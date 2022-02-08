Російські війська залишать Білорусь після навчань, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про те, що під час переговорів глав РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона, що відбулися напередодні, російський лідер пообіцяв своєму колезі вивести з Білорусі 30 тис. військовослужбовців РФ після проведення навчань у цій країні.

Пєсков наголосив, що "ніхто ніколи не казав, що російські війська залишатимуться на території Білорусі" після закінчення навчань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ви уважно стежили, ніхто ніколи не казав, що російські війська залишатимуться на території Білорусі, про це ніколи не йшлося. Йдеться про союзні навчання і, звісно, мається на увазі, що після завершення цих навчань війська повернуться до місць постійної дислокації", - сказав Пєсков журналістам у вівторок, відповідаючи на відповідне запитання.

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На прохання представників ЗМІ Пєсков уточнив, що конкретної дати в контексті цього питання не називалося.