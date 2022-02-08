Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції – ред.) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України – ред.) Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - написав де Понсен.

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Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 лютого, у Києві проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном у Маріїнському палаці у Києві.

Планується, що після цієї зустрічі два президенти поспілкуються з представниками ЗМІ.