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Переговори Макрона та Путіна тривали понад 5 годин

Переговори Макрона та Путіна тривали понад 5 годин

У Москві завершилися переговори президентів Франції Еманюеля Макрона та Росії Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Зараз Макрон та Путін готуються до пресконференції.

Під час зустрічі президент Франції висловив надію на деескалацію конфлікту навколо України. Та закликав Росію та Європу знайти "розумну відповідь" на нинішню ситуацію.

Путін у свою чергу заявив, що Росія і Франція мають "загальну занепокоєність з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі". "І я бачу, скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу", - сказав глава Кремля.

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Візит Макрона - перша поїздка такого високопоставленого західного політика до Москви з того часу, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною. Минулого тижня Макрон та Путін тричі розмовляли телефоном.

Після Москви Макрон вирушить до Києва, де 8 лютого зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

путін володимир (24222) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+32
ничего хорошего от макрона для Украины я не ожидаю.
После того как он поперся на чемпионат мира в рашку по футболу и мок под дождем как галимый полудурок, это не политик вообще.
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07.02.2022 23:00 Відповісти
+22
і що? До чого дійшли геронтофіл з педофілом? Смаки то різні геть..
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07.02.2022 22:58 Відповісти
+14
Весь Світ з нетерпінням чекає, коли вже дєдушку накриє половий орган бабушкі.
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07.02.2022 23:15 Відповісти
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і що? До чого дійшли геронтофіл з педофілом? Смаки то різні геть..
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07.02.2022 22:58 Відповісти
Так у дедушки органы бабушки
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07.02.2022 23:00 Відповісти
Макрон бабушек любит, - нашли общие интересы)
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07.02.2022 23:23 Відповісти
Домовились, що і надалі будуть домовлятися.
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07.02.2022 23:23 Відповісти
гермафрдіту дадуть 100 днів
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07.02.2022 23:24 Відповісти
Чего так долго. Склещились что ле?
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07.02.2022 22:59 Відповісти
Жаба приїде на понт брать Землю?
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07.02.2022 22:59 Відповісти
Поїде в Київ вмовляти про капітуляцію?
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07.02.2022 22:59 Відповісти
Щоб занапастити вітчизну, досить навіть одного негідника: цьому в історії було чимало прикладів.
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07.02.2022 23:05 Відповісти
Это правда, был такой мудак Петя, который на подписывал с перепугу, а теперь страна расхлебыется
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07.02.2022 23:23 Відповісти
про мудака-зэка ты умалчиваешь....
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07.02.2022 23:37 Відповісти
Был и такой ... в нашей истории
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07.02.2022 23:46 Відповісти
Что понаподписывал?
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07.02.2022 23:57 Відповісти
ничего хорошего от макрона для Украины я не ожидаю.
После того как он поперся на чемпионат мира в рашку по футболу и мок под дождем как галимый полудурок, это не политик вообще.
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07.02.2022 23:00 Відповісти
da on zhe oprosto gonec, takoi kotorij dostavljajet vesti i ne boleje, ne stoit vinitj gonca, on ne pri chom.
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08.02.2022 00:00 Відповісти
он президент большой страны. Типа великой. И мог бы стать сам великим. А останется в истории гонцом....
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08.02.2022 00:14 Відповісти
он гоВнец
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08.02.2022 00:49 Відповісти
Умови капітуляції привезе?
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07.02.2022 23:00 Відповісти
Партитуру "катюші" для нашого піаніста...
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07.02.2022 23:11 Відповісти
Військових сил завжди недостатньо для захисту країни, але якщо вона захищається народом, то країна непереможна.
Наполеон
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07.02.2022 23:02 Відповісти
Крым вернут Украине ?
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07.02.2022 23:04 Відповісти
догонят и еще раз вернут))
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07.02.2022 23:51 Відповісти
Ну так, європейці нічого не робили, поки 13 000 ВСУшників, з 15 000, Не те, що без єдиного пострілу, а просто перейшли на службу до окупанта. Про простих жителів і говорити нічого. Така собі окупація. Зроби їх знову українцями.
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08.02.2022 08:30 Відповісти
І що ж Макароша у Києві нам заспіває...?
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07.02.2022 23:08 Відповісти
І що воно там навішало хлопчику - жабоїду, яки ми погані -снігерів вбиваємо і дітей їмо.
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07.02.2022 23:09 Відповісти
Ось це:
"Путін у свою чергу заявив, що Росія і Франція мають "загальну занепокоєність з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі". "І я бачу, скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу", - сказав глава Кремля." Джерело:
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07.02.2022 23:17 Відповісти
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07.02.2022 23:33 Відповісти
Снегирев защитят, а ватрушек паидят с галадухи. Кагнитивный пердизанамс мардвы.
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08.02.2022 00:34 Відповісти
Завтра приедет с хотелками из кремля
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07.02.2022 23:12 Відповісти
Весь Світ з нетерпінням чекає, коли вже дєдушку накриє половий орган бабушкі.
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07.02.2022 23:15 Відповісти
ну такое, сегодняшнюю ночь можна спать спокойно, надеюсь еще пара-тройка самолётов с оружием за ночь в Киеве приземлится и разгрузится
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07.02.2022 23:17 Відповісти
Говорящее фото ... взволнованный Макрон и отмороженная моль....
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07.02.2022 23:21 Відповісти
Результат переговорiв:
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07.02.2022 23:22 Відповісти
Переговоры шли 5 часов ? Ну в принципе так бывает , когда на фуршете переводчик угоститься " Столичной " )
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07.02.2022 23:23 Відповісти
Загадка - какая нация умеет только целоваться и сдаваться?
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07.02.2022 23:23 Відповісти
Ну все, Макарон , шо Эрдоган, делает опрометчивый шаг.
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07.02.2022 23:25 Відповісти
Кацап.
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07.02.2022 23:28 Відповісти
ну, там , все понятно... мокшинские болота , царевна лягушка...
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07.02.2022 23:30 Відповісти
Може і здивую, але площа трясовин в Мордовії, в два рази менше, ніж в Київській області
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08.02.2022 08:39 Відповісти
Мабуть, я поспешил с ответом, Бо от такого вопроса попахивает лесбой, там надо приплести ваню-дурака со своими стрелами.
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07.02.2022 23:43 Відповісти
Ватрушка гуя в пириводе на скрепна мардовский.
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08.02.2022 00:39 Відповісти
Чого в пуйла на фото морда червона,мов нею хто по столу добре повозив.Від Макрона подвигів смішно чекати,але що ж таке він там дєдушкє нашептав,шо вигляд у того такий,мов ось-ось кондратій його хватить
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07.02.2022 23:29 Відповісти
Вроде, выше говорили, шо у Макрона - легкий румянец , а муйлуша какой-то бесчувственный(по- НИКОНОВУ, мол, на навозе отморозился, во время похолодания.).
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07.02.2022 23:33 Відповісти
Мож кто не знает... пыню памперсы не спасают... Недержание(рак доiдае) от него шлейф смрадины - за километр, как из писсуара.
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07.02.2022 23:38 Відповісти
Надеюсь Макрон предварительно заразился ковидом. А за 5 часов в одном помещении ,у старпера точно нет шансов. Проблема только в том, что ковид не убивает мгновенно и эта падла может за собой на тот свет потянуть еще много людей.
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07.02.2022 23:37 Відповісти
Нетушки ... Там рак сидит-не дочекаеться ковида, шобы уграты пыню в сей секунд
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07.02.2022 23:40 Відповісти
Ми просто тут, в Україні не коментуємо кацапів. А якщо пише, на кацапському, має в ніку, спеціальний номер для ідентифікації, то це кацап.
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08.02.2022 00:20 Відповісти
В Украине этот Петин зашквар комментируют. Но не здесь, на ЦН.
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08.02.2022 13:40 Відповісти
Да это означает, что Порошенко агент рабсии. Путлер ведь никогда не врет
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07.02.2022 23:55 Відповісти
Еще никогда Штирлиц ( Зеленский) не был так близок к провалу.
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08.02.2022 00:27 Відповісти
Зебилье аж усирается от предложения ***** адресованного именно ему))
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07.02.2022 23:58 Відповісти
Результат такой же как и со свей бабулей?
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08.02.2022 00:21 Відповісти
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08.02.2022 00:27 Відповісти
Все просто:кремлівські вбивці погрожують терактами ,французи пам"ятають як підривали і сіяли хаос.Як керівник своєї держави,Макрон дбає про свою державу і народ і відстоює інтереси навіть в відносинах з кремлівською мафією .Але ж військові кораблі НАТО заходять в Чорне море...інше до фєні-пуйло просить для свого планкона зробити тупий вкид-хай гнилозубі радіють своїй величі а скабєєва рве гортань.А наш можновладець бєня так гарно лоскоче пуйлу яєчки,що загубив людську подобу і забув за рахунок якої країни він живе і зраджує.... Питайте у своїх запроданців,перевертнів,що вони зробили для захисту України,куди літають і пропадають,чому ведуть тайні перемовини,чому гидять енергитично,рушать економіку,плюють на наших захисників і друзів зі всього світу....а за політику і всілякі ганебні візити...."пред"яви".....просто нонсенс (питайте в чиїх інтересах працюють)
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08.02.2022 08:40 Відповісти
Напомните, каким оружием помогла Франция Украине?
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09.02.2022 12:16 Відповісти
 
 