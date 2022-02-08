Российские войска покинут Беларусь после учений, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в ходе состоявшихся накануне переговоров глав РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона российский лидер пообещал своему коллеге вывести из Беларуси 30 тыс. военнослужащих РФ после проведения учений в этой стране.
Песков подчеркнул, что "никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси" после окончания учений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом никогда не шла речь. Речь идет о союзных учениях и, конечно, имеется в виду, что после завершения этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", – сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.
По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что конкретной даты в контексте этого вопроса не называлось.
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"Потом, если захочешь" (с, к\ф "Здравствуйте, я ваша тетя")
Посол США в Японии заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России.
- В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен - Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов, - подчеркнул Рам Эмаеуэль в своем видеообращении.
Согласно Московской декларации 1956 года, которая восстановила дипотношения СССР и Японии, было зафиксировано обязательство передать последней два острова из четырех после заключения мирного договора. Но договор до сих пор не подписан. https://t.me/charter97_org/61397
макрон может получить за победу на выборах плюс 5%
а у нас ничего не поменяется - вооружаться, быть готовыми и внимательно следить за руками зекоманды
не хватало мне еще перед пертуччио, который по существу ничего сказать не может, отчитываться где я и хто я
Дуже дякую!
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
"если в гааге на клетке ***** прочтёшь надпись: голубь мира, - не верь глазам своим"
Йозеф Кнехт
Якщо ви хочете миру будь-якою ціною, то ви маєте пам'ятати, що відсутність війни з росією не означатиме миру.
Далі Україні доведеться воювати з Польщею, Латвією, Литвою і т.п.
Через це вже проходили кримчани, які воюють на Донбасі, білоруси, яких готують до війни з нами.
Правда яка різниця - це ж говорильня піськова.
А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом Путин скажет: Настамнет, это ваша война.