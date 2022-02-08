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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские войска покинут Беларусь после учений, - Песков

Российские войска покинут Беларусь после учений, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в ходе состоявшихся накануне переговоров глав РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона российский лидер пообещал своему коллеге вывести из Беларуси 30 тыс. военнослужащих РФ после проведения учений в этой стране.

Песков подчеркнул, что "никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси" после окончания учений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси, об этом никогда не шла речь. Речь идет о союзных учениях и, конечно, имеется в виду, что после завершения этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", – сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что конкретной даты в контексте этого вопроса не называлось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От встречи с Зеленским никто не отказывается, но нужно понимать ее результат, - Песков

Автор: 

армия РФ (19885) Беларусь (7937) Песков Дмитрий (1955) россия (96420)


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Топ комментарии
+16
Гнали з далекого сходу, щоб після навчань погнати назад. Вірю аж два рази.
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08.02.2022 12:36 Ответить
+12
ну, раз такой "авторитет" сказал,
макрон может получить за победу на выборах плюс 5%

а у нас ничего не поменяется - вооружаться, быть готовыми и внимательно следить за руками зекоманды
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08.02.2022 12:32 Ответить
+11
И кто же Вам поверит ?!
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08.02.2022 12:30 Ответить
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Підуть "Не солоно хлєбаши".
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08.02.2022 12:48 Ответить
И кто же Вам поверит ?!
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08.02.2022 12:30 Ответить
Ага, только ему святейшество звание полкана ВВ РФ все никак не присвоит. Переживает ваш Лукумба. Даже фуражку-аэродром пошил, а ***** все тянет.
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08.02.2022 15:44 Ответить
Пропись, просрись и похмелись!!! Судьбу Украины, на данном этапе, решают ВСУ!!! А свою, белорусскую область рэфии, вы, товариСЧи, просрали!!! бульбофюрер ее *****, за грошь, сдал! Как говаривал один из фильма-чтобы тусоваться красиво...
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08.02.2022 15:33 Ответить
Конечно, выведут... Точно так же как с Донбасса, Приднестровья, Абхазии... После выборов по Штанмайеру... "Может быть..."

"Потом, если захочешь" (с, к\ф "Здравствуйте, я ваша тетя")
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08.02.2022 17:47 Ответить
пора хвости підбирати, Схід відпливає...

Посол США в Японии заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России.

- В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен - Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов, - подчеркнул Рам Эмаеуэль в своем видеообращении.

Согласно Московской декларации 1956 года, которая восстановила дипотношения СССР и Японии, было зафиксировано обязательство передать последней два острова из четырех после заключения мирного договора. Но договор до сих пор не подписан. https://t.me/charter97_org/61397
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08.02.2022 12:30 Ответить
Резніков напевно скаже, що можна розслабитись. Бо ж до цього Росія нас ні разу не на#обувала.
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08.02.2022 12:31 Ответить
ну, раз такой "авторитет" сказал,
макрон может получить за победу на выборах плюс 5%

а у нас ничего не поменяется - вооружаться, быть готовыми и внимательно следить за руками зекоманды
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08.02.2022 12:32 Ответить
еще один умник.
не хватало мне еще перед пертуччио, который по существу ничего сказать не может, отчитываться где я и хто я
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08.02.2022 12:56 Ответить
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08.02.2022 12:33 Ответить
Це S U P E R !!! Насмішив до сліз! О! Народна фантазія!
Дуже дякую!
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08.02.2022 17:07 Ответить
Путин:
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
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08.02.2022 12:34 Ответить
Гнали з далекого сходу, щоб після навчань погнати назад. Вірю аж два рази.
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08.02.2022 12:36 Ответить
как сказал бы сегодня козьма прутков:
"если в гааге на клетке ***** прочтёшь надпись: голубь мира, - не верь глазам своим"
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08.02.2022 12:39 Ответить
Ага, ще на Нобелівську премію висунути в номінації " борцун за мир"...
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08.02.2022 17:24 Ответить
Треба санкцій додати щоб Росія визначилася з датою
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08.02.2022 12:41 Ответить
І перекинуть на кордон з Україною.
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08.02.2022 12:42 Ответить
отетаму пацану я вєрю даже больше, чєм Зєлєнскаму!
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08.02.2022 12:43 Ответить
Бреше, курва ерзянська.
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08.02.2022 12:44 Ответить
А ти што вообщє такоє, мандруй в башкірію, чи звідки ти там вилізло))
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08.02.2022 12:54 Ответить
Кого завозили в Україну з Росії? А завозили дику, русскую дєрьовню. Ну, щоб бетон ногами місити. Що таке русскоє крєстьянство, описав Горькій (та не буду вже цитувати). Їх завозили мільйонами і поселяли в хати убитих і вивезених українців. І тут раптом, ХОП! Па щючьєму вєлєнью ті крєстьянє раптом стали гарацкімі пацонамі і вчать нас, українців, як жити і щось шепочуть про цибулю... Ерзя стала дуже нечемна...
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08.02.2022 12:55 Ответить
Япония Кунашир заберёт, а Штати прекроют с моря и с воздуха, а морпехов то нет
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08.02.2022 12:45 Ответить
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08.02.2022 12:48 Ответить
Зачем вообще выкладывать, что говорит этот ершик-пи...дун?
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08.02.2022 12:56 Ответить




Йозеф Кнехт

Якщо ви хочете миру будь-якою ціною, то ви маєте пам'ятати, що відсутність війни з росією не означатиме миру.
Далі Україні доведеться воювати з Польщею, Латвією, Литвою і т.п.
Через це вже проходили кримчани, які воюють на Донбасі, білоруси, яких готують до війни з нами.
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08.02.2022 13:00 Ответить
После первых учений начнутся вторые, потом третьи и так далее.
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08.02.2022 13:10 Ответить


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08.02.2022 18:45 Ответить
Це типу "виведення" буде додатковим джерелом тиску на Україну по виконанню мінського договірняка. Стара як світ ситуація - зроби спочатку щось, погане, потім поверни як було раніше та видай це за свою поступку.
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08.02.2022 13:33 Ответить
А в яку сторону вони залишать Білорусь?
Правда яка різниця - це ж говорильня піськова.
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08.02.2022 13:47 Ответить
а ихтамнеты останутся.
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08.02.2022 13:52 Ответить
Не хочуть буряти і калмики більше горіти в танках за московсько-фашистську гадину 🇺🇦🤣👍
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08.02.2022 13:57 Ответить
А куда покинут? на территорию Украины?
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08.02.2022 14:16 Ответить
С учетом того, что там запланировано до 20 "учений" только на этот год, не выведут никогда.
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08.02.2022 14:24 Ответить
Так а где реальные доказательства союза, а не только "учения"? Минский федеральный округ - как это доказать??
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08.02.2022 14:59 Ответить
Бедные беларусы, всё так же пропадают в своей стране
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08.02.2022 15:27 Ответить
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08.02.2022 17:24 Ответить
Выпас Ватоцефалов@O1CZrj4V9J4AOce



А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом Путин скажет: Настамнет, это ваша война.
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08.02.2022 19:41 Ответить
 
 