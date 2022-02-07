Макрон 8 февраля посетит Украину с официальным визитом, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Елисейского дворца.

Согласно повестке дня, 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон будет находиться в Украине.

Как сообщалось, сегодня, 7 февраля Макрон вылетел в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по отводу российских войск от границ Украины. Переговоры ожидаются около 17:00 мск. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля.