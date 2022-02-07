Макрон 8 лютого відвідає Україну з офіційним візитом, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 8 лютого, відвідає Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Єлисейського палацу.

Згідно з порядком денним, 8 лютого президент Франції Емманюель Макрон перебуватиме в Україні.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 лютого Макрон вилетів до Москви, аби провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним щодо відведення російських військ від кордонів України. Перемовини очікуються близько 17:00 за московським часом. Після цього Путін та Макрон проведуть спільну пресконференцію.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого.