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Макрон після переговорів з Путіним: "Найближчі дні будуть вирішальними"

Макрон після переговорів з Путіним:

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки в Європі для уникнення військової ескалації.

Про це він повідомив за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Потрібно дуже швидко попрацювати, щоб уникнути будь-якої ескалації. Наразі напруженість усе посилюється, а це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах – ні Росії, ні Європи…

Нам потрібно домовитися щодо конкретних заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію та призвести до деескалації. Ми ці позиції обговорили. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів, консультацій із США, НАТО, європейцями, а також від нашої завтрашньої зустрічі з президентом Зеленським", - сказав Макрон.

"Президент Путін сказав, що готовий дотримуватися цієї логіки і говорити про те, що потрібно, щоб була рівновага у цих ініціативах. У тому числі йдеться про питання підтвердження суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив президент Франції.

Він додав, що "найближчі дні будуть вирішальними".

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Автор: 

путін володимир (24218) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+75
на самом деле Украинцам, глубоко плевать и на ***** и на Макрона, они за свои жопы трясуться и за бабло. К то бы там о чем не договаривался, даже если это наши будут власти - не важно кто, украинци не готовы возвращаться в "конц лагерь" - ни под какими условиями, нужно будет майданить - будем майданить, нужно будет стрелять - будем стрелять, нужно будит уничтожать врагов - будем уничтожать. Я готов на все, ради будущего моей дитей и будущих внуков, с РФ - будущее только одно - это современное рабство за пайку!
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08.02.2022 01:14 Відповісти
+53
Якби не Меркельша і Саркозі, то ще би в 2008 Ющенко отримав ПДЧ і зараз би проблеми не виникало.
А тепер цей збочинець когось (неясно кого) закликає щось (неясно що) робити.
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08.02.2022 01:10 Відповісти
+51
Ты пуйла еще в жопу поцелуй, лягушатник.
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08.02.2022 01:03 Відповісти
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короче Макарона послали жабе в дупу , ещё и на определённых условиях , переговорщик хренов .
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08.02.2022 10:13 Відповісти
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08.02.2022 10:16 Відповісти
Тандем Франції, Німеччини та мокші очевидний. Керівництво цих країн підлизує пуйлу і тисне на Україну -підігруючи пуйлу. Тому ми вже добре усвідомили хто наші друзі, а при їхній допомозі, хрін отримає пуйло , а не Україну. Волю поневоленим народам московії !
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08.02.2022 10:18 Відповісти
лилипутин убедил, что он может. Намекнул на хорошие нищаки Меркель. Мол и ему, Макрону, достанется.
Теперь француз будет убеждать зе. Может передаст конвертик от московии с убедительными материалами, кот вот-вот будут опубликованы.
А вот то, что примет зе, мы узнаем месяца через два.
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08.02.2022 10:24 Відповісти
Французам и немцам неньзя верить, они на подхвате у путлера.
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08.02.2022 10:51 Відповісти
ХЙЛО-ПЗДЛО СОСУНКА МАКРОНА ЗАКАШМАРИЛ ))) СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛИ ВСЕМ - НЕ ВЕРТЕ ПУТИНУ !!!
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08.02.2022 11:15 Відповісти
Путлер вимагає від Заходу примусити Україну втілити в своє тло ракову пухлину ОРДЛО, а далі уже справа часу і Україна стане васалом московії, інакше він погрожує великою війною. Будемо боротися.
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08.02.2022 11:25 Відповісти
Цей жабоід-мікрон вирішив собі рейтинга набити перед своіми виборцями. Ше одна, ***** прокремлівська! Голубок миру по пуйлівські...
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08.02.2022 11:27 Відповісти
Ху @ло и Макрон на переговорах сидели так далеко друг от друга, что им пришлось выдать бинокли и мегафоны!🤣🤣🤣
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08.02.2022 11:40 Відповісти
Французи і німці сидять на газпромівських бабках , тому нам такі
перговорники на@ й не потрібні 😡
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08.02.2022 11:42 Відповісти
Вова он посмотрел в глаза и шо?хочеш шоб с нас смеялись,бо ты ***** в глаза посмотрел?Клоун
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08.02.2022 11:45 Відповісти
Франція і Германія підтримують Путіна, тому їх плани нам не підходять. Дякуємо пану Джонсонута Великої Бретанії за підтримку.
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08.02.2022 11:52 Відповісти
".. була рівновага у цих ініціативах. У тому числі йдеться про питання підтвердження суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив президент Франції.
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08.02.2022 11:56 Відповісти
украинцы никогда не согласятся снова стать колонией империи зла *********
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08.02.2022 12:14 Відповісти
Все,что делается в последнее время РФ нужно ей исключительно для давления на Запад, чтобы он в свою очередь максимально давил на Украину, для удовлетворения хотелок Путина и его банды. Ни о каких крупномассштабных военных действиях сейчас речи не идет, слишком тежелые последствия ждут РФ уже в самом их начале. Наступать же в Ордло, где у ВСУ подготовлены для обороны позиции и пристрелен каждый кв. м, значит иметь огромные потери. Остаются у Путина только понты, на которые, к сожалению , пока ведутся некоторые западные политики и наши руководители.
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08.02.2022 13:16 Відповісти
Французам не можна вірити, як шакалам. Згадайте договір Мєдвєдєва-Саркозі по Грузії після її "прінуждєнія к міру". Грузія до сих пір розірвана на клапті. А "франці" до пох.
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08.02.2022 13:36 Відповісти
Ну а ты Емануэль, дал добро на полномасштабную атаку? Не будешь мешать кацапам? Или наберёшься мужества и скажешь как твои предки в 1939 году когда фашистская Германия напала на Польшу.? Тогда вы Франция и Великобритания решительно объявили Германии Войну.
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08.02.2022 14:22 Відповісти
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