Российские войска покинут Беларусь после учений, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в ходе состоявшихся накануне переговоров глав РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона российский лидер пообещал своему коллеге вывести из Беларуси 30 тыс. военнослужащих РФ после проведения учений в этой стране.

Песков подчеркнул, что "никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси" после окончания учений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом никогда не шла речь. Речь идет о союзных учениях и, конечно, имеется в виду, что после завершения этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", – сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что конкретной даты в контексте этого вопроса не называлось.

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