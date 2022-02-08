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Проведем электронную перепись населения, разрабатываем модель электронной таможни и стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, - Зеленский

Проведем электронную перепись населения, разрабатываем модель электронной таможни и стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, - Зеленский

В 2023 году может быть проведена электронная перепись населения Украины.

Об этом сообщил президент Украины сегодня во время открытия Diia Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Чем сложнее нам каждый раз удивлять украинцев, тем амбициознее наши планы на движение вперед. В 2023 году мы стремимся провести электронную перепись населения совместно с компанией Apple, мы разрабатываем модель электронной таможни, мы стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям. Согласитесь, сегодня это уже не звучит так фантастически и станет вполне достижимым", - отметил Зеленский.

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Автор: 

Apple (66) Зеленский Владимир (21064) ІТ-индустрия (34) Дія (427)


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Топ комментарии
+25
більше схоже на спробу репетиції для електронного голосування през виборів у 24 році !! крісло то хитається , шанси прямують до плінтуса ...
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08.02.2022 11:44 Ответить
+22
Схоже на велике електронство...
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08.02.2022 11:34 Ответить
+21
Опять накурился?
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08.02.2022 11:36 Ответить
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Схоже на велике електронство...
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08.02.2022 11:34 Ответить
більше схоже на спробу репетиції для електронного голосування през виборів у 24 році !! крісло то хитається , шанси прямують до плінтуса ...
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08.02.2022 11:44 Ответить
Не похоже, чтоб вообще хоть кто-то делал ставку на то, что Зеленский досидит до 2024го, кроме самого Зеленского.
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08.02.2022 12:07 Ответить
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08.02.2022 11:35 Ответить
дійсно за цих кілька років пан Зеленський таки здивував нарід)
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08.02.2022 11:35 Ответить
Apple вже заливається сльозами мабуть?

Від сміху!
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08.02.2022 11:36 Ответить
Опять накурился?
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08.02.2022 11:36 Ответить
Прелестно, только масштаб не тот. Вселенским хабом, на меньшее не стоит размениваться.
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08.02.2022 11:36 Ответить
Курнул нехило,видать трава хорошая.😁
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08.02.2022 11:37 Ответить
Видно, каламойша вирішив накласти лапу на айті, якщо його посіпака зарухався...
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08.02.2022 11:37 Ответить
А ще краще центром Всесвіту!
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08.02.2022 11:38 Ответить
Десь це я вже чув... А! Нью-Васюки!)
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08.02.2022 11:40 Ответить
і в Ялту
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08.02.2022 11:39 Ответить
Світовим хабом???

Свят,свят,свят.....
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08.02.2022 11:39 Ответить
вытащили клоуна из цирка, а цирк из клоуна не вытаскивается
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08.02.2022 11:40 Ответить
А разве он щас не с Микроном встречается?
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08.02.2022 11:40 Ответить
а он все успевает ))) на адреналине )))))) не бережет себя нашефсё)))
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08.02.2022 11:58 Ответить
Ньювасюки...
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08.02.2022 11:41 Ответить
світовим похабом!
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08.02.2022 11:41 Ответить
Щоб тебе, су..о, вже занімило!
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08.02.2022 11:42 Ответить
А зекрыса хоть что то прогундосит пуйлу в ответку за "красавицу терпилу"?
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08.02.2022 11:43 Ответить
Ему было очень приятно. Поблагодарит при нагоді....
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08.02.2022 11:45 Ответить
ему этот комплимент понравился... он будет терпеть... лишь бы ***** ему улыбалось)))
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08.02.2022 11:59 Ответить
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08.02.2022 11:43 Ответить
Безмозглый скот выбрал президентом **@nата...
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08.02.2022 11:43 Ответить
І скільки іноваційних чи ІТ парків вже побудовано, які податкові преференції для ІТ бізнесу введено, що взагалі конкретно зроблено в цьому напрямку, де конкретні цифри, все тільки красиві слова!
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08.02.2022 11:43 Ответить
1000000000 дерев --- конкретна! конкретного пацана!))
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08.02.2022 12:03 Ответить
в нас іт-це аутсорсингові контори. Це тупик.
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08.02.2022 12:05 Ответить
Та вже достатньо і найвеличнішого лідера **********, нафіг ще ті Нью-Васюки!
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08.02.2022 11:44 Ответить
А порохосрань желчью со рта истекает
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08.02.2022 11:46 Ответить
С твоєво, шолє?
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08.02.2022 11:48 Ответить
це ж Індрєй Піртнов
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08.02.2022 11:50 Ответить
Той що "тупой собачій рот"?
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08.02.2022 11:50 Ответить
там весь організм - просто біда
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08.02.2022 11:58 Ответить
світові хаби?
тобто, зелебоби будуть хабать не тільки з України, а й зі всього світу
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08.02.2022 11:49 Ответить
да все это подготовка для голосования в дие
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08.02.2022 12:00 Ответить
якщо Україна стане великим хабом, то ти - хабалом, а скумбрія перетворится у хабалку?!
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08.02.2022 11:50 Ответить
но сначала спилят 3 миллиарда деревьев, бо нема где эти ваши хабы уже ставить. а еще и космодромов понастроили....
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08.02.2022 11:50 Ответить
Так провели ж уже перепись. Чё, забыли про попиляный Дубилетом бабулет?
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08.02.2022 11:51 Ответить
коли скумбрія по 8 грн, дурнику?
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08.02.2022 11:54 Ответить
не знаю как скоро нас сделают.. IT-хабом... но похабом ... скоро точно!!!
итить калатить!!! о масштабы самолюбования у чувачка..))))
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08.02.2022 11:56 Ответить
вы бы вытяги з ЗАГСа научились выдавать....
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08.02.2022 11:56 Ответить
*****, насрав на електронну петицію щодо мурлаєва та його каналу, а зараз бреше про світле майбутне.
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08.02.2022 11:57 Ответить
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08.02.2022 12:03 Ответить
слухай ти, тупорила зелена обізяна. Той факт що в українських аутсорсингових компаніях працює тисячі рабів на галєрах не робить із України ІТ-хаб. ІТ-хабом може зробити лише розвиток продуктових компаній, а в Україні їх немає, лише фопи які платять 5% від зарплати.
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08.02.2022 12:03 Ответить
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08.02.2022 12:05 Ответить
порн-хаб
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08.02.2022 12:07 Ответить
с такой зарплатой и такими ценами на компьютеры, хочется расцеловать каждого контрабандиста, который ввозит компьютерные детальки. в селах интернета нет нормального, только мобильный то есть никакой, а ему снится галактический хаб. от этот вот зеленский гетьманцев они ж недоделанные какие-то
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08.02.2022 12:06 Ответить
И Межгалактический шахматный турнир не забудьте завернуть на дорожку...
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08.02.2022 12:08 Ответить
Какой-то редкий дебил и неадекват. Просто мерзко на всё это смотреть.
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08.02.2022 12:12 Ответить
Угу. Знаємо, як "наші косміческіє кораблі бороздят просторьі Всєлєнной"
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08.02.2022 12:12 Ответить
"Чем сложнее нам каждый раз удивлять украинцев"
Источник:

Эт-точно.
Действительно, уже столько за Бубочкину каденцию насмотрелись, что подустали.
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08.02.2022 12:16 Ответить
Бубачка начал избирательную кампанию.
Досрочно.
К сожалению, это вс* все уже слышали.
"Нужна идея"(Остап Бендер)
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08.02.2022 12:18 Ответить
Поскольку российский Царь намедни пригласил Порошенко Петра Алексеевича скрываться в Росии, то даже там понимают, что булавы в руках Бубачке во второй каденции уже не держать...
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08.02.2022 12:19 Ответить
Стремятся они 30% инфляцию сделать - это да! Через 3 таких года мы все станем нищими!!! Всё остальное это ложь, как показала история с трухином!
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08.02.2022 12:23 Ответить
"прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом"

вся ця недолуга зєлупна маніловщина лише задля тог, щоб сфальшувати вибори під себе недорікуватого .
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08.02.2022 12:32 Ответить
А якщо вже на те пішло, може і президента з урядом зробити електроними, гірше точно не буде)
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08.02.2022 12:40 Ответить
Ну не розумію--чи хворий ,чи дурачок? Займись головним,тим що прописано в Конституції-----ОБОРОНОЗДАТНІСТЮ держави.
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08.02.2022 12:43 Ответить
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08.02.2022 13:06 Ответить
Аплодую стоячи . Давно пора .Україна - могутня цифрова держава .
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08.02.2022 13:30 Ответить
Присядь, довбню, не мєльтєши
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08.02.2022 14:14 Ответить
нарко-хабом?
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08.02.2022 13:34 Ответить
к 2023 никакого зеленского в Украине быть на должно..
голобородько так и не стало президентом, этот клоун-дилетант - довело Украину до ручки, а народ до нищеты..
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08.02.2022 15:07 Ответить
а тебе - ПРИДУРКУ больше заняться нечем?
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08.02.2022 16:21 Ответить
 
 