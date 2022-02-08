Навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон, - Зеленський

Навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.

Про це президент заявив під час Diia Summit 2022, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розширили єПідтримку. Люди похилого віку можуть витрачати ці кошти на купівлю ліків та оплату комуналку, але не у всіх є смартфон. Не всі вміють користуватись інтернетом", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що два роки тому запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку.

"А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф", - зазначив президент.

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