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Австрия готова поддержать санкции против РФ, - глава МИД Шалленберг
Австрия готова поддержать пакет санкций против РФ в случае агрессии.
Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова оказать поддержку в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие меры", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+5 Зайда
показать весь комментарий08.02.2022 11:58 Ответить Ссылка
+2 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.02.2022 11:56 Ответить Ссылка
+1 Киргиз
показать весь комментарий08.02.2022 12:29 Ответить Ссылка
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Они коррумпируют австрийские власти .
Вот , к примеру , Фирташа отдайте американцам наконец то .( НО ФИРТАШ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О СДЕЛКАХ ХУТИНА, потому раша коррумпирует австрийских судей)