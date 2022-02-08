Сьогодні Зеленський зустрінеться з Макроном у Києві
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 лютого, у Києві проведе зустріч з Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"8 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Емманюеля Макрона, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.
Планується, що після цієї зустрічі два президенти поспілкуються з представниками ЗМІ.
Місце проведення зустрічі - Маріїнський палац.
"У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь до 45 представників засобів масової інформації", - зазначається у повідомленні.
Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями. Обов’язкова наявність COVID-сертифікатів та негативних результатів ПЛР-тестів або тестів на антиген.
Захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.
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Ваш коммент слишком развернутый и не опирается на пропагандонские штампы, которые закладывались десятилетиями. Кацапский мозг это просто не воспримет.
исходя из предыдущих визитов всяких канцлеров и жабоедов способны они только закреплять хотелки куйла..
они давят с 2015го года. еще можно подавить лет 20
остальное просто болтовня для затягивания времени
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