Макрон вылетел в Москву на встречу с Путиным

Макрон вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вылетел в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по отводу российских войск от границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

После разговора с Путиным в понедельник на следующий день Макрон собирается улететь в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Два источника Reuters в окружении Макрона сообщили, что цель его визита - попытка заморозить ситуацию на несколько месяцев, поскольку в апреле должны пройти выборы во Франции.

"Для президента это возможность показать свое лидерство в Европе", – сообщил журналистам источник во французском правительстве.

Читайте: Макрон хочет договориться с Путиным, чтобы стать героем, предотвратившим нападение на Украину, - Politico

Сообщается, что накануне Макрон провел переговоры с президентом США Байденом, а в конце января пообщался со своим германским коллегой, канцлером Олафом Шольцем. Также в пятницу Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, с которым обсуждал Украину и возможные санкции против России.

переговоры (5158) путин владимир (32236) россия (97399) Франция (3599) Макрон Эмманюэль (1458)
+7
Ну,путло йому вкотре покаже компромат.Той поскиглить і вернеться в своє жаб'яче болотце.
07.02.2022 10:24 Ответить
+4
Поехало отсасывать у патрона.
07.02.2022 10:27 Ответить
+4
07.02.2022 10:44 Ответить
Ну,путло йому вкотре покаже компромат.Той поскиглить і вернеться в своє жаб'яче болотце.
07.02.2022 10:24 Ответить
І буде пити там ігристе вино, яке ***** заборонило називати шампанським.))))
07.02.2022 10:30 Ответить
Привезу Європпі мир, а Пуйлу Україну по Дніпро?
07.02.2022 10:51 Ответить
Впаде на коліна з криком "батя, я старався!"?
07.02.2022 10:27 Ответить
Поехало отсасывать у патрона.
07.02.2022 10:27 Ответить
який патрон, пахан звичайнісінький...
07.02.2022 11:22 Ответить
Будет посыльным от путлера для зелоха?
07.02.2022 10:29 Ответить
Якось несерйозно - Макрон і до Путіна щось там рішати.
07.02.2022 10:30 Ответить
Поїхав посаду у газпромі клянчити?
07.02.2022 10:30 Ответить
Кухарі куйла уже готують горілку з полонієм і жаб з новачком)
07.02.2022 10:30 Ответить
холодильник "розенлев", 22 барана и путёвку. в гаагу.))
07.02.2022 10:33 Ответить
Это с кем он хочет говорить - с этими азиатами ?

07.02.2022 10:39 Ответить
07.02.2022 10:44 Ответить
могут Макрона не выбрать, вот он и старается
07.02.2022 10:44 Ответить
Будут склонять Писюниста к формуле Швайнмайера.
07.02.2022 10:47 Ответить
Минет будет Плешивому делать
07.02.2022 10:51 Ответить
Ну и попутного "БУКА" йому у дупу.
07.02.2022 10:56 Ответить
Який зараз популярний цей крисьониш став. Коли вже вся зброя буде у нас, можна буде вже його послати відкрито
07.02.2022 10:57 Ответить
Главное, чтобы Макрон не забыл вазелина побольше взять с собой.
07.02.2022 11:15 Ответить
Там ********** молодих хлопчиків жорстко без вазеліну...
07.02.2022 11:23 Ответить
Малады хлопчык спадзяецца, што ён будзе "татам", але ён проста наіўны дурань!
07.02.2022 13:18 Ответить
07.02.2022 12:41 Ответить
 
 