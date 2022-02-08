Макрон после переговоров с Путиным: "Ближайшие дни будут решающими"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости срочно достичь договоренностей по безопасности в Европе во избежание военной эскалации.

Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Нужно очень быстро поработать, чтобы избежать какой-либо эскалации. Сейчас напряженность все усиливается, а это увеличивает риск дестабилизации. А это ни в чьих интересах – ни России, ни Европы…

Нам нужно договориться о конкретных мерах для того, чтобы стабилизировать ситуацию и привести к деэскалации. Мы эти позиции обсудили. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров, консультаций с США, НАТО, европейцами, а также нашей завтрашней встречи с президентом Зеленским", - сказал Макрон.

"Президент Путин сказал, что готов соблюдать эту логику и говорить о том, что нужно, чтобы было равновесие в этих инициативах. В том числе речь идет о вопросе подтверждения суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил президент Франции.

Он добавил, что "ближайшие дни будут решающими".

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