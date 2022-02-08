Макрон після переговорів з Путіним: "Найближчі дні будуть вирішальними"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність терміново досягти домовленостей щодо безпеки в Європі для уникнення військової ескалації.

Про це він повідомив за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Потрібно дуже швидко попрацювати, щоб уникнути будь-якої ескалації. Наразі напруженість усе посилюється, а це збільшує ризик дестабілізації. А це не в чиїх інтересах – ні Росії, ні Європи…

Нам потрібно домовитися щодо конкретних заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію та призвести до деескалації. Ми ці позиції обговорили. Найближчими днями та тижнями це має бути підтверджено. Це залежатиме від переговорів, консультацій із США, НАТО, європейцями, а також від нашої завтрашньої зустрічі з президентом Зеленським", - сказав Макрон.

"Президент Путін сказав, що готовий дотримуватися цієї логіки і говорити про те, що потрібно, щоб була рівновага у цих ініціативах. У тому числі йдеться про питання підтвердження суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив президент Франції.

Він додав, що "найближчі дні будуть вирішальними".

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