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Новини
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Сьогодні Зеленський зустрінеться з Макроном у Києві

Сьогодні Зеленський зустрінеться з Макроном у Києві

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 лютого, у Києві проведе зустріч з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"8 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.

Планується, що після цієї зустрічі два президенти поспілкуються з представниками ЗМІ.

Місце проведення зустрічі - Маріїнський палац.

"У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь до 45 представників засобів масової інформації", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон після переговорів з Путіним: "Найближчі дні будуть вирішальними"

Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями. Обов’язкова наявність COVID-сертифікатів та негативних результатів ПЛР-тестів або тестів на антиген.

Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

візит (1623) Зеленський Володимир (24576) Франція (3120) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+12
"Блазню" будуть "їздить по вухах" а він буде сидіть і думать: "Ни х** не панятна! Быстрее-бы всё эта закончилась! Как мне эта всё надаела!"
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08.02.2022 08:43 Відповісти
+9
Буде схиляти до капітуляції, кремлівський холу
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08.02.2022 08:43 Відповісти
+4
Європейські партнери задовбали Буби - він вже 2 тижні не відпочивав, тай у нірвану хочеться, а Єрмак не дає пройтись по сніжній доріжці. Ухенькають шлємазєла, нє іначє.
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08.02.2022 09:20 Відповісти
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"Блазню" будуть "їздить по вухах" а він буде сидіть і думать: "Ни х** не панятна! Быстрее-бы всё эта закончилась! Как мне эта всё надаела!"
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08.02.2022 08:43 Відповісти
Європейські партнери задовбали Буби - він вже 2 тижні не відпочивав, тай у нірвану хочеться, а Єрмак не дає пройтись по сніжній доріжці. Ухенькають шлємазєла, нє іначє.
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08.02.2022 09:20 Відповісти
Пусть Зеленский расскажет европейским партнерам куда они дели Ковидный фонд, в котором большая часть разокрадена и это установлено аудиторской проверкой. Пусть расскажет зачем он вывез все продукты заграницу и оставил украинцев без еды. Капуста по 20 грн - этот нонсенс, такого никогда не было. Пусть расскажет почему он не закупил летом дешевый газ и не заполнил газохранилища на лето, а сейчас цены зашкаливают и предприятия останавливаются. Это все зеленый план развала страны? Пусть расскажет почему сократил финансирование армии. Пусть расскажет почему Украина стала полигоном для медицинских экспериментов, экспериментальные препараты закупаются из бюджета за миллиарды и их действие никому не известно так как они экспериментальные, а их применение в законах Украины - клинический эксперимент. Что это за фашизм ставить на людях принудительные эксперименты плюя на Конституцию? Пусть расскажет почему развалена медицина, а медики убегают за границу, больницы закрываются - оставлены только в областях тубдиспансеры, психдиспансеры, наркодиспансеры, дет больницы, многие важные отделения закрыты. Пусть расскажет почему развалено дистанционкой образование? Наука уничтожена. Это все делается специально, по приказу глобалистов и делается вполне осознанно. Для кого зеленая плесень разваливает Украину и уничтожает народ? Почему зеленая плесень оставила людей в войну без продуктов и запасов? Она в унисон с Путиным играет? Вон их власти, сатанисты! Вон!
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08.02.2022 09:34 Відповісти
Буде схиляти до капітуляції, кремлівський холу
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08.02.2022 08:43 Відповісти
*холуй
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08.02.2022 08:44 Відповісти
Баночка вазеліна на двох "красавиц" від путіна їм точно не до вподоби. Будуть вимушені дружити з США і Британією.
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08.02.2022 08:46 Відповісти
тяжело Макрону ой тяжко то Путина облызай..... теперь вот с клоуна также слижи все что навалялось за эти годы.. ну и работенка.... тьфу гыдота....
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08.02.2022 08:50 Відповісти
газпромовская блудница Эмануэль приезжает
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08.02.2022 08:51 Відповісти
Встреча микрона с земикроном...как бы не вышел омикрон ...как в случае с эрдоганом...
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08.02.2022 08:54 Відповісти
Зеленский , для начала , должен удостовериться , что Макрон не изменил своей позиции по позиционированию РФ , как "стороньі конфликта" в Минских соглашениях . А потом переговорьі пройдут на "ура" , имхо
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08.02.2022 08:58 Відповісти
История повторяется. Очередная попытка мюнхенского соглашения в надежде, что фашист питун на этом остановится. И как в прошлый раз только Великобритания и США смотрят на ситуацию трезво.
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08.02.2022 09:03 Відповісти
Вот видно , ш о просоветско-геббельсовская пропаганда глубоко подзастряла в буйной головушке. Мюнхенский договор - это калька на рапаллььский сговор РСФСР и Германии в 1922. Тогда Германия , зачинщица первой мировой по-версальски была экономически блокирована. Кремлядь рапалльским сговором разорвала экономическую блокаду Германии(тогда даже Гондурас осудил этот подлый сговор) и восстановила былую мощь Германии , поставками страгсырья и обучением будущих люфтваффе , как и фрицевских танкистов на территории РСФСР. К 1938 союз Германии и СССР так окреп, что стал угрожать всему миру . В Мюнхене была предпринята попытка внести раскол в крепнущую советско-германскую дружбу. Но не тут то было. Последовал следующий сговор между Гитлером и Сталиным(Рапалль-2) - сговор Молотова-Риббентропа... Дальше шо-та пошло не так, бо Сталин в начале 1940-го года сделал предъяву на Норвегию...
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08.02.2022 09:34 Відповісти
Сейчас мировое сообщество использует все свои возможности , чтобы обуздать кровожадную кремлядь , не прибегая к крайним мерам. А то что возможности и средства Запада превосходят возможности каазлабада...ну, это как пить дай - знамо.
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08.02.2022 09:38 Відповісти
Так может крайние меры как раз и нужны. Эрдогана не сильно волновало гиперсверхсветозвуковое ЯО хрюсской пе@ерации, когда он крошил ихтамнетов направо и налево. Практика показывает, что воинственность кацапов заканчивается там, где они получают реальную ответку, а не сотрясание кулачком.
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08.02.2022 09:48 Відповісти
У Запада нет официальной подоплеки из-за нас воевать с кремлем, пока кремль не преступит границы Запада, мы ведь не состоим ни в одном союзе с Западом. А крайняя мера со стороны Украины , на данном этапе - проигрышный вариант. Нужно выиграть время и довооружиться, особенно преуспеть в защите с воздуха... А там даст бог и лед тронется и даже не без помощи третьей неопознанной силы, как в 14-ом, которая вынудила хутю отказаться тогда от дальнейшего продвижения вглубь Украины.
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08.02.2022 09:58 Відповісти
официальной = юридической
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08.02.2022 09:59 Відповісти
Будапештский меморандум чем не официальная подоплека? Понятно, что война Западу не нужна ни экономически, ни политически. Но вседозволенность всякой швали диктаторской приведет к коллапсу. Думаю, если бы мировое сообщество не сглотнуло вторжение в Грузию, то и проблем с Крымом и ордло не было бы. Но, история не терпит сослагательных наклонений, так то имеем что имеем.
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08.02.2022 10:12 Відповісти
Юридически - это устное заявление пожеланий, которое ни к чему не обязывает.
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08.02.2022 10:14 Відповісти
Грузия - в чем-то вы правы... Но как я заметил, Запад, действует на удушение, шаг-за шагом, медленно, но уверенно. Так и в отношении СССР поступил Запад. АМер, советолог специалист , еще в начале семидесятых говорил, что для амер-налогоплательщика дешевле будет, если США начнет рукоплескать СССР и восхищаться его экономическим достижениям. И если СССР продорлжит так же экономически развиваться, то через 20-25 лет сам себя и захлопнет. так и получилось : 1970+ 21= 1991 - развал СССР
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08.02.2022 10:21 Відповісти
Мюнхенское соглашение последняя попытка обменять позор на мир. Нельзя умиротворить агрессора, который почуял слабость жертвы. Об этом был мой коммент.
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08.02.2022 09:44 Відповісти
Услышьте, то была попытка привнести раскол в советско-германскую дружбу... Шо вы подприсел на совкоштампы. Смотрите Враги Германии, а значит и кремляди, закулисно пытаются войти в союз с Германией... О чем это говорит? Неужели вы думаете, шо англичане такие дураки, а просоветско-геббельсовская пропаганда - це свiточ думки?...ХМЫ...
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08.02.2022 09:52 Відповісти
Пардоньте, вместо в начале 1940, читать в начале 1941-го года Сталин сделал предъяву на Норвегию.
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08.02.2022 12:11 Відповісти
Очередная попытка мюнхенского соглашения в надежде, что фашист питун на этом остановится. И как в прошлый раз только Великобритания и США смотрят на ситуацию трезво... - Пытаюсь найти логику: 1).Мюнхен, Англия слабаки-умиротворенцы. 2)Как в прошлый раз, тока Аглия(США) смотрит трезво.
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08.02.2022 10:08 Відповісти
Вы слишком залазите в дебри. США, Великобритания и Украина воюют против фашистов, как 100 лет назад. Прочитав мой короткий и примитивный коммент кацап должен провести аналогию, что ХП = фашисты(не нацисты, не социалисты и тд.)
Ваш коммент слишком развернутый и не опирается на пропагандонские штампы, которые закладывались десятилетиями. Кацапский мозг это просто не воспримет.
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08.02.2022 10:25 Відповісти
шо такое ХП?
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08.02.2022 10:26 Відповісти
Следующий вопрос, хотя , лучше мое видение в отношении ХП: я считаю великодержавный роисшовинизм, а так и есть, самой верхней и крайней ступенью национализма , который впитал в себя и расизм, и нацизм, и фашизм, и империализм. И это заключается в следующем, мол только русские могут предводительствовать в конгломерате, на пути к светлым горизонтам. Сам же фашизм - это понятие внутри самой страны и только для одной страны. Это построение внутри страны жесткой вертикали власти и разделение общества по кастам (слоями). То есть ,сам по себе фашизм не нес и не несет другим странам каких то проблем. Это утопизм внутри одной страны. фашизм не призывает захватывать другие страны, фашизм не делит людей расово . Фашизм делит людей на касты по их возможностям и то,только у себя в стране... Другое дело , шо фашизм может сотрудничать с любыми системами, а хоть и с нацизмом, но это , быстрее всего, коньюктурные сношения.
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08.02.2022 10:44 Відповісти
Вы слишком глубоко рассуждаете. Таким беседам место в каком-нибудь дискуссионном клубе, а не на форуме.
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08.02.2022 10:49 Відповісти
Хорошо, сворачиваем.
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08.02.2022 10:51 Відповісти
главное , что мы прикоснулись к истине.
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08.02.2022 10:53 Відповісти
Это вы поставили крестик выше?
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08.02.2022 10:50 Відповісти
Нет. Модераторам почему то не понравилось.
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08.02.2022 10:57 Відповісти
Я сейчас пытаюсь говорить не с кацапом, а со здравомыслящим человеком, потому развернуто.
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08.02.2022 10:27 Відповісти
с кацапом у меня - досвидос, нiяких балачок.
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08.02.2022 10:28 Відповісти
Вот в этом и проблема. Кацапский свин жирик сказал, что ХП ставит на дурачков, а не на умных, как Запад, поэтому они и победят, т.к. дурачков больше. На один умный и развернутый коммент должно приходиться 100 адаптированных(максимально упрощенных и коротких) примитивных жопописьковых коммента. Ломать кацапскую пропаганду надо на их языке, их методами. Клин клином, как говорится.
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08.02.2022 10:38 Відповісти
Повторюсь, в данной ситуации я пока не считаю, что разговариваю с кацапом.
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08.02.2022 10:47 Відповісти
Привезе Володі показати підписану ним формулу "Штайнмайєра"? Чи передасть кодове слово терориста номер один про Вовин бізнес на росії?
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08.02.2022 09:04 Відповісти
Зробити вид, що нема часу на розмову з жабоїдом та нехай летить собі далі.
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08.02.2022 09:05 Відповісти
Ну теперь макрон поимеет "терпилу -красавицу"
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08.02.2022 09:07 Відповісти
Встретятся два ничего не решающих человека....

исходя из предыдущих визитов всяких канцлеров и жабоедов способны они только закреплять хотелки куйла..
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08.02.2022 09:10 Відповісти
Знатно вчора Хубло поглумилися над Макароном, помахало ЯДЕРНОЮ ДУБИНОЮ)))))
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08.02.2022 09:11 Відповісти
Пускай Макарон зубы почистит. Ато еще сифаком нашего Зелю заразит. Потом нам на него смотреть
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08.02.2022 09:14 Відповісти
Абсолютно бесполезная тусовка.
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08.02.2022 09:15 Відповісти
Они там все не от мира сего. Ну не сможет Зеленский пойти на какие-то договоренности в ущерб Украине. Макрон поедет, а ему голову народ открутит и посадит другого. Проходили же эти заигрывания Порошенка с Германией и Францией. Ни к чему хорошему для него это не привело.
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08.02.2022 09:17 Відповісти
Заберіть білий порошок, бо і до Макрона обіженка не вийде...
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08.02.2022 09:19 Відповісти
Вот блин, подумала Ленка. Макрон к нам, а почему мы не во Францию. Еще и без супруги. А так все хорошо начиналось
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08.02.2022 09:22 Відповісти
Скумбрия на пiв голови - вища
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08.02.2022 09:40 Відповісти
А зюзик меньше на пол головы чем жабоедная макаронша.
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08.02.2022 09:46 Відповісти
Макрон и Германия сейчас в откритую будут давить на Зелю в интересах Москви
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08.02.2022 09:55 Відповісти
Знамо перец... Но здесь, по очичаянью, вангование - после погоняла от пыни, мол красавица, отомсть должна быть не менее подлой.
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08.02.2022 10:12 Відповісти
и что с того даже если и так? кроме франции и германии есть другие страны.
они давят с 2015го года. еще можно подавить лет 20
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08.02.2022 10:54 Відповісти
единственное что поможет если США или НАТО закроет небо и все скажут вам спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и даже в России простые люди которые перестанут боятся НАТо это будет ударом для всей пропаганды
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08.02.2022 11:06 Відповісти
Слабое ПРО дает ему такую наглость, нужно закривать єтот вопрос, дайте в пользование в наем 100 Ф-16 и Томагавки
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08.02.2022 10:24 Відповісти
эти встречи ни о чем.. ниче не измениться. главное усиливать армию и все.
остальное просто болтовня для затягивания времени
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08.02.2022 10:48 Відповісти
Дык, время играет в нашу пользу.
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08.02.2022 11:14 Відповісти
Удавка Штанмаєра, плюс підступні сіті Макрона-Путіна. Прийняли рішення зломати опір України. Обговорили деталі ультиматиму для Зеленського, як другорядне питання. Зосередилися на життєвоважливому, судьбоносному - письмових гарантій безпеки Росії, на яку ніхто не нападає і не збирається нападати. Загроза Росії існує лише гіпотетично в голові Путіна. Пропогандистська байка, витвір Кремлівських політтехнологів, спрямовані, в першу чергу, проти України, проти її вступу в НАТО. Макрон, явно залюбки, погодився надати гарантії "ненападу" беззахистній "Великой России." Про долю Будапештського меморандуму не згадав. Не поставив питання про відновлення дії цього визнаного міжнародного документа на користь України. Навіщо обговорювати нові гарантії, коли "старі," надані Україні, розтоптані Росією? Саме тому з*явилися кабальні положення Мінських домовленностей. Відбуваєтьсяся справжньє кощунство: гарант суверенітету і, одночасно, агресор, разом з іншим гарантом, Францією, вимагають виконувати "безальтернативні" угоди, узаконити розбій. Результат перемовин в Кремлі відомий. Макрон везе ультиматум Путіна Зеленському. Вирішили спільно зломати опір, змусити Украіну виконувати не підписані президентом, не ратифіковані ВРУ, не визнані міжнародним правовим актом т.зв. "Мінські домовленності." Інших варіантів виходу з тупіка, по Україні, однозначно, не розглядали. Макрон, як би хотів, або був щиро зацікавлений у справедливому вирішені проблеми, мав би поставити питання про повернення Росії і інших держав до виконання Будапештського меморандуму. "Мінські" ...безальтернативні..." зникли б, таким чином, самі по собі. Не потрібно, як вони пропонують, вносити зміни в законодавство України, ламати голову як далі діяти. Безальтернативним повинно стати виконання Будапештського меморандуму.


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08.02.2022 12:07 Відповісти
 
 