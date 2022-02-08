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Проведемо електронний перепис населення, розробляємо модель електронної митниці та прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, - Зеленський

Проведемо електронний перепис населення, розробляємо модель електронної митниці та прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, - Зеленський

У 2023 році може бути проведений електронний перепис населення України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час відкриття  Diia Summit, інформує Цензор.НЕТ.

"Чим складніше нам щоразу дивувати українців, тим амбітніші наші плани на рух вперед. У 2023 році ми прагнемо провести електронний перепис населення спільно з компанією Apple, ми розробляємо модель електронної митниці, ми прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій. Погодьтесь, сьогодні це вже не звучить так фантастично і стане цілком досяжним", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війни не буде, ФОПи не чіпатимемо, - Зеленський провів зустріч із представниками найбільших IT-компаній

Автор: 

Apple (677) Зеленський Володимир (24558) IT-індустрія (368) Дія (1149)


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Топ коментарі
+25
більше схоже на спробу репетиції для електронного голосування през виборів у 24 році !! крісло то хитається , шанси прямують до плінтуса ...
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08.02.2022 11:44 Відповісти
+22
Схоже на велике електронство...
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08.02.2022 11:34 Відповісти
+21
Опять накурился?
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08.02.2022 11:36 Відповісти
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Схоже на велике електронство...
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08.02.2022 11:34 Відповісти
більше схоже на спробу репетиції для електронного голосування през виборів у 24 році !! крісло то хитається , шанси прямують до плінтуса ...
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08.02.2022 11:44 Відповісти
Не похоже, чтоб вообще хоть кто-то делал ставку на то, что Зеленский досидит до 2024го, кроме самого Зеленского.
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08.02.2022 12:07 Відповісти
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08.02.2022 11:35 Відповісти
дійсно за цих кілька років пан Зеленський таки здивував нарід)
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08.02.2022 11:35 Відповісти
Apple вже заливається сльозами мабуть?

Від сміху!
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08.02.2022 11:36 Відповісти
Опять накурился?
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08.02.2022 11:36 Відповісти
Прелестно, только масштаб не тот. Вселенским хабом, на меньшее не стоит размениваться.
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08.02.2022 11:36 Відповісти
Курнул нехило,видать трава хорошая.😁
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08.02.2022 11:37 Відповісти
Видно, каламойша вирішив накласти лапу на айті, якщо його посіпака зарухався...
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08.02.2022 11:37 Відповісти
А ще краще центром Всесвіту!
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08.02.2022 11:38 Відповісти
Десь це я вже чув... А! Нью-Васюки!)
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08.02.2022 11:40 Відповісти
і в Ялту
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08.02.2022 11:39 Відповісти
Світовим хабом???

Свят,свят,свят.....
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08.02.2022 11:39 Відповісти
вытащили клоуна из цирка, а цирк из клоуна не вытаскивается
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08.02.2022 11:40 Відповісти
А разве он щас не с Микроном встречается?
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08.02.2022 11:40 Відповісти
а он все успевает ))) на адреналине )))))) не бережет себя нашефсё)))
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08.02.2022 11:58 Відповісти
Ньювасюки...
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08.02.2022 11:41 Відповісти
світовим похабом!
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08.02.2022 11:41 Відповісти
Щоб тебе, су..о, вже занімило!
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08.02.2022 11:42 Відповісти
А зекрыса хоть что то прогундосит пуйлу в ответку за "красавицу терпилу"?
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08.02.2022 11:43 Відповісти
Ему было очень приятно. Поблагодарит при нагоді....
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08.02.2022 11:45 Відповісти
ему этот комплимент понравился... он будет терпеть... лишь бы ***** ему улыбалось)))
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08.02.2022 11:59 Відповісти
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08.02.2022 11:43 Відповісти
Безмозглый скот выбрал президентом **@nата...
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08.02.2022 11:43 Відповісти
І скільки іноваційних чи ІТ парків вже побудовано, які податкові преференції для ІТ бізнесу введено, що взагалі конкретно зроблено в цьому напрямку, де конкретні цифри, все тільки красиві слова!
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08.02.2022 11:43 Відповісти
1000000000 дерев --- конкретна! конкретного пацана!))
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08.02.2022 12:03 Відповісти
в нас іт-це аутсорсингові контори. Це тупик.
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08.02.2022 12:05 Відповісти
Та вже достатньо і найвеличнішого лідера **********, нафіг ще ті Нью-Васюки!
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08.02.2022 11:44 Відповісти
А порохосрань желчью со рта истекает
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08.02.2022 11:46 Відповісти
С твоєво, шолє?
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08.02.2022 11:48 Відповісти
це ж Індрєй Піртнов
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08.02.2022 11:50 Відповісти
Той що "тупой собачій рот"?
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08.02.2022 11:50 Відповісти
там весь організм - просто біда
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08.02.2022 11:58 Відповісти
світові хаби?
тобто, зелебоби будуть хабать не тільки з України, а й зі всього світу
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08.02.2022 11:49 Відповісти
да все это подготовка для голосования в дие
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08.02.2022 12:00 Відповісти
якщо Україна стане великим хабом, то ти - хабалом, а скумбрія перетворится у хабалку?!
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08.02.2022 11:50 Відповісти
но сначала спилят 3 миллиарда деревьев, бо нема где эти ваши хабы уже ставить. а еще и космодромов понастроили....
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08.02.2022 11:50 Відповісти
Так провели ж уже перепись. Чё, забыли про попиляный Дубилетом бабулет?
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08.02.2022 11:51 Відповісти
коли скумбрія по 8 грн, дурнику?
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08.02.2022 11:54 Відповісти
не знаю как скоро нас сделают.. IT-хабом... но похабом ... скоро точно!!!
итить калатить!!! о масштабы самолюбования у чувачка..))))
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08.02.2022 11:56 Відповісти
вы бы вытяги з ЗАГСа научились выдавать....
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08.02.2022 11:56 Відповісти
*****, насрав на електронну петицію щодо мурлаєва та його каналу, а зараз бреше про світле майбутне.
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08.02.2022 11:57 Відповісти
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08.02.2022 12:03 Відповісти
слухай ти, тупорила зелена обізяна. Той факт що в українських аутсорсингових компаніях працює тисячі рабів на галєрах не робить із України ІТ-хаб. ІТ-хабом може зробити лише розвиток продуктових компаній, а в Україні їх немає, лише фопи які платять 5% від зарплати.
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08.02.2022 12:03 Відповісти
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08.02.2022 12:05 Відповісти
порн-хаб
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08.02.2022 12:07 Відповісти
с такой зарплатой и такими ценами на компьютеры, хочется расцеловать каждого контрабандиста, который ввозит компьютерные детальки. в селах интернета нет нормального, только мобильный то есть никакой, а ему снится галактический хаб. от этот вот зеленский гетьманцев они ж недоделанные какие-то
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08.02.2022 12:06 Відповісти
И Межгалактический шахматный турнир не забудьте завернуть на дорожку...
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08.02.2022 12:08 Відповісти
Какой-то редкий дебил и неадекват. Просто мерзко на всё это смотреть.
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08.02.2022 12:12 Відповісти
Угу. Знаємо, як "наші косміческіє кораблі бороздят просторьі Всєлєнной"
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08.02.2022 12:12 Відповісти
"Чем сложнее нам каждый раз удивлять украинцев"
Источник:

Эт-точно.
Действительно, уже столько за Бубочкину каденцию насмотрелись, что подустали.
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08.02.2022 12:16 Відповісти
Бубачка начал избирательную кампанию.
Досрочно.
К сожалению, это вс* все уже слышали.
"Нужна идея"(Остап Бендер)
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08.02.2022 12:18 Відповісти
Поскольку российский Царь намедни пригласил Порошенко Петра Алексеевича скрываться в Росии, то даже там понимают, что булавы в руках Бубачке во второй каденции уже не держать...
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08.02.2022 12:19 Відповісти
Стремятся они 30% инфляцию сделать - это да! Через 3 таких года мы все станем нищими!!! Всё остальное это ложь, как показала история с трухином!
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08.02.2022 12:23 Відповісти
"прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом"

вся ця недолуга зєлупна маніловщина лише задля тог, щоб сфальшувати вибори під себе недорікуватого .
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08.02.2022 12:32 Відповісти
А якщо вже на те пішло, може і президента з урядом зробити електроними, гірше точно не буде)
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08.02.2022 12:40 Відповісти
Ну не розумію--чи хворий ,чи дурачок? Займись головним,тим що прописано в Конституції-----ОБОРОНОЗДАТНІСТЮ держави.
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08.02.2022 12:43 Відповісти
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08.02.2022 13:06 Відповісти
Аплодую стоячи . Давно пора .Україна - могутня цифрова держава .
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08.02.2022 13:30 Відповісти
Присядь, довбню, не мєльтєши
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08.02.2022 14:14 Відповісти
нарко-хабом?
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08.02.2022 13:34 Відповісти
к 2023 никакого зеленского в Украине быть на должно..
голобородько так и не стало президентом, этот клоун-дилетант - довело Украину до ручки, а народ до нищеты..
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08.02.2022 15:07 Відповісти
а тебе - ПРИДУРКУ больше заняться нечем?
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08.02.2022 16:21 Відповісти
 
 