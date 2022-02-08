Проведем электронную перепись населения, разрабатываем модель электронной таможни и стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, - Зеленский

В 2023 году может быть проведена электронная перепись населения Украины.

Об этом сообщил президент Украины сегодня во время открытия Diia Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Чем сложнее нам каждый раз удивлять украинцев, тем амбициознее наши планы на движение вперед. В 2023 году мы стремимся провести электронную перепись населения совместно с компанией Apple, мы разрабатываем модель электронной таможни, мы стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям. Согласитесь, сегодня это уже не звучит так фантастически и станет вполне достижимым", - отметил Зеленский.

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