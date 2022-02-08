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Весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон, - Зеленский

Весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон, - Зеленский

Весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.

Об этом президент заявил во время Diia Summit 2022, передает Цензор.НЕТ.

"Мы расширили поддержку. Пожилые люди могут тратить эти средства на покупку лекарств и оплату коммуналку, но не у всех есть смартфон. Не все умеют пользоваться интернетом", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что два года назад запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей.

"А весной запускаем новую обширную государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведем электронную перепись населения, разрабатываем модель электронной таможни и стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) пенсионеры (838) телефон (251) Дія (427)


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Топ комментарии
+105
****.Бронижилеты и каски купи бойцам.
Эту падлу хочется разорвать.
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08.02.2022 11:46 Ответить
+70
Пенсия должна быть человеческая тогда пенсионер сам себе купит и смартфон и всё остальное.
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08.02.2022 11:48 Ответить
+69
Все выборы пытается протолкнуть в сети!!
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08.02.2022 11:45 Ответить
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Страница 3 из 3
навіщо захищати результати соц. опитувань та виборів в ЗЕ-льоних смартфонах ?

у віконці смартфона буде лише "75% за ЗЕ-ленського !"
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08.02.2022 14:05 Ответить
а тем временем волонтеры просят для военных планшеты, пламегасы.......
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08.02.2022 13:30 Ответить
Смартфон можна купити за 10тис. , а лікування антиваксера обходиться бюджету держави у 28тис. . Явна економія + відсоток вакцинованих різко збільшиться 🇺🇦😎👍
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08.02.2022 13:35 Ответить
"гуманітарний" укол в голову ЗЕ-льоному коштує найдешевше
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08.02.2022 13:47 Ответить
Отстал ты от жизни. Сейчас уже за 2-3 тыс можно купить нормальный смартфон.
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08.02.2022 13:56 Ответить
Якому бюджету, які 28000? Ти мариш? У мене свекр перехворів, ми навіть ватку, ****, купували, я вже мовчу за інші ліки та крапельниці.
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09.02.2022 00:30 Ответить
Воно вже "звільнило" від комунальних послуг тих, хто старше 70 років, як ляпало два роки тому.
В голові не вкладається, хвора на голову людина, майже дебіл, керує країною, розкрадає стягнуті податки, покриває злочинців, саботує обороноздатність, розвалює економіку та державний лад і на це все у держави Україна відсутні інструменти, щоб відправити наркомана на лікування.
Чи заслуговує така держава на існування?
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08.02.2022 13:37 Ответить
👍👍👍
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08.02.2022 13:38 Ответить
а їх онуки із тероборони одержать фанерний автомат

**** ЗЕ-льона !!!!
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08.02.2022 13:42 Ответить
**********
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08.02.2022 13:43 Ответить
Блін, люди мріють нормально мяса поїсти, а це чмо їм смартфона для свого піару пхає...
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08.02.2022 13:47 Ответить
по смартфону можно посмотреть как выглядит мясо и блюда из него.
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08.02.2022 13:50 Ответить
і як ті страви пожерає морда зеленського
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08.02.2022 13:51 Ответить
зеленскому можно, он же ГЛАВНЫЙ (типа президент)
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08.02.2022 13:54 Ответить
Його треба годувать , царька то свого, щоб аж пачка тріскалась..
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08.02.2022 13:57 Ответить
За електронне голосування його вбити мало... Падло.
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08.02.2022 13:50 Ответить
один на всех
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08.02.2022 13:52 Ответить

Бабушка голосует за зеленсого или смотрит "Сваты"?
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08.02.2022 13:52 Ответить
Клоун! Зачем полуголодному пенсионеру смартфон? Нищие пенсионеры не знают как выжить за ваши пенсии, а он смартфонами хочет накормить. Урод маланский!
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08.02.2022 13:53 Ответить
Продадут за 10% от стоимости...
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08.02.2022 14:03 Ответить
Ломбарды будут переполнены смартфонами
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08.02.2022 15:56 Ответить
В первую очередь смартфоны получат пожилые (свыше 60 лет) миллионеры и крупные бизнесмены.
А уж если и раздавать смартфоны, то нужно по списку, по величине пенсии, начиная от самых низких. Те у кого пенсия по 50000 грн могут и обождать.
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08.02.2022 14:03 Ответить
Надо сказать, зеленые артисты талантливы. Такой информационный повод с этими смартфонами придумали, чтоб никто не обратил внимания на зраду, которую сегодня вова с макроном замутят.
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08.02.2022 14:04 Ответить
на окко бензин уже по39.99
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08.02.2022 14:12 Ответить
супер!!!!!!!!!!!!, а мені як раз треба міняти телефон, чекаємо, до речі, у мене сестра в Італії, там взагалі нічого не дають за вакцинацію, а я 1000 грн витратила на масаж спини, третю може весною зроблю, оплату частину комуналки, і вважаю, що готівкою не треба видавати, це двічі до магазину сходити
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08.02.2022 14:15 Ответить
Сразу сделай себе тридцать прививок, чтобы мозг окончательно расплавился !!! Откуда вы беретесь такие !
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08.02.2022 15:20 Ответить
зеботи так пишуть, ніби вони в кіно
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08.02.2022 15:37 Ответить
Готуються фальсіфікувати електронні вибори. Що не зрозуміло?
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08.02.2022 14:18 Ответить
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08.02.2022 17:43 Ответить
смартфон vs калашников

смартфон -около 100 долл.
Калашников - от 350 долл.

https://zen.yandex.ru › media

калашников для внука из теробороны дороже, чем смартфон для бабушки


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08.02.2022 14:20 Ответить
ну це вже взагалі ні в які рамки!!! чому це раптом на кошти платників податків мають закуплятися смартфони для пенсіонерів , серед яких більша половина совків? цей клоун , що через брехню, прийшов до влади, вже не знає,як розважитися!!! нам з усього світу озброєння везуть, а він про свої вибори турбується!! нас готують до референдумів онлайн та виборів в смартфоні!!! щоб одним помахом миші вводити потрібні цим злочинцям дані !!! яка гидота!!! навіть янек до такого не доходив!
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08.02.2022 14:35 Ответить
Всі смарфони будуть зеленого кольору.Це не реклама.Просто такі завезли.
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08.02.2022 14:45 Ответить
Бидло купиться на ці цяцьки й удруге проголосує за клоуна, бо бидлу похер - воно скоро здохне.
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08.02.2022 14:50 Ответить
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08.02.2022 17:41 Ответить
А ще трикімнатну квартиру в центрі Києва і 600 сотий мерседес
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08.02.2022 14:58 Ответить
купити зараз 600-тий, все одно, що купити старого, хворого, блохастого кота.
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08.02.2022 15:23 Ответить
не бывает ничего бесплатного. за все кто-то заплатит.
в данном случае налогоплательщики.
вова ж не свои бабки тратит, а наши. чужие не жалко
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08.02.2022 14:58 Ответить
«Из России с любовью» - вуха чиїх спецслужб стирчать за розробкою «Дії»

https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/

https://legalinform.org/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D1%81%D1%85_2-768x449.jpg
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08.02.2022 15:13 Ответить
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08.02.2022 15:21 Ответить
Уже не знают что придумать для повышения рейтинга,но... как бы зеленые аферисты и мошенники не изощрялись,реальных шансов на выборах у них уже практически нет
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08.02.2022 15:40 Ответить
они для сына галобародька легализуют наркотики , дадут право 16 летним обкуреным голосовать на выборах 24 года и запустят сериал как раз в канун волеизьвления , и старым маразматикам еще одну подачку ввиде бесплатного тарифа на ввесь президенский срок клоуна !! ... вся надежна на этот контингент , потому шо 73 процентники куда то испаряться начали ....
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08.02.2022 16:08 Ответить
Зеленський нагадав, що два роки тому запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку. Джерело:

Беня на курсах)
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08.02.2022 15:51 Ответить
Беня не в курсах.))
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08.02.2022 16:20 Ответить
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08.02.2022 15:58 Ответить
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08.02.2022 16:22 Ответить
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08.02.2022 17:40 Ответить
Мне две пенсии отдать за смартфон /нет возможности /
Пенсионеры которым за 60
Это люди в основном которые вышли на пенсию после 2005 года
Работали когда на предприятиях уже были компы
И телефонами они начали пользоватся ещё до выхода на пенсию
Может не профессионально умеют пользоваться
А как обычный пользователь -- опыт дело наживное
Молодые есть определённый процент /обычные абоненты и все /
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08.02.2022 16:23 Ответить
Онуки в захваті!
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08.02.2022 16:28 Ответить
"А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний, якісний, ******** смартфон і пільговий тариф", - зазначив президент"

И сядут эти, старше 60, под шумящими кронами миллиарда деревьев, и будут со слезами умиления смотреть он-лайн старт шести украинских спутников на Луну...
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08.02.2022 16:50 Ответить
Нокла! Отличный телефон
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08.02.2022 17:21 Ответить
Закуплять дешеве лайно. Відмиють бабло. А на армію грошей немає!!! Крім дешевого популізму ЗЕшобла ні на що більше не здатна.
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08.02.2022 17:50 Ответить
росияне не славяне, да часть нашей крови там есть - как говорят в семье не без урода
- бить будем насмерть - вспомним сагайдачного і всіх інших українських лідерів коли вашу гнилу кров в маскву назад заганяли
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08.02.2022 18:39 Ответить
каких славян сталкивают лбами ? путераст ввязал в конфликт Беларусь , а кого ввязали американцы ?
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08.02.2022 19:11 Ответить
смотрим на график смертей от ковида в зависимости от уровня вакцинации населения . .

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08.02.2022 19:07 Ответить
Наивные,зеля мечтает чтоб мы через дию голосовали и президентом быть вечно,а вы там уши распустили,лопухи...
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08.02.2022 20:11 Ответить
Ну зачем моим 83 летним родителям смартфон ??? Дайте людям после 60 деньги на коммуналку или на продукты , просто дайте им к пенсии доплату.Зачем чудить ???
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08.02.2022 21:57 Ответить
Чтоб голосовали правильно через дию
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08.02.2022 22:20 Ответить
Обійдуться ваші стареньки без доплат та підвищень. Зекодло хоче лише їхні голоси у дії, а не на папері на дільниці, куди люди похилого віку дуже відповідально завжди приходять. Поясніть своїм батькам, що з цього буде і що від них хочуть. Але смартфон нехай беруть.
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09.02.2022 02:24 Ответить
А помните, как гауляйтер Украины от руSSкого мира, ермак_Козырь_Михайлов_Лолита, https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBsLwoP_e-jfdj6lnmIGK_uALzyAjA:1644365028881&q=%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjkk7WLqfH1AhUlx4sKHcidAdEQkeECKAB6BAgBEDc фальсифицировал петицию к зеленому чучелу об увольнении татарова, и как зе_чучело с удовольствием после этого этой петицией подтерлось. Т.е. была фальсифицирована электронная подпись-ключ (как это стало возможно?), появилась запись от имени J. Biden, отсюда делаем вывод, что "дия", опасное приложение от ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты с целью посадить украинцев на цифровой поводок, как в Китае.
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09.02.2022 02:14 Ответить
Готовит фальсификацию выборов.
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09.02.2022 07:37 Ответить
Тай хай купує. Тільки за кошти пенсійного фонду, на комуналку не вистачає, зато зможуть квартал з ютуба переглядати. З моїх податків - я проти. Я здавав на розвиток країни, а не цифрову гречку для сцикуна зеленого.
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09.02.2022 11:33 Ответить
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