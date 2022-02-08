Проведем электронную перепись населения, разрабатываем модель электронной таможни и стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, - Зеленский
В 2023 году может быть проведена электронная перепись населения Украины.
Об этом сообщил президент Украины сегодня во время открытия Diia Summit, передает Цензор.НЕТ.
"Чем сложнее нам каждый раз удивлять украинцев, тем амбициознее наши планы на движение вперед. В 2023 году мы стремимся провести электронную перепись населения совместно с компанией Apple, мы разрабатываем модель электронной таможни, мы стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям. Согласитесь, сегодня это уже не звучит так фантастически и станет вполне достижимым", - отметил Зеленский.
Топ комментарии
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+22 Александр Чуднивец #474549
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+21 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий08.02.2022 11:36 Ответить Ссылка
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Від сміху!
Свят,свят,свят.....
тобто, зелебоби будуть хабать не тільки з України, а й зі всього світу
итить калатить!!! о масштабы самолюбования у чувачка..))))
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Эт-точно.
Действительно, уже столько за Бубочкину каденцию насмотрелись, что подустали.
Досрочно.
К сожалению, это вс* все уже слышали.
"Нужна идея"(Остап Бендер)
вся ця недолуга зєлупна маніловщина лише задля тог, щоб сфальшувати вибори під себе недорікуватого .
голобородько так и не стало президентом, этот клоун-дилетант - довело Украину до ручки, а народ до нищеты..