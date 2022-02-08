Австрія готова підтримати санкції проти РФ, - глава МЗС Шалленберг

Австрія готова підтримати пакет санкцій проти РФ у разі російської агресії проти України.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії та Словаччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії та підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримуючі засоби", - наголосив він.

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