Макрон вилетів до Москви на зустріч з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок вилетів до Москви, аби провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним щодо відведення російських військ від кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Після розмови з Путіним у понеділок наступного дня Макрон збирається полетіти до Києва та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Два джерела Reuters в оточенні Макрона повідомили, що метою його візиту є спроба заморозити ситуацію на декілька місяців, оскільки у квітні мають відбутися вибори у Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон хоче домовитися з Путіним, щоб стати героєм, який запобіг нападу на Україну, - Politico

"Для президента це можливість показати своє лідерство у Європі", - повідомило журналістам джерело у французькому уряді.

Повідомляється, що напередодні Макрон провів перемовини з президентом США Байденом, а наприкінці січня поспілкувався зі своїм німецьким колегою, канцлером Олафом Шольцем. Також у п’ятницю Макрон провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, із яким також обговорював Україну та можливі санкції проти Росії.

+7
Ну,путло йому вкотре покаже компромат.Той поскиглить і вернеться в своє жаб'яче болотце.
07.02.2022 10:24 Відповісти
+4
Поехало отсасывать у патрона.
07.02.2022 10:27 Відповісти
+4
07.02.2022 10:44 Відповісти
Ну,путло йому вкотре покаже компромат.Той поскиглить і вернеться в своє жаб'яче болотце.
07.02.2022 10:24 Відповісти
І буде пити там ігристе вино, яке ***** заборонило називати шампанським.))))
07.02.2022 10:30 Відповісти
Привезу Європпі мир, а Пуйлу Україну по Дніпро?
07.02.2022 10:51 Відповісти
Впаде на коліна з криком "батя, я старався!"?
07.02.2022 10:27 Відповісти
Поехало отсасывать у патрона.
07.02.2022 10:27 Відповісти
який патрон, пахан звичайнісінький...
07.02.2022 11:22 Відповісти
Будет посыльным от путлера для зелоха?
07.02.2022 10:29 Відповісти
Якось несерйозно - Макрон і до Путіна щось там рішати.
07.02.2022 10:30 Відповісти
Поїхав посаду у газпромі клянчити?
07.02.2022 10:30 Відповісти
Кухарі куйла уже готують горілку з полонієм і жаб з новачком)
07.02.2022 10:30 Відповісти
холодильник "розенлев", 22 барана и путёвку. в гаагу.))
07.02.2022 10:33 Відповісти
Это с кем он хочет говорить - с этими азиатами ?

07.02.2022 10:39 Відповісти
07.02.2022 10:44 Відповісти
могут Макрона не выбрать, вот он и старается
07.02.2022 10:44 Відповісти
Будут склонять Писюниста к формуле Швайнмайера.
07.02.2022 10:47 Відповісти
Минет будет Плешивому делать
07.02.2022 10:51 Відповісти
Ну и попутного "БУКА" йому у дупу.
07.02.2022 10:56 Відповісти
Який зараз популярний цей крисьониш став. Коли вже вся зброя буде у нас, можна буде вже його послати відкрито
07.02.2022 10:57 Відповісти
Главное, чтобы Макрон не забыл вазелина побольше взять с собой.
07.02.2022 11:15 Відповісти
Там ********** молодих хлопчиків жорстко без вазеліну...
07.02.2022 11:23 Відповісти
Малады хлопчык спадзяецца, што ён будзе "татам", але ён проста наіўны дурань!
07.02.2022 13:18 Відповісти
07.02.2022 12:41 Відповісти
 
 