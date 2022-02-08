Російські війська залишать Білорусь після навчань, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що під час переговорів глав РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, що відбулися напередодні, російський лідер пообіцяв своєму колезі вивести з Білорусі 30 тис. військовослужбовців РФ після проведення навчань у цій країні.
Пєсков наголосив, що "ніхто ніколи не казав, що російські війська залишатимуться на території Білорусі" після закінчення навчань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ви уважно стежили, ніхто ніколи не казав, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це ніколи не йшлося. Йдеться про союзні навчання і, звісно, мається на увазі, що після завершення цих навчань війська повернуться до місць постійної дислокації", - сказав Пєсков журналістам у вівторок, відповідаючи на відповідне запитання.
На прохання представників ЗМІ Пєсков уточнив, що конкретної дати в контексті цього питання не називалося.
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"Потом, если захочешь" (с, к\ф "Здравствуйте, я ваша тетя")
Посол США в Японии заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России.
- В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен - Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов, - подчеркнул Рам Эмаеуэль в своем видеообращении.
Согласно Московской декларации 1956 года, которая восстановила дипотношения СССР и Японии, было зафиксировано обязательство передать последней два острова из четырех после заключения мирного договора. Но договор до сих пор не подписан. https://t.me/charter97_org/61397
макрон может получить за победу на выборах плюс 5%
а у нас ничего не поменяется - вооружаться, быть готовыми и внимательно следить за руками зекоманды
не хватало мне еще перед пертуччио, который по существу ничего сказать не может, отчитываться где я и хто я
Дуже дякую!
«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
"если в гааге на клетке ***** прочтёшь надпись: голубь мира, - не верь глазам своим"
Йозеф Кнехт
Якщо ви хочете миру будь-якою ціною, то ви маєте пам'ятати, що відсутність війни з росією не означатиме миру.
Далі Україні доведеться воювати з Польщею, Латвією, Литвою і т.п.
Через це вже проходили кримчани, які воюють на Донбасі, білоруси, яких готують до війни з нами.
Правда яка різниця - це ж говорильня піськова.
А вот интересно: а жители БССР не думали, что когда российские солдаты снимут свою форму, оденут форму беларусской армии и завяжут бои с ВСУ, то ответный удар прилетит по вашим городам и БССР окажется втянута в войну с Украиной.
А потом Путин скажет: Настамнет, это ваша война.