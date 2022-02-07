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Путин и Макрон начали переговоры в Москве

Путин и Макрон начали переговоры в Москве

В Кремле начались переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эммануэля Макрона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Интерфакс".

Известно, что  они продолжат беседу за рабочим обедом, после чего проведут совместную пресс-конференцию.

В начале встречи Путин поблагодарил президента Франции за усилия, которые его страна прикладывает для обеспечения принципа равной безопасности в Европе и для урегулирования кризиса на Украине.

"Я понимаю, что у нас общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. Все эти годы Франция участвует в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности, это делали и твои предшественники. Это касалось и кризиса, возникшего после нападения грузин на Южную Осетию, это касалось выработки "минских договоренностей" и затем организации "Нормандского формата". И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу и решение вопросов, которые связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - сказал Путин.

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Макрон выразил надежду, что начинающиеся переговоры могут стать началом пути к деэскалации в Восточной Европе, и что президенты найдут совместное решение, которое позволит избежать войны.

"За последние недели у нас было несколько телефонных разговоров, ты об этом напомнил. И, несмотря на кризис, я смог также обмениваться мнениями с президентом Зеленским, в том, что касается Украины, а также координироваться с многими европейскими союзниками, англичанами, американцами, канадцами. Я думаю, что сегодняшний разговор может начать тот путь, по которому мы должны пойти - это деэскалация. Мы знаем политико-военную ситуацию, мы знаем украинский вопрос", - сказал президент Франции.

Напомним, что перед переговорами Эммануэль Макрон заявил, что испытывает сдержанный оптимизм и "не верит в спонтанные чудеса".

8 февраля президент Франции посетит Украину. Это будет первый визит французского лидера за 24 года.

Автор: 

переговоры (5088) путин владимир (31651) россия (96420) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1379)


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Топ комментарии
+12
А вы не знали? Грузины напали на Абхазию, потом на Осетию. Украина напала на Донецк и Луганск, а до этого на Крым. Молдавия напала на Приднестровье. Чечня вообще напала на рашку два раза. Казахстан уже почти напал на рашку, но хорошо, что китайцы разъяснили, что это просто показалось.
Вы представляете в каком кровожадном окружении живут кацапы?
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07.02.2022 19:42 Ответить
+6
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07.02.2022 18:50 Ответить
+6
"нападу грузинів на Південну Осетію" шо *** 🙄
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07.02.2022 18:52 Ответить
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Макрон та мікрон...
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07.02.2022 18:39 Ответить
Голубочок миру - від голубий.
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07.02.2022 18:46 Ответить
Шо то у Макрона зверское лицо.
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07.02.2022 19:44 Ответить
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07.02.2022 18:50 Ответить
"нападу грузинів на Південну Осетію" шо *** 🙄
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07.02.2022 18:52 Ответить
А вы не знали? Грузины напали на Абхазию, потом на Осетию. Украина напала на Донецк и Луганск, а до этого на Крым. Молдавия напала на Приднестровье. Чечня вообще напала на рашку два раза. Казахстан уже почти напал на рашку, но хорошо, что китайцы разъяснили, что это просто показалось.
Вы представляете в каком кровожадном окружении живут кацапы?
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07.02.2022 19:42 Ответить
Еммочка как верный друг Х#йла все по инструкции ...сначала к пахану а потом и по придворным можно пройтись.
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07.02.2022 18:53 Ответить
Знаем о чем они там будут шептаться - как склонить Украину к капитулянству.
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07.02.2022 19:11 Ответить
Два дебила - это сила!
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07.02.2022 19:11 Ответить
Ниачём… Одним словом.
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07.02.2022 19:38 Ответить
К психу надо найти подход, а это в случае с путиным нереально. Но Макрон пытается.
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07.02.2022 19:50 Ответить
Путин может повторить трюк с оранжевыми жилетами в Париже, Макрон под колпаком.
А у Макрона скоро выборы.
Поэтому Макрон будет убалтывать сдаться того, кто убалтывается.
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07.02.2022 19:44 Ответить
Володька, ты зачем сбрил усы?
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07.02.2022 21:59 Ответить
Интересно, путин понимает что брехать своим гражданам и мировым лидерам - совершенно разные вещи. Гебельс разочарован.
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07.02.2022 19:46 Ответить
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07.02.2022 19:51 Ответить
Исторія повторюється. Новий Деладьє,що здає країну агресору?
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07.02.2022 19:56 Ответить
Kak vv srednije veka, posiljnij pojehal do scarja i otvezjot vestj zeljonoi shmarkle, potom chtob nikto ne dogodalsia, burger poprjot do zeljonoi shmarkli, i ovezjot alfa samcu rassejushki otvet. Vsio, nikakih telefonov, toljko lico protiv lico i nikakih svidetelei.
Vot i vsio.
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07.02.2022 19:59 Ответить
Скоро Макароша приедет зельца уламывать на выполнение минских соглашений, чтобы куйло мог своим рабам рапортовать, что рашка настолько сильная что НАТО отступило. Потому, что не знает как сохранить лицо обосравшись перед всем миром. Он же никогда не признаёт что мол просто его блеф провалился и вяличие не получилось. А пока макарон с путлером обсуждают - по чём в Париже рубероид….
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07.02.2022 20:00 Ответить
Жаба та Гадюка....
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07.02.2022 20:05 Ответить
Путинское "внутриукраинский кризис" и микроновское "украинский вопрос" - да неужели мля! Понятно о чем будут болтать да и создавать видимость двух голубей мира, А Украина как всегда плохая и не хочет амнистировать всех и вся,легализовать два армейских корпуса под видом народной милиции,провести выборы под дулами рюзких автоматов и неконтролируемой границе...вообще то французы колаборанты по своей натуре,а этого мацкве и надо.
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07.02.2022 20:06 Ответить
В истории много подтверждений ваших слов, но правильно судить о всем народе.
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07.02.2022 20:14 Ответить
Переговоры бестолковые изначально,разве что Макрон должность в газпроме выторгует.
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07.02.2022 20:07 Ответить
у ***** на ужин макароны
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07.02.2022 20:08 Ответить

В Москве президента Франции встретили без кортежа.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в столицу России на встречу с российским коллегой Путиным, однако сразу после прибытия в страну произошел протокольный конфуз.
Макрону не подали кортеж к самолету, из-за чего ему и делегации пришлось идти через правительственный терминал...
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07.02.2022 20:16 Ответить
Траур! Неужели сдох?
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07.02.2022 20:53 Ответить
не надейтесь - там двойников еще на лет десять хватит )))
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07.02.2022 20:59 Ответить
Да кому интересно , что этот продажный жабоед хочет . Они с немчурой своими регулярными лизание зада ***** всем уже показали , на чьей они стороне.
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07.02.2022 20:35 Ответить
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Украине отдана.
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07.02.2022 20:38 Ответить
А?! Гаварі громше, я не слишу...!!!

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07.02.2022 20:41 Ответить
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07.02.2022 22:20 Ответить
Лучше б они их закончили, причём далеко вчера.
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07.02.2022 20:54 Ответить
Ничего Макрон не достигнет. Путин не даст ему поднять рейтинг за счет его.
К тому же Путин просто мстит всем за это -



и это



и это

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07.02.2022 22:16 Ответить
"Кремлевский отшельник" ну прям сейчас нарасхват... Весь мир к нему спешит...Тешит свое самолюбие... ( Вот только к Великому Хану в Пекин пришлось на поклон съездить, но прикрылся типа на Олимпиаду)
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07.02.2022 22:37 Ответить
Поехал договариваться как гешефтить в условиях санкций,лавочка то может захлопнуться.
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07.02.2022 23:17 Ответить
 
 