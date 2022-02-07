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Новини
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Путін і Макрон розпочали перемовини у Москві

Путін і Макрон розпочали перемовини у Москві

У Кремлі розпочалися перемовини президентів Росії та Франції - Володимира Путіна та Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Интерфакс".

Відомо, що вони продовжать розмову за робочим обідом, після чого проведуть спільну пресконференцію.

На початку зустрічі Путін подякував Макрону за зусилля, які Франція докладає для забезпечення принципу рівної безпеки в Європі та для врегулювання кризи в Україні.

"Я розумію, що у нас загальне занепокоєння з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за те, що Франція незмінно бере найактивнішу участь у виробленні принципових рішень у цьому напрямі. За всі ці роки Франція бере участь у вирішенні фундаментальних питань європейської безпеки, це робили і твої попередники. Це стосувалося і кризи, яка виникла після нападу грузинів на Південну Осетію, це стосувалося вироблення "мінських домовленостей" і потім організації "Нормандського формату. І я бачу скільки зусиль чинне керівництво Франції та особисто президент Франції роблять, щоб вирішити кризу, пов'язану із забезпеченням рівної безпеки в Європі на серйозну історичну перспективу та вирішення питань, які пов'язані з першою частиною, а саме із вирішенням внутрішньоукраїнської кризи на південному сході країни", - сказав Путін.

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Макрон висловив сподівання, що переговори які розпочинаються, можуть стати початком шляху до деескалації у Східній Європі, і що президенти знайдуть спільне рішення, яке дозволить уникнути війни.

"За останні тижні у нас було декілька телефонних розмов, ти про це нагадав. І, незважаючи на кризу, я зміг також обмінюватися думками з президентом Зеленським щодо України, а також координуватися з багатьма європейськими союзниками, англійцями, американцями, канадцями. Я вважаю, що сьогоднішня розмова для мене може розпочати той шлях, яким ми повинні піти - це деескалація. Ми знаємо політико-військову ситуацію, ми знаємо українське питання", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, що перед перемовинами Емманюель Макрон заявив, що відчуває стриманий оптимізм і "не вірить у спонтанні чудеса".

8 лютого президент Франції відвідає Україну. Це буде перший візит французького лідера за 24 роки.

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Топ коментарі
+12
А вы не знали? Грузины напали на Абхазию, потом на Осетию. Украина напала на Донецк и Луганск, а до этого на Крым. Молдавия напала на Приднестровье. Чечня вообще напала на рашку два раза. Казахстан уже почти напал на рашку, но хорошо, что китайцы разъяснили, что это просто показалось.
Вы представляете в каком кровожадном окружении живут кацапы?
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07.02.2022 19:42 Відповісти
+6
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07.02.2022 18:50 Відповісти
+6
"нападу грузинів на Південну Осетію" шо *** 🙄
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07.02.2022 18:52 Відповісти
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Макрон та мікрон...
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07.02.2022 18:39 Відповісти
Голубочок миру - від голубий.
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07.02.2022 18:46 Відповісти
Шо то у Макрона зверское лицо.
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07.02.2022 19:44 Відповісти
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07.02.2022 18:50 Відповісти
"нападу грузинів на Південну Осетію" шо *** 🙄
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07.02.2022 18:52 Відповісти
А вы не знали? Грузины напали на Абхазию, потом на Осетию. Украина напала на Донецк и Луганск, а до этого на Крым. Молдавия напала на Приднестровье. Чечня вообще напала на рашку два раза. Казахстан уже почти напал на рашку, но хорошо, что китайцы разъяснили, что это просто показалось.
Вы представляете в каком кровожадном окружении живут кацапы?
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07.02.2022 19:42 Відповісти
Еммочка как верный друг Х#йла все по инструкции ...сначала к пахану а потом и по придворным можно пройтись.
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07.02.2022 18:53 Відповісти
Знаем о чем они там будут шептаться - как склонить Украину к капитулянству.
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07.02.2022 19:11 Відповісти
Два дебила - это сила!
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07.02.2022 19:11 Відповісти
Ниачём… Одним словом.
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07.02.2022 19:38 Відповісти
К психу надо найти подход, а это в случае с путиным нереально. Но Макрон пытается.
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07.02.2022 19:50 Відповісти
Путин может повторить трюк с оранжевыми жилетами в Париже, Макрон под колпаком.
А у Макрона скоро выборы.
Поэтому Макрон будет убалтывать сдаться того, кто убалтывается.
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07.02.2022 19:44 Відповісти
Володька, ты зачем сбрил усы?
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07.02.2022 21:59 Відповісти
Интересно, путин понимает что брехать своим гражданам и мировым лидерам - совершенно разные вещи. Гебельс разочарован.
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07.02.2022 19:46 Відповісти
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07.02.2022 19:51 Відповісти
Исторія повторюється. Новий Деладьє,що здає країну агресору?
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07.02.2022 19:56 Відповісти
Kak vv srednije veka, posiljnij pojehal do scarja i otvezjot vestj zeljonoi shmarkle, potom chtob nikto ne dogodalsia, burger poprjot do zeljonoi shmarkli, i ovezjot alfa samcu rassejushki otvet. Vsio, nikakih telefonov, toljko lico protiv lico i nikakih svidetelei.
Vot i vsio.
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07.02.2022 19:59 Відповісти
Скоро Макароша приедет зельца уламывать на выполнение минских соглашений, чтобы куйло мог своим рабам рапортовать, что рашка настолько сильная что НАТО отступило. Потому, что не знает как сохранить лицо обосравшись перед всем миром. Он же никогда не признаёт что мол просто его блеф провалился и вяличие не получилось. А пока макарон с путлером обсуждают - по чём в Париже рубероид….
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07.02.2022 20:00 Відповісти
Жаба та Гадюка....
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07.02.2022 20:05 Відповісти
Путинское "внутриукраинский кризис" и микроновское "украинский вопрос" - да неужели мля! Понятно о чем будут болтать да и создавать видимость двух голубей мира, А Украина как всегда плохая и не хочет амнистировать всех и вся,легализовать два армейских корпуса под видом народной милиции,провести выборы под дулами рюзких автоматов и неконтролируемой границе...вообще то французы колаборанты по своей натуре,а этого мацкве и надо.
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07.02.2022 20:06 Відповісти
В истории много подтверждений ваших слов, но правильно судить о всем народе.
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07.02.2022 20:14 Відповісти
Переговоры бестолковые изначально,разве что Макрон должность в газпроме выторгует.
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07.02.2022 20:07 Відповісти
у ***** на ужин макароны
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07.02.2022 20:08 Відповісти

В Москве президента Франции встретили без кортежа.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в столицу России на встречу с российским коллегой Путиным, однако сразу после прибытия в страну произошел протокольный конфуз.
Макрону не подали кортеж к самолету, из-за чего ему и делегации пришлось идти через правительственный терминал...
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07.02.2022 20:16 Відповісти
Траур! Неужели сдох?
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07.02.2022 20:53 Відповісти
не надейтесь - там двойников еще на лет десять хватит )))
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07.02.2022 20:59 Відповісти
Да кому интересно , что этот продажный жабоед хочет . Они с немчурой своими регулярными лизание зада ***** всем уже показали , на чьей они стороне.
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07.02.2022 20:35 Відповісти
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Украине отдана.
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07.02.2022 20:38 Відповісти
А?! Гаварі громше, я не слишу...!!!

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07.02.2022 20:41 Відповісти
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07.02.2022 22:20 Відповісти
Лучше б они их закончили, причём далеко вчера.
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07.02.2022 20:54 Відповісти
Ничего Макрон не достигнет. Путин не даст ему поднять рейтинг за счет его.
К тому же Путин просто мстит всем за это -



и это



и это

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07.02.2022 22:16 Відповісти
"Кремлевский отшельник" ну прям сейчас нарасхват... Весь мир к нему спешит...Тешит свое самолюбие... ( Вот только к Великому Хану в Пекин пришлось на поклон съездить, но прикрылся типа на Олимпиаду)
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07.02.2022 22:37 Відповісти
Поехал договариваться как гешефтить в условиях санкций,лавочка то может захлопнуться.
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07.02.2022 23:17 Відповісти
 
 