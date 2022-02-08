Весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон, - Зеленский
Весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.
Об этом президент заявил во время Diia Summit 2022, передает Цензор.НЕТ.
"Мы расширили поддержку. Пожилые люди могут тратить эти средства на покупку лекарств и оплату коммуналку, но не у всех есть смартфон. Не все умеют пользоваться интернетом", - подчеркнул президент.
Зеленский напомнил, что два года назад запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей.
"А весной запускаем новую обширную государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф", - отметил президент.
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+105 Сергей Воробей #492359
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+70 Victor Opanasyuk
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+69 vadym sestritsyn
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у віконці смартфона буде лише "75% за ЗЕ-ленського !"
В голові не вкладається, хвора на голову людина, майже дебіл, керує країною, розкрадає стягнуті податки, покриває злочинців, саботує обороноздатність, розвалює економіку та державний лад і на це все у держави Україна відсутні інструменти, щоб відправити наркомана на лікування.
Чи заслуговує така держава на існування?
**** ЗЕ-льона !!!!
Бабушка голосует за зеленсого или смотрит "Сваты"?
А уж если и раздавать смартфоны, то нужно по списку, по величине пенсии, начиная от самых низких. Те у кого пенсия по 50000 грн могут и обождать.
смартфон -около 100 долл.
Калашников - от 350 долл.
https://zen.yandex.ru › media
калашников для внука из теробороны дороже, чем смартфон для бабушки
в данном случае налогоплательщики.
вова ж не свои бабки тратит, а наши. чужие не жалко
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/
https://legalinform.org/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D1%81%D1%85_2-768x449.jpg
Беня на курсах)
Пенсионеры которым за 60
Это люди в основном которые вышли на пенсию после 2005 года
Работали когда на предприятиях уже были компы
И телефонами они начали пользоватся ещё до выхода на пенсию
Может не профессионально умеют пользоваться
А как обычный пользователь -- опыт дело наживное
Молодые есть определённый процент /обычные абоненты и все /
И сядут эти, старше 60, под шумящими кронами миллиарда деревьев, и будут со слезами умиления смотреть он-лайн старт шести украинских спутников на Луну...
- бить будем насмерть - вспомним сагайдачного і всіх інших українських лідерів коли вашу гнилу кров в маскву назад заганяли