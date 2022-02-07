Макрон вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вылетел в Москву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по отводу российских войск от границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

После разговора с Путиным в понедельник на следующий день Макрон собирается улететь в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Два источника Reuters в окружении Макрона сообщили, что цель его визита - попытка заморозить ситуацию на несколько месяцев, поскольку в апреле должны пройти выборы во Франции.

"Для президента это возможность показать свое лидерство в Европе", – сообщил журналистам источник во французском правительстве.

Сообщается, что накануне Макрон провел переговоры с президентом США Байденом, а в конце января пообщался со своим германским коллегой, канцлером Олафом Шольцем. Также в пятницу Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, с которым обсуждал Украину и возможные санкции против России.