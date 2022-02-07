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Новости Война
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Переговоры Макрона и Путина продолжались более 5 часов

Переговоры Макрона и Путина продолжались более 5 часов

В Москве завершились переговоры президентов Франции Эмманюэля Макрона и России Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

Сейчас Макрон и Путин готовятся к пресс-конференции.

В ходе встречи президент Франции выразил надежду на деэскалацию конфликта вокруг Украины. Но призвал Россию и Европу найти "умный ответ" на нынешнюю ситуацию.

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Путин в свою очередь заявил, что у России и Франции "общая обеспокоенность по поводу происходящего в сфере безопасности в Европе". "И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу", - сказал глава Кремля.

Визит Макрона – первая поездка столь высокопоставленного западного политика в Москву с тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. На прошлой неделе Макрон и Путин трижды разговаривали по телефону.

После Москвы Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

путин владимир (31651) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+32
ничего хорошего от макрона для Украины я не ожидаю.
После того как он поперся на чемпионат мира в рашку по футболу и мок под дождем как галимый полудурок, это не политик вообще.
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07.02.2022 23:00 Ответить
+22
і що? До чого дійшли геронтофіл з педофілом? Смаки то різні геть..
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07.02.2022 22:58 Ответить
+14
Весь Світ з нетерпінням чекає, коли вже дєдушку накриє половий орган бабушкі.
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07.02.2022 23:15 Ответить
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і що? До чого дійшли геронтофіл з педофілом? Смаки то різні геть..
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07.02.2022 22:58 Ответить
Так у дедушки органы бабушки
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07.02.2022 23:00 Ответить
Макрон бабушек любит, - нашли общие интересы)
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07.02.2022 23:23 Ответить
Домовились, що і надалі будуть домовлятися.
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07.02.2022 23:23 Ответить
гермафрдіту дадуть 100 днів
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07.02.2022 23:24 Ответить
Чего так долго. Склещились что ле?
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07.02.2022 22:59 Ответить
Жаба приїде на понт брать Землю?
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07.02.2022 22:59 Ответить
Поїде в Київ вмовляти про капітуляцію?
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07.02.2022 22:59 Ответить
Щоб занапастити вітчизну, досить навіть одного негідника: цьому в історії було чимало прикладів.
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07.02.2022 23:05 Ответить
Это правда, был такой мудак Петя, который на подписывал с перепугу, а теперь страна расхлебыется
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07.02.2022 23:23 Ответить
про мудака-зэка ты умалчиваешь....
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07.02.2022 23:37 Ответить
Был и такой ... в нашей истории
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07.02.2022 23:46 Ответить
Что понаподписывал?
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07.02.2022 23:57 Ответить
ничего хорошего от макрона для Украины я не ожидаю.
После того как он поперся на чемпионат мира в рашку по футболу и мок под дождем как галимый полудурок, это не политик вообще.
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07.02.2022 23:00 Ответить
da on zhe oprosto gonec, takoi kotorij dostavljajet vesti i ne boleje, ne stoit vinitj gonca, on ne pri chom.
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08.02.2022 00:00 Ответить
он президент большой страны. Типа великой. И мог бы стать сам великим. А останется в истории гонцом....
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08.02.2022 00:14 Ответить
он гоВнец
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08.02.2022 00:49 Ответить
Умови капітуляції привезе?
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07.02.2022 23:00 Ответить
Партитуру "катюші" для нашого піаніста...
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07.02.2022 23:11 Ответить
Військових сил завжди недостатньо для захисту країни, але якщо вона захищається народом, то країна непереможна.
Наполеон
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07.02.2022 23:02 Ответить
Крым вернут Украине ?
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07.02.2022 23:04 Ответить
догонят и еще раз вернут))
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07.02.2022 23:51 Ответить
Ну так, європейці нічого не робили, поки 13 000 ВСУшників, з 15 000, Не те, що без єдиного пострілу, а просто перейшли на службу до окупанта. Про простих жителів і говорити нічого. Така собі окупація. Зроби їх знову українцями.
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08.02.2022 08:30 Ответить
І що ж Макароша у Києві нам заспіває...?
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07.02.2022 23:08 Ответить
І що воно там навішало хлопчику - жабоїду, яки ми погані -снігерів вбиваємо і дітей їмо.
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07.02.2022 23:09 Ответить
Ось це:
"Путін у свою чергу заявив, що Росія і Франція мають "загальну занепокоєність з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі". "І я бачу, скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу", - сказав глава Кремля." Джерело:
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07.02.2022 23:17 Ответить
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07.02.2022 23:33 Ответить
Снегирев защитят, а ватрушек паидят с галадухи. Кагнитивный пердизанамс мардвы.
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08.02.2022 00:34 Ответить
Завтра приедет с хотелками из кремля
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07.02.2022 23:12 Ответить
Весь Світ з нетерпінням чекає, коли вже дєдушку накриє половий орган бабушкі.
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07.02.2022 23:15 Ответить
ну такое, сегодняшнюю ночь можна спать спокойно, надеюсь еще пара-тройка самолётов с оружием за ночь в Киеве приземлится и разгрузится
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07.02.2022 23:17 Ответить
Говорящее фото ... взволнованный Макрон и отмороженная моль....
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07.02.2022 23:21 Ответить
Результат переговорiв:
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07.02.2022 23:22 Ответить
Переговоры шли 5 часов ? Ну в принципе так бывает , когда на фуршете переводчик угоститься " Столичной " )
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07.02.2022 23:23 Ответить
Загадка - какая нация умеет только целоваться и сдаваться?
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07.02.2022 23:23 Ответить
Ну все, Макарон , шо Эрдоган, делает опрометчивый шаг.
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07.02.2022 23:25 Ответить
Кацап.
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07.02.2022 23:28 Ответить
ну, там , все понятно... мокшинские болота , царевна лягушка...
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07.02.2022 23:30 Ответить
Може і здивую, але площа трясовин в Мордовії, в два рази менше, ніж в Київській області
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08.02.2022 08:39 Ответить
Мабуть, я поспешил с ответом, Бо от такого вопроса попахивает лесбой, там надо приплести ваню-дурака со своими стрелами.
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07.02.2022 23:43 Ответить
Ватрушка гуя в пириводе на скрепна мардовский.
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08.02.2022 00:39 Ответить
Чого в пуйла на фото морда червона,мов нею хто по столу добре повозив.Від Макрона подвигів смішно чекати,але що ж таке він там дєдушкє нашептав,шо вигляд у того такий,мов ось-ось кондратій його хватить
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07.02.2022 23:29 Ответить
Вроде, выше говорили, шо у Макрона - легкий румянец , а муйлуша какой-то бесчувственный(по- НИКОНОВУ, мол, на навозе отморозился, во время похолодания.).
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07.02.2022 23:33 Ответить
Мож кто не знает... пыню памперсы не спасают... Недержание(рак доiдае) от него шлейф смрадины - за километр, как из писсуара.
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07.02.2022 23:38 Ответить
Надеюсь Макрон предварительно заразился ковидом. А за 5 часов в одном помещении ,у старпера точно нет шансов. Проблема только в том, что ковид не убивает мгновенно и эта падла может за собой на тот свет потянуть еще много людей.
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07.02.2022 23:37 Ответить
Нетушки ... Там рак сидит-не дочекаеться ковида, шобы уграты пыню в сей секунд
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07.02.2022 23:40 Ответить
Ми просто тут, в Україні не коментуємо кацапів. А якщо пише, на кацапському, має в ніку, спеціальний номер для ідентифікації, то це кацап.
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08.02.2022 00:20 Ответить
В Украине этот Петин зашквар комментируют. Но не здесь, на ЦН.
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08.02.2022 13:40 Ответить
Да это означает, что Порошенко агент рабсии. Путлер ведь никогда не врет
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07.02.2022 23:55 Ответить
Еще никогда Штирлиц ( Зеленский) не был так близок к провалу.
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08.02.2022 00:27 Ответить
Зебилье аж усирается от предложения ***** адресованного именно ему))
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07.02.2022 23:58 Ответить
Результат такой же как и со свей бабулей?
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08.02.2022 00:21 Ответить
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08.02.2022 00:27 Ответить
Все просто:кремлівські вбивці погрожують терактами ,французи пам"ятають як підривали і сіяли хаос.Як керівник своєї держави,Макрон дбає про свою державу і народ і відстоює інтереси навіть в відносинах з кремлівською мафією .Але ж військові кораблі НАТО заходять в Чорне море...інше до фєні-пуйло просить для свого планкона зробити тупий вкид-хай гнилозубі радіють своїй величі а скабєєва рве гортань.А наш можновладець бєня так гарно лоскоче пуйлу яєчки,що загубив людську подобу і забув за рахунок якої країни він живе і зраджує.... Питайте у своїх запроданців,перевертнів,що вони зробили для захисту України,куди літають і пропадають,чому ведуть тайні перемовини,чому гидять енергитично,рушать економіку,плюють на наших захисників і друзів зі всього світу....а за політику і всілякі ганебні візити...."пред"яви".....просто нонсенс (питайте в чиїх інтересах працюють)
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08.02.2022 08:40 Ответить
Напомните, каким оружием помогла Франция Украине?
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09.02.2022 12:16 Ответить
 
 