Переговоры Макрона и Путина продолжались более 5 часов
В Москве завершились переговоры президентов Франции Эмманюэля Макрона и России Владимира Путина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
Сейчас Макрон и Путин готовятся к пресс-конференции.
В ходе встречи президент Франции выразил надежду на деэскалацию конфликта вокруг Украины. Но призвал Россию и Европу найти "умный ответ" на нынешнюю ситуацию.
Путин в свою очередь заявил, что у России и Франции "общая обеспокоенность по поводу происходящего в сфере безопасности в Европе". "И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу", - сказал глава Кремля.
Визит Макрона – первая поездка столь высокопоставленного западного политика в Москву с тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. На прошлой неделе Макрон и Путин трижды разговаривали по телефону.
После Москвы Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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После того как он поперся на чемпионат мира в рашку по футболу и мок под дождем как галимый полудурок, это не политик вообще.
Наполеон
"Путін у свою чергу заявив, що Росія і Франція мають "загальну занепокоєність з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі". "І я бачу, скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу", - сказав глава Кремля." Джерело: