Макрон вилетів до Москви на зустріч з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок вилетів до Москви, аби провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним щодо відведення російських військ від кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Після розмови з Путіним у понеділок наступного дня Макрон збирається полетіти до Києва та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Два джерела Reuters в оточенні Макрона повідомили, що метою його візиту є спроба заморозити ситуацію на декілька місяців, оскільки у квітні мають відбутися вибори у Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон хоче домовитися з Путіним, щоб стати героєм, який запобіг нападу на Україну, - Politico

"Для президента це можливість показати своє лідерство у Європі", - повідомило журналістам джерело у французькому уряді.

Повідомляється, що напередодні Макрон провів перемовини з президентом США Байденом, а наприкінці січня поспілкувався зі своїм німецьким колегою, канцлером Олафом Шольцем. Також у п’ятницю Макрон провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, із яким також обговорював Україну та можливі санкції проти Росії.