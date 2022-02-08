Навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон, - Зеленський
Навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон.
Про це президент заявив під час Diia Summit 2022, передає Цензор.НЕТ.
"Ми розширили єПідтримку. Люди похилого віку можуть витрачати ці кошти на купівлю ліків та оплату комуналку, але не у всіх є смартфон. Не всі вміють користуватись інтернетом", - наголосив президент.
Зеленський нагадав, що два роки тому запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку.
"А навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф", - зазначив президент.
Топ коментарі
+105 Сергей Воробей #492359
показати весь коментар08.02.2022 11:46 Відповісти Посилання
+70 Victor Opanasyuk
показати весь коментар08.02.2022 11:48 Відповісти Посилання
+69 vadym sestritsyn
показати весь коментар08.02.2022 11:45 Відповісти Посилання
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у віконці смартфона буде лише "75% за ЗЕ-ленського !"
В голові не вкладається, хвора на голову людина, майже дебіл, керує країною, розкрадає стягнуті податки, покриває злочинців, саботує обороноздатність, розвалює економіку та державний лад і на це все у держави Україна відсутні інструменти, щоб відправити наркомана на лікування.
Чи заслуговує така держава на існування?
**** ЗЕ-льона !!!!
Бабушка голосует за зеленсого или смотрит "Сваты"?
А уж если и раздавать смартфоны, то нужно по списку, по величине пенсии, начиная от самых низких. Те у кого пенсия по 50000 грн могут и обождать.
смартфон -около 100 долл.
Калашников - от 350 долл.
https://zen.yandex.ru › media
калашников для внука из теробороны дороже, чем смартфон для бабушки
в данном случае налогоплательщики.
вова ж не свои бабки тратит, а наши. чужие не жалко
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/
https://legalinform.org/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BC_%D1%84%D1%81%D1%85_2-768x449.jpg
Беня на курсах)
Пенсионеры которым за 60
Это люди в основном которые вышли на пенсию после 2005 года
Работали когда на предприятиях уже были компы
И телефонами они начали пользоватся ещё до выхода на пенсию
Может не профессионально умеют пользоваться
А как обычный пользователь -- опыт дело наживное
Молодые есть определённый процент /обычные абоненты и все /
И сядут эти, старше 60, под шумящими кронами миллиарда деревьев, и будут со слезами умиления смотреть он-лайн старт шести украинских спутников на Луну...
- бить будем насмерть - вспомним сагайдачного і всіх інших українських лідерів коли вашу гнилу кров в маскву назад заганяли