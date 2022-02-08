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Російські війська залишать Білорусь після навчань, - Пєсков

Російські війська залишать Білорусь після навчань, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що під час переговорів глав РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, що відбулися напередодні, російський лідер пообіцяв своєму колезі вивести з Білорусі 30 тис. військовослужбовців РФ після проведення навчань у цій країні.

Пєсков наголосив, що "ніхто ніколи не казав, що російські війська залишатимуться на території Білорусі" після закінчення навчань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ви уважно стежили, ніхто ніколи не казав, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це ніколи не йшлося. Йдеться про союзні навчання і, звісно, мається на увазі, що після завершення цих навчань війська повернуться до місць постійної дислокації", - сказав Пєсков журналістам у вівторок, відповідаючи на відповідне запитання.

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На прохання представників ЗМІ Пєсков уточнив, що конкретної дати в контексті цього питання не називалося.

армія рф (18036) Білорусь (7987) Пєсков Дмитро (1707) росія (66431)


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Топ коментарі
+16
Гнали з далекого сходу, щоб після навчань погнати назад. Вірю аж два рази.
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08.02.2022 12:36 Відповісти
+12
ну, раз такой "авторитет" сказал,
макрон может получить за победу на выборах плюс 5%

а у нас ничего не поменяется - вооружаться, быть готовыми и внимательно следить за руками зекоманды
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08.02.2022 12:32 Відповісти
+11
И кто же Вам поверит ?!
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08.02.2022 12:30 Відповісти
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08.02.2022 12:48 Відповісти
И кто же Вам поверит ?!
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08.02.2022 12:30 Відповісти
Ага, только ему святейшество звание полкана ВВ РФ все никак не присвоит. Переживает ваш Лукумба. Даже фуражку-аэродром пошил, а ***** все тянет.
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08.02.2022 15:44 Відповісти
Пропись, просрись и похмелись!!! Судьбу Украины, на данном этапе, решают ВСУ!!! А свою, белорусскую область рэфии, вы, товариСЧи, просрали!!! бульбофюрер ее *****, за грошь, сдал! Как говаривал один из фильма-чтобы тусоваться красиво...
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08.02.2022 15:33 Відповісти
Конечно, выведут... Точно так же как с Донбасса, Приднестровья, Абхазии... После выборов по Штанмайеру... "Может быть..."

"Потом, если захочешь" (с, к\ф "Здравствуйте, я ваша тетя")
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08.02.2022 17:47 Відповісти
пора хвости підбирати, Схід відпливає...

Посол США в Японии заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России.

- В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен - Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов, - подчеркнул Рам Эмаеуэль в своем видеообращении.

Согласно Московской декларации 1956 года, которая восстановила дипотношения СССР и Японии, было зафиксировано обязательство передать последней два острова из четырех после заключения мирного договора. Но договор до сих пор не подписан. https://t.me/charter97_org/61397
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08.02.2022 12:30 Відповісти
Резніков напевно скаже, що можна розслабитись. Бо ж до цього Росія нас ні разу не на#обувала.
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08.02.2022 12:31 Відповісти
ну, раз такой "авторитет" сказал,
макрон может получить за победу на выборах плюс 5%

а у нас ничего не поменяется - вооружаться, быть готовыми и внимательно следить за руками зекоманды
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08.02.2022 12:32 Відповісти
еще один умник.
не хватало мне еще перед пертуччио, который по существу ничего сказать не может, отчитываться где я и хто я
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08.02.2022 12:56 Відповісти
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08.02.2022 12:33 Відповісти
Це S U P E R !!! Насмішив до сліз! О! Народна фантазія!
Дуже дякую!
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08.02.2022 17:07 Відповісти
Путин:
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
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08.02.2022 12:34 Відповісти
Гнали з далекого сходу, щоб після навчань погнати назад. Вірю аж два рази.
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08.02.2022 12:36 Відповісти
как сказал бы сегодня козьма прутков:
"если в гааге на клетке ***** прочтёшь надпись: голубь мира, - не верь глазам своим"
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08.02.2022 12:39 Відповісти
Ага, ще на Нобелівську премію висунути в номінації " борцун за мир"...
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Треба санкцій додати щоб Росія визначилася з датою
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08.02.2022 12:41 Відповісти
І перекинуть на кордон з Україною.
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08.02.2022 12:42 Відповісти
отетаму пацану я вєрю даже больше, чєм Зєлєнскаму!
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08.02.2022 12:43 Відповісти
Бреше, курва ерзянська.
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08.02.2022 12:44 Відповісти
А ти што вообщє такоє, мандруй в башкірію, чи звідки ти там вилізло))
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08.02.2022 12:54 Відповісти
Кого завозили в Україну з Росії? А завозили дику, русскую дєрьовню. Ну, щоб бетон ногами місити. Що таке русскоє крєстьянство, описав Горькій (та не буду вже цитувати). Їх завозили мільйонами і поселяли в хати убитих і вивезених українців. І тут раптом, ХОП! Па щючьєму вєлєнью ті крєстьянє раптом стали гарацкімі пацонамі і вчать нас, українців, як жити і щось шепочуть про цибулю... Ерзя стала дуже нечемна...
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08.02.2022 12:55 Відповісти
Япония Кунашир заберёт, а Штати прекроют с моря и с воздуха, а морпехов то нет
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08.02.2022 12:45 Відповісти
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08.02.2022 12:48 Відповісти
Зачем вообще выкладывать, что говорит этот ершик-пи...дун?
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08.02.2022 12:56 Відповісти




Йозеф Кнехт

Якщо ви хочете миру будь-якою ціною, то ви маєте пам'ятати, що відсутність війни з росією не означатиме миру.
Далі Україні доведеться воювати з Польщею, Латвією, Литвою і т.п.
Через це вже проходили кримчани, які воюють на Донбасі, білоруси, яких готують до війни з нами.
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08.02.2022 13:00 Відповісти
После первых учений начнутся вторые, потом третьи и так далее.
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08.02.2022 13:10 Відповісти


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08.02.2022 18:45 Відповісти
Це типу "виведення" буде додатковим джерелом тиску на Україну по виконанню мінського договірняка. Стара як світ ситуація - зроби спочатку щось, погане, потім поверни як було раніше та видай це за свою поступку.
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08.02.2022 13:33 Відповісти
А в яку сторону вони залишать Білорусь?
Правда яка різниця - це ж говорильня піськова.
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08.02.2022 13:47 Відповісти
а ихтамнеты останутся.
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08.02.2022 13:52 Відповісти
Не хочуть буряти і калмики більше горіти в танках за московсько-фашистську гадину 🇺🇦🤣👍
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08.02.2022 13:57 Відповісти
А куда покинут? на территорию Украины?
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08.02.2022 14:16 Відповісти
С учетом того, что там запланировано до 20 "учений" только на этот год, не выведут никогда.
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08.02.2022 14:24 Відповісти
Так а где реальные доказательства союза, а не только "учения"? Минский федеральный округ - как это доказать??
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08.02.2022 14:59 Відповісти
Бедные беларусы, всё так же пропадают в своей стране
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08.02.2022 15:27 Відповісти
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Выпас Ватоцефалов@O1CZrj4V9J4AOce



А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом Путин скажет: Настамнет, это ваша война.
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08.02.2022 19:41 Відповісти
 
 