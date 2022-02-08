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Новости Санкции против России
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Австрия готова поддержать санкции против РФ, - глава МИД Шалленберг

Австрия готова поддержать санкции против РФ, - глава МИД Шалленберг

Австрия готова поддержать пакет санкций против РФ в случае агрессии.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины, Чехии и Словакии, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова оказать поддержку в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие меры", - подчеркнул он.

Также читайте: Австрия предоставит 2,5 млн евро гуманитарной помощи для жителей Донбасса, - глава МИД Шалленберг

Автор: 

Австрия (832) россия (96420) санкции (11569) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+5
Фірташа американцям віддайте, газпромшлюхени довбані.
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08.02.2022 11:58 Ответить
+2
Притомним австрійцям-респект за позицію...
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08.02.2022 11:56 Ответить
+1
и в подчиненных Штырлиц был....
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08.02.2022 12:29 Ответить
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Притомним австрійцям-респект за позицію...
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08.02.2022 11:56 Ответить
Це той Шелленберґ дід якого Адольфу служив!?
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08.02.2022 11:57 Ответить
и в подчиненных Штырлиц был....
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08.02.2022 12:29 Ответить
Ні, це не той. Не плутайте літери А з Е.
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08.02.2022 12:40 Ответить
Фірташа американцям віддайте, газпромшлюхени довбані.
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08.02.2022 11:58 Ответить
Австрия должна очистить Вену от фсбэшных агентов.

Они коррумпируют австрийские власти .
Вот , к примеру , Фирташа отдайте американцам наконец то .( НО ФИРТАШ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О СДЕЛКАХ ХУТИНА, потому раша коррумпирует австрийских судей)
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08.02.2022 11:59 Ответить
Это плохой сигнал для паРашки...
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08.02.2022 12:07 Ответить
неожиданно. вот тут реально неожиданно.
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08.02.2022 12:14 Ответить
Может сначала Сименс за поставку турбин в Крым накажете? Или очко жим жим?
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08.02.2022 13:23 Ответить
Весь світ встає на боротьбу з російським фашизмом .
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08.02.2022 13:50 Ответить
Дид вытиран Шелленберг говорит зер гуд своему внучку.
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08.02.2022 15:33 Ответить
ШО????? австрияки проснулись????????
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08.02.2022 16:24 Ответить
Наконец-то сообразили, что в случае оккупации Украины, её территория и потенциал будет использован как плацдарм для дальнейшего поБЕДОНОСНОГО марша по странам Европы.
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08.02.2022 16:53 Ответить
 
 