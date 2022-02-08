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Макрон после переговоров с Путиным: "Ближайшие дни будут решающими"

Макрон после переговоров с Путиным:

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости срочно достичь договоренностей по безопасности в Европе во избежание военной эскалации.

Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Нужно очень быстро поработать, чтобы избежать какой-либо эскалации. Сейчас напряженность все усиливается, а это увеличивает риск дестабилизации. А это ни в чьих интересах – ни России, ни Европы…

Нам нужно договориться о конкретных мерах для того, чтобы стабилизировать ситуацию и привести к деэскалации. Мы эти позиции обсудили. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров, консультаций с США, НАТО, европейцами, а также нашей завтрашней встречи с президентом Зеленским", - сказал Макрон.

"Президент Путин сказал, что готов соблюдать эту логику и говорить о том, что нужно, чтобы было равновесие в этих инициативах. В том числе речь идет о вопросе подтверждения суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил президент Франции.

Он добавил, что "ближайшие дни будут решающими".

Также читайте: Переговоры Макрона и Путина продолжались более 5 часов

Автор: 

путин владимир (31647) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+75
на самом деле Украинцам, глубоко плевать и на ***** и на Макрона, они за свои жопы трясуться и за бабло. К то бы там о чем не договаривался, даже если это наши будут власти - не важно кто, украинци не готовы возвращаться в "конц лагерь" - ни под какими условиями, нужно будет майданить - будем майданить, нужно будет стрелять - будем стрелять, нужно будит уничтожать врагов - будем уничтожать. Я готов на все, ради будущего моей дитей и будущих внуков, с РФ - будущее только одно - это современное рабство за пайку!
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08.02.2022 01:14 Ответить
+53
Якби не Меркельша і Саркозі, то ще би в 2008 Ющенко отримав ПДЧ і зараз би проблеми не виникало.
А тепер цей збочинець когось (неясно кого) закликає щось (неясно що) робити.
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08.02.2022 01:10 Ответить
+51
Ты пуйла еще в жопу поцелуй, лягушатник.
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08.02.2022 01:03 Ответить
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короче Макарона послали жабе в дупу , ещё и на определённых условиях , переговорщик хренов .
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08.02.2022 10:13 Ответить
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08.02.2022 10:16 Ответить
Тандем Франції, Німеччини та мокші очевидний. Керівництво цих країн підлизує пуйлу і тисне на Україну -підігруючи пуйлу. Тому ми вже добре усвідомили хто наші друзі, а при їхній допомозі, хрін отримає пуйло , а не Україну. Волю поневоленим народам московії !
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08.02.2022 10:18 Ответить
лилипутин убедил, что он может. Намекнул на хорошие нищаки Меркель. Мол и ему, Макрону, достанется.
Теперь француз будет убеждать зе. Может передаст конвертик от московии с убедительными материалами, кот вот-вот будут опубликованы.
А вот то, что примет зе, мы узнаем месяца через два.
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08.02.2022 10:24 Ответить
Французам и немцам неньзя верить, они на подхвате у путлера.
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08.02.2022 10:51 Ответить
ХЙЛО-ПЗДЛО СОСУНКА МАКРОНА ЗАКАШМАРИЛ ))) СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛИ ВСЕМ - НЕ ВЕРТЕ ПУТИНУ !!!
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08.02.2022 11:15 Ответить
Путлер вимагає від Заходу примусити Україну втілити в своє тло ракову пухлину ОРДЛО, а далі уже справа часу і Україна стане васалом московії, інакше він погрожує великою війною. Будемо боротися.
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08.02.2022 11:25 Ответить
Цей жабоід-мікрон вирішив собі рейтинга набити перед своіми виборцями. Ше одна, ***** прокремлівська! Голубок миру по пуйлівські...
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08.02.2022 11:27 Ответить
Ху @ло и Макрон на переговорах сидели так далеко друг от друга, что им пришлось выдать бинокли и мегафоны!🤣🤣🤣
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08.02.2022 11:40 Ответить
Французи і німці сидять на газпромівських бабках , тому нам такі
перговорники на@ й не потрібні 😡
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08.02.2022 11:42 Ответить
Вова он посмотрел в глаза и шо?хочеш шоб с нас смеялись,бо ты ***** в глаза посмотрел?Клоун
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08.02.2022 11:45 Ответить
Франція і Германія підтримують Путіна, тому їх плани нам не підходять. Дякуємо пану Джонсонута Великої Бретанії за підтримку.
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08.02.2022 11:52 Ответить
".. була рівновага у цих ініціативах. У тому числі йдеться про питання підтвердження суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив президент Франції.
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08.02.2022 11:56 Ответить
украинцы никогда не согласятся снова стать колонией империи зла *********
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08.02.2022 12:14 Ответить
Все,что делается в последнее время РФ нужно ей исключительно для давления на Запад, чтобы он в свою очередь максимально давил на Украину, для удовлетворения хотелок Путина и его банды. Ни о каких крупномассштабных военных действиях сейчас речи не идет, слишком тежелые последствия ждут РФ уже в самом их начале. Наступать же в Ордло, где у ВСУ подготовлены для обороны позиции и пристрелен каждый кв. м, значит иметь огромные потери. Остаются у Путина только понты, на которые, к сожалению , пока ведутся некоторые западные политики и наши руководители.
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08.02.2022 13:16 Ответить
Французам не можна вірити, як шакалам. Згадайте договір Мєдвєдєва-Саркозі по Грузії після її "прінуждєнія к міру". Грузія до сих пір розірвана на клапті. А "франці" до пох.
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08.02.2022 13:36 Ответить
Ну а ты Емануэль, дал добро на полномасштабную атаку? Не будешь мешать кацапам? Или наберёшься мужества и скажешь как твои предки в 1939 году когда фашистская Германия напала на Польшу.? Тогда вы Франция и Великобритания решительно объявили Германии Войну.
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08.02.2022 14:22 Ответить
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