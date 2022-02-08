Проведемо електронний перепис населення, розробляємо модель електронної митниці та прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, - Зеленський
У 2023 році може бути проведений електронний перепис населення України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час відкриття Diia Summit, інформує Цензор.НЕТ.
"Чим складніше нам щоразу дивувати українців, тим амбітніші наші плани на рух вперед. У 2023 році ми прагнемо провести електронний перепис населення спільно з компанією Apple, ми розробляємо модель електронної митниці, ми прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій. Погодьтесь, сьогодні це вже не звучить так фантастично і стане цілком досяжним", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+25 удав
показати весь коментар08.02.2022 11:44 Відповісти Посилання
+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.02.2022 11:34 Відповісти Посилання
+21 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар08.02.2022 11:36 Відповісти Посилання
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Свят,свят,свят.....
тобто, зелебоби будуть хабать не тільки з України, а й зі всього світу
итить калатить!!! о масштабы самолюбования у чувачка..))))
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Эт-точно.
Действительно, уже столько за Бубочкину каденцию насмотрелись, что подустали.
Досрочно.
К сожалению, это вс* все уже слышали.
"Нужна идея"(Остап Бендер)
вся ця недолуга зєлупна маніловщина лише задля тог, щоб сфальшувати вибори під себе недорікуватого .
голобородько так и не стало президентом, этот клоун-дилетант - довело Украину до ручки, а народ до нищеты..