УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4925 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 189 26

Макрон 8 лютого відвідає Україну з офіційним візитом, - Єлисейський палац

Макрон 8 лютого відвідає Україну з офіційним візитом, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 8 лютого, відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Єлисейського палацу.

Згідно з порядком денним, 8 лютого президент Франції Емманюель Макрон перебуватиме в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікувати рішучих "переломів" за підсумками перемовин Путіна і Макрона не варто, - Пєсков

Як повідомлялося, сьогодні, 7 лютого Макрон вилетів до Москви, аби провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним щодо відведення російських військ від кордонів України. Перемовини очікуються близько 17:00 за московським часом. Після цього Путін та Макрон проведуть спільну пресконференцію.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого.

Київ (20199) Україна (6203) Франція (3169) Макрон Емманюель (1614)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Пошел он в пень, холуй Пуйловский.
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
+9
Макрон сегодня в мацкве , и ночевать видимо будет в мацкве .
Так шо хремль будет его активно коррупционировать всю ночь
показати весь коментар
07.02.2022 12:54 Відповісти
+7
а після приїзду в Київ буде ділитися з нашим Зе-нелохом враженнями.
Які в Путіна тієї ночі були очі і все інше - а наш Вовка зітхатиме і заздрить
показати весь коментар
07.02.2022 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пошел он в пень, холуй Пуйловский.
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
Макрон сегодня в мацкве , и ночевать видимо будет в мацкве .
Так шо хремль будет его активно коррупционировать всю ночь
показати весь коментар
07.02.2022 12:54 Відповісти
а після приїзду в Київ буде ділитися з нашим Зе-нелохом враженнями.
Які в Путіна тієї ночі були очі і все інше - а наш Вовка зітхатиме і заздрить
показати весь коментар
07.02.2022 13:01 Відповісти
да они на примере Трампа знают, что проститутки в Мацкве есть троянские кони
показати весь коментар
07.02.2022 13:14 Відповісти
Кто проститутку заказывал?!
показати весь коментар
07.02.2022 12:59 Відповісти
Макрон збоченець і повія путляра пішов він в дупу особливо коли буде вмовляти блазня здати Україну
показати весь коментар
07.02.2022 13:08 Відповісти
у лидеров Запада новый флешмоб - побудь в Киеве несколько дней, чтобы ***** не напал
показати весь коментар
07.02.2022 13:12 Відповісти
мы не против
показати весь коментар
07.02.2022 22:31 Відповісти
Саркози в 2008 году уже грузинов мирил с лаптеногими, шо та не очень получилось.
показати весь коментар
07.02.2022 13:13 Відповісти
блин когда они рабоатют, то туда , то туда посещения.. и все в пустую... пипец лаботрясы))
показати весь коментар
07.02.2022 13:14 Відповісти
Макрон в Москве возьмёт за щеку , а в Киеве отомстит
показати весь коментар
07.02.2022 13:21 Відповісти
Что эта жаба тут забыла? Приехал в гости к другой жабе? Тогда понятно. Склочные уроды, обовсем уже перешушукались, рейтинг понабивали. Ничего, микрона в мацкве морально на бутылку посадят. Будет знать, что к чему.
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
Макрона раскритиковали даже во Франции.
«По существу, главное - поддержать Украину. Макрон это понимает, но заявленная цель должна состоять в том, чтобы российские войска покинули Донбасс и Крым, независимо от новой агрессии. Война все еще продолжается. Никаких компромиссов»
показати весь коментар
07.02.2022 13:28 Відповісти
И что он скажет? Подписуй Минск, а то Путин Украину захватит?, что реально от их можно услышать?, кинули нас выгодополучатели вывода третьего ядерного потенциала Украиной по Будапештскому меморандуму и злорадствуют.
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
Уже 30 лет прошло,за это время можно было хоть одну бомбу сделать.
показати весь коментар
07.02.2022 13:47 Відповісти
это дело 6 месяцев
показати весь коментар
07.02.2022 22:43 Відповісти
"В газетном интервью перед отъездом в Москву Макрон занял покладистую позицию по отношению к Путину. Он сказал Journal du Dimanche, что для России "правомерно" поднимать собственные вопросы безопасности.

Макрон считает, что прямой физический контакт может помочь лучше понять друг друга, докопаться до сути вещей", - сказал Пьер Селлаль"

думаю всем понятно с чем он приедет в Украину и реализацию чего именно будет продвигать.

Пускай идет на*уй с єтим всем...
показати весь коментар
07.02.2022 15:13 Відповісти
Опять деньги которые заработал народ Украины пойдут на разговоровы не о чем... И да пробки ... Пусть в Телеграме разговаривают...
показати весь коментар
07.02.2022 15:16 Відповісти
И *жынку* пусть возьмёт с собой. Далее вольная тема. Сам не берусь.
показати весь коментар
07.02.2022 15:45 Відповісти
какие вы не гостеприимные! нет что бы наловить жаб, узнать как он предпочитает, дохлых или что бы квакали, в общем угостить как следует...
показати весь коментар
07.02.2022 16:04 Відповісти
жабы в спячке)
показати весь коментар
07.02.2022 22:32 Відповісти
Сорок серебряников ********** привезет?
показати весь коментар
07.02.2022 17:07 Відповісти
Дуже добре.
показати весь коментар
07.02.2022 22:53 Відповісти
Говорят,что у Макрона жена -мужик переделанный...
показати весь коментар
08.02.2022 06:47 Відповісти
 
 