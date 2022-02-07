Переговори Макрона та Путіна тривали понад 5 годин

У Москві завершилися переговори президентів Франції Еманюеля Макрона та Росії Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

Зараз Макрон та Путін готуються до пресконференції.

Під час зустрічі президент Франції висловив надію на деескалацію конфлікту навколо України. Та закликав Росію та Європу знайти "розумну відповідь" на нинішню ситуацію.

Путін у свою чергу заявив, що Росія і Франція мають "загальну занепокоєність з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі". "І я бачу, скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу", - сказав глава Кремля.

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Візит Макрона - перша поїздка такого високопоставленого західного політика до Москви з того часу, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною. Минулого тижня Макрон та Путін тричі розмовляли телефоном.

Після Москви Макрон вирушить до Києва, де 8 лютого зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.