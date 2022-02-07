Путін і Макрон розпочали перемовини у Москві

У Кремлі розпочалися перемовини президентів Росії та Франції - Володимира Путіна та Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Интерфакс".

Відомо, що вони продовжать розмову за робочим обідом, після чого проведуть спільну пресконференцію.

На початку зустрічі Путін подякував Макрону за зусилля, які Франція докладає для забезпечення принципу рівної безпеки в Європі та для врегулювання кризи в Україні.

"Я розумію, що у нас загальне занепокоєння з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за те, що Франція незмінно бере найактивнішу участь у виробленні принципових рішень у цьому напрямі. За всі ці роки Франція бере участь у вирішенні фундаментальних питань європейської безпеки, це робили і твої попередники. Це стосувалося і кризи, яка виникла після нападу грузинів на Південну Осетію, це стосувалося вироблення "мінських домовленостей" і потім організації "Нормандського формату. І я бачу скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу та вирішення питань, які пов'язані з першою частиною, а саме із вирішенням внутрішньоукраїнської кризи на південному сході країни", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до перемовин із РФ у будь-якому форматі. Ми ніколи не ховалися, - Кулеба

Макрон висловив сподівання, що переговори які розпочинаються, можуть стати початком шляху до деескалації у Східній Європі, і що президенти знайдуть спільне рішення, яке дозволить уникнути війни.

"За останні тижні у нас було декілька телефонних розмов, ти про це нагадав. І, незважаючи на кризу, я зміг також обмінюватися думками з президентом Зеленським щодо України, а також координуватися з багатьма європейськими союзниками, англійцями, американцями, канадцями. Я вважаю, що сьогоднішня розмова для мене може розпочати той шлях, яким ми повинні піти - це деескалація. Ми знаємо політико-військову ситуацію, ми знаємо українське питання", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, що перед перемовинами Емманюель Макрон заявив, що відчуває стриманий оптимізм і "не вірить у спонтанні чудеса".

8 лютого президент Франції відвідає Україну. Це буде перший візит французького лідера за 24 роки.