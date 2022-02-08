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Новини Санкції проти Росії
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Австрія готова підтримати санкції проти РФ, - глава МЗС Шалленберг

Австрія готова підтримати санкції проти РФ, - глава МЗС Шалленберг

Австрія готова підтримати пакет санкцій проти РФ у разі російської агресії проти України.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії та Словаччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії та підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримуючі засоби", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу, - глава МЗС Шалленберг

Автор: 

Австрія (986) росія (66431) санкції (12261) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+5
Фірташа американцям віддайте, газпромшлюхени довбані.
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08.02.2022 11:58 Відповісти
+2
Притомним австрійцям-респект за позицію...
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08.02.2022 11:56 Відповісти
+1
и в подчиненных Штырлиц был....
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08.02.2022 12:29 Відповісти
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Притомним австрійцям-респект за позицію...
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08.02.2022 11:56 Відповісти
Це той Шелленберґ дід якого Адольфу служив!?
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08.02.2022 11:57 Відповісти
и в подчиненных Штырлиц был....
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08.02.2022 12:29 Відповісти
Ні, це не той. Не плутайте літери А з Е.
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08.02.2022 12:40 Відповісти
Фірташа американцям віддайте, газпромшлюхени довбані.
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08.02.2022 11:58 Відповісти
Австрия должна очистить Вену от фсбэшных агентов.

Они коррумпируют австрийские власти .
Вот , к примеру , Фирташа отдайте американцам наконец то .( НО ФИРТАШ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О СДЕЛКАХ ХУТИНА, потому раша коррумпирует австрийских судей)
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08.02.2022 11:59 Відповісти
Это плохой сигнал для паРашки...
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08.02.2022 12:07 Відповісти
неожиданно. вот тут реально неожиданно.
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08.02.2022 12:14 Відповісти
Может сначала Сименс за поставку турбин в Крым накажете? Или очко жим жим?
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08.02.2022 13:23 Відповісти
Весь світ встає на боротьбу з російським фашизмом .
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08.02.2022 13:50 Відповісти
Дид вытиран Шелленберг говорит зер гуд своему внучку.
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08.02.2022 15:33 Відповісти
ШО????? австрияки проснулись????????
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08.02.2022 16:24 Відповісти
Наконец-то сообразили, что в случае оккупации Украины, её территория и потенциал будет использован как плацдарм для дальнейшего поБЕДОНОСНОГО марша по странам Европы.
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08.02.2022 16:53 Відповісти
 
 