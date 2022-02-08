Сегодня Зеленский встретится с Макроном в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 февраля, в Киеве проведет встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"8 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", – говорится в сообщении.
Планируется, что после этой встречи два президента пообщаются с представителями СМИ.
Место проведения встречи – Мариинский дворец.
"В связи с ограничениями, установленными для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие до 45 представителей средств массовой информации", - отмечается в сообщении.
Вход по паспортам и редакционным удостоверениям. Обязательно наличие COVID-сертификатов и отрицательных результатов ПЦР-тестов или тестов на антиген.
Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.
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Ваш коммент слишком развернутый и не опирается на пропагандонские штампы, которые закладывались десятилетиями. Кацапский мозг это просто не воспримет.
исходя из предыдущих визитов всяких канцлеров и жабоедов способны они только закреплять хотелки куйла..
они давят с 2015го года. еще можно подавить лет 20
остальное просто болтовня для затягивания времени
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