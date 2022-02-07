РУС
2 189 26

Макрон 8 февраля посетит Украину с официальным визитом, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Елисейского дворца.

Согласно повестке дня, 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон будет находиться в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидать решительных "переломов" по итогам переговоров Путина и Макрона не стоит, - Песков

Как сообщалось, сегодня, 7 февраля Макрон вылетел в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по отводу российских войск от границ Украины. Переговоры ожидаются около 17:00 мск. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о визите в Киев с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок 7-8 февраля.

Топ комментарии
+9
Пошел он в пень, холуй Пуйловский.
07.02.2022 12:52 Ответить
+9
Макрон сегодня в мацкве , и ночевать видимо будет в мацкве .
Так шо хремль будет его активно коррупционировать всю ночь
07.02.2022 12:54 Ответить
+7
а після приїзду в Київ буде ділитися з нашим Зе-нелохом враженнями.
Які в Путіна тієї ночі були очі і все інше - а наш Вовка зітхатиме і заздрить
07.02.2022 13:01 Ответить
