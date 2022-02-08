Проведемо електронний перепис населення, розробляємо модель електронної митниці та прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, - Зеленський

У 2023 році може бути проведений електронний перепис населення України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час відкриття Diia Summit, інформує Цензор.НЕТ.

"Чим складніше нам щоразу дивувати українців, тим амбітніші наші плани на рух вперед. У 2023 році ми прагнемо провести електронний перепис населення спільно з компанією Apple, ми розробляємо модель електронної митниці, ми прагнемо зробити Україну світовим IT-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій. Погодьтесь, сьогодні це вже не звучить так фантастично і стане цілком досяжним", - зазначив Зеленський.

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