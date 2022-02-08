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Макрон прибув до України

Макрон прибув до України

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до України, де проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь вітати у Києві президента Еммануеля Макрона, який прибув на зустріч із Володимиром Зеленським, та міністра (іноземних справ Франції – ред.) Жана-Іва Ле Дріана, який зустрінеться з міністром (закордонних справ України – ред.) Дмитром Кулебою. Попереду – дуже насичений день. Ласкаво просимо до України", - написав де Понсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін анонсував телефонну розмову із Макроном після його перемовин із Зеленським стосовно позицій України: Будуватимемо власні кроки залежно від цього

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 лютого, у Києві проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном у Маріїнському палаці у Києві.

Планується, що після цієї зустрічі два президенти поспілкуються з представниками ЗМІ.

Франція (3120) Макрон Емманюель (1533) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+11
Нах. он здесь нужен с мокрой жопой после Х***ла
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08.02.2022 10:44 Відповісти
+8
Нужно быть готовыми выходить на протест. Думаю велика вероятность, что вазеленский сегодня попытается слить интересы Украины
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08.02.2022 10:55 Відповісти
+6
Привез гундосой найвеличн1ш1й новые указания от *****
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08.02.2022 10:45 Відповісти
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ну и что?
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08.02.2022 10:43 Відповісти
Нібито при дєлє пан Макромікрон.
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08.02.2022 10:53 Відповісти

Макрон після Путіна мчить до Зеленського з пропозиціями про капітуляцію,
Ось про що йдеться !
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08.02.2022 11:22 Відповісти
Нах. он здесь нужен с мокрой жопой после Х***ла
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08.02.2022 10:44 Відповісти
Привез гундосой найвеличн1ш1й новые указания от *****
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08.02.2022 10:45 Відповісти
Он уже от х#ла -збеременел.
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08.02.2022 10:49 Відповісти
активізується макрон, нагадує про себе...а то забули про нього зовсім...
це установка на поведінку нашому президенту
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08.02.2022 10:52 Відповісти
наш наполеон встретится с ихней эмманюэль
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08.02.2022 10:53 Відповісти
Понюхає запах сперми Пуйла?
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08.02.2022 10:54 Відповісти
Сейчас по речам Макрона будет видно, прогнулся он под хло или на полшишечки.
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08.02.2022 10:54 Відповісти
У вас есть сомнения?
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08.02.2022 10:57 Відповісти
надежда умирает последней.
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08.02.2022 11:00 Відповісти
Нужно быть готовыми выходить на протест. Думаю велика вероятность, что вазеленский сегодня попытается слить интересы Украины
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08.02.2022 10:55 Відповісти
))))) знову зрада
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08.02.2022 10:58 Відповісти
Готов встречать на своей кацапии вояк с отрезными головами?
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08.02.2022 11:02 Відповісти
Нахер оно тут надо?
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08.02.2022 10:56 Відповісти
Нічого неочікуваного не відбудеться. У Макрона суто московітське трактування "мінських". Якщо Німеччина ніяк не вибере, чи стати на бік США, чи на бік путіна, то з Франці\ю все зрозуміло.
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08.02.2022 11:05 Відповісти
Умиляет, то что некоторые страны думают, вот нагнут они вазеленского и все этого достаточно. Но забывают, что последнее слово за обычными украинцами. И у нас более чем достаточно патриотов, а не какихразниц
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08.02.2022 11:08 Відповісти
Для всього Світу Зеля вибраний законно і представляє інтереси народу. Що б Зеля не підписав від імені України, це буде офіційним документом. І його порушення буде використано Московією для "покарання". І не тільки Московією.
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08.02.2022 11:28 Відповісти
В данной ситуации для Зе нужно обещать и тянуть время. Ждать переворота в кремле. Других вариантов нет.
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08.02.2022 11:12 Відповісти
Кто умеет - запилите плиз картинку в стиле "Это Спарта"
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08.02.2022 11:14 Відповісти
Привезло Бубочке ультиматум от %уйла
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08.02.2022 11:19 Відповісти
эта гомосятина - на дотациях кабаева, сейчас будет наклонять голобородько, чтобы голобородько капитулировал и спас кабаева от позора.. потому, что кабаев брал на понт, когда выставлял ультиматум "странам запада"..
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08.02.2022 11:20 Відповісти
Привёз Вове лапшу, которую в Москве навешали.
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08.02.2022 11:34 Відповісти
Приехал нагибать Украину. и привез хотелки *****. Что он еще может предложить..Зеленский сливает Украину. Нет ни мобилизации, ни вразумительных мер. Территориальная оборона против развернутых кацапами танковых дивизий . Да в Грозном перебили майкопкую бригаду, но это уровень ждать танки на улицах наших городов. Уж не для путлеровского блицкрига Зе-команда ремонтирует дороги на Донбассе и обеспечивают разминирование.
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08.02.2022 11:41 Відповісти
Запомоенный жабоед
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08.02.2022 12:19 Відповісти
 
 