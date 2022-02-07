Переговоры Макрона и Путина продолжались более 5 часов

В Москве завершились переговоры президентов Франции Эмманюэля Макрона и России Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Сейчас Макрон и Путин готовятся к пресс-конференции.

В ходе встречи президент Франции выразил надежду на деэскалацию конфликта вокруг Украины. Но призвал Россию и Европу найти "умный ответ" на нынешнюю ситуацию.

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Путин в свою очередь заявил, что у России и Франции "общая обеспокоенность по поводу происходящего в сфере безопасности в Европе". "И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу", - сказал глава Кремля.

Визит Макрона – первая поездка столь высокопоставленного западного политика в Москву с тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. На прошлой неделе Макрон и Путин трижды разговаривали по телефону.

После Москвы Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.