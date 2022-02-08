Весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон, - Зеленский

Весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.

Об этом президент заявил во время Diia Summit 2022, передает Цензор.НЕТ.

"Мы расширили поддержку. Пожилые люди могут тратить эти средства на покупку лекарств и оплату коммуналку, но не у всех есть смартфон. Не все умеют пользоваться интернетом", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что два года назад запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей.

"А весной запускаем новую обширную государственную программу. Все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный, качественный, современный смартфон и льготный тариф", - отметил президент.

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