1 176 13
Австрія готова підтримати санкції проти РФ, - глава МЗС Шалленберг
Австрія готова підтримати пакет санкцій проти РФ у разі російської агресії проти України.
Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України, Чехії та Словаччини, інформує Цензор.НЕТ.
"Є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії та підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримуючі засоби", - наголосив він.
Топ коментарі
+5 Зайда
показати весь коментар08.02.2022 11:58 Відповісти Посилання
+2 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.02.2022 11:56 Відповісти Посилання
+1 Киргиз
показати весь коментар08.02.2022 12:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они коррумпируют австрийские власти .
Вот , к примеру , Фирташа отдайте американцам наконец то .( НО ФИРТАШ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О СДЕЛКАХ ХУТИНА, потому раша коррумпирует австрийских судей)