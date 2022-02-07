Макрон 8 лютого відвідає Україну з офіційним візитом, - Єлисейський палац
Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 8 лютого, відвідає Україну з офіційним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Єлисейського палацу.
Згідно з порядком денним, 8 лютого президент Франції Емманюель Макрон перебуватиме в Україні.
Як повідомлялося, сьогодні, 7 лютого Макрон вилетів до Москви, аби провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним щодо відведення російських військ від кордонів України. Перемовини очікуються близько 17:00 за московським часом. Після цього Путін та Макрон проведуть спільну пресконференцію.
Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого.
Так шо хремль будет его активно коррупционировать всю ночь
Які в Путіна тієї ночі були очі і все інше - а наш Вовка зітхатиме і заздрить
«По существу, главное - поддержать Украину. Макрон это понимает, но заявленная цель должна состоять в том, чтобы российские войска покинули Донбасс и Крым, независимо от новой агрессии. Война все еще продолжается. Никаких компромиссов»
Макрон считает, что прямой физический контакт может помочь лучше понять друг друга, докопаться до сути вещей", - сказал Пьер Селлаль"
думаю всем понятно с чем он приедет в Украину и реализацию чего именно будет продвигать.
Пускай идет на*уй с єтим всем...