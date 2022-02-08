Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Украину, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра (иностранных дел Франции – ред.) Жана-Ива Ле Дриана, который встретится с министром (иностранных дел Украины – ред.) Дмитрием Кулебой. Впереди – очень насыщенный день. Добро пожаловать в Украину", - написал де Понсен.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 февраля, в Киеве проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Мариинском дворце в Киеве.

Планируется, что после этой встречи два президента пообщаются с представителями СМИ.

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