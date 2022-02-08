Австрия готова поддержать санкции против РФ, - глава МИД Шалленберг

Австрия готова поддержать пакет санкций против РФ в случае агрессии.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова оказать поддержку в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие меры", - подчеркнул он.

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