороги на Донбассе и обеспечивают разминирование.
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08.02.2022 11:41 Ответить
Запомоенный жабоед
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08.02.2022 12:19 Ответить
 
 