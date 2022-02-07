Путин и Макрон начали переговоры в Москве

В Кремле начались переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Интерфакс".

Известно, что они продолжат беседу за рабочим обедом, после чего проведут совместную пресс-конференцию.

В начале встречи Путин поблагодарил президента Франции за усилия, которые его страна прикладывает для обеспечения принципа равной безопасности в Европе и для урегулирования кризиса на Украине.

"Я понимаю, что у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. Все эти годы Франция участвует в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности, это делали и твои предшественники. Это касалось и кризиса, возникшего после нападения грузин на Южную Осетию, это касалось выработки "минских договоренностей" и затем организации "Нормандского формата". И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - сказал Путин.

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Макрон выразил надежду, что начинающиеся переговоры могут стать началом пути к деэскалации в Восточной Европе, и что президенты найдут совместное решение, которое позволит избежать войны.

"За последние недели у нас было несколько телефонных разговоров, ты об этом напомнил. И, несмотря на кризис, я смог также обмениваться мнениями с президентом Зеленским, в том, что касается Украины, а также координироваться с многими европейскими союзниками, англичанами, американцами, канадцами. Я думаю, что сегодняшний разговор может начать тот путь, по которому мы должны пойти - это деэскалация. Мы знаем политико-военную ситуацию, мы знаем украинский вопрос", - сказал президент Франции.

Напомним, что перед переговорами Эммануэль Макрон заявил, что испытывает сдержанный оптимизм и "не верит в спонтанные чудеса".

8 февраля президент Франции посетит Украину. Это будет первый визит французского лидера за 24 года.