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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина никогда не останется в одиночестве, - глава парламента Эстонии Ратас

Украина никогда не останется в одиночестве, - глава парламента Эстонии Ратас

Россия должна немедленно прекратить войну на востоке Украины, а любые попытки расширения агрессии будут иметь для Кремля тяжелые последствия.

Об этом заявил глава Рийгикога Эстонии Юри Ратас на совместном со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня первоочередной является тема безопасности. Демократический мир не сомневается в том, что территориальная целостность и независимость Украины являются безусловными. Вторжение в независимую страну – это грубое нарушение международного права. Война на Донбассе, которая длится восьмой год, должна быть немедленно прекращена. Какие-либо попытки расширения агрессии будут иметь (для России. – Ред.) тяжкие последствия", - сказал Ратас.

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Он добавил, что Эстония после восстановления независимости 30 лет назад дала себе обещание никогда не оставаться в одиночестве и много работала над тем, чтобы стать надежным союзником и партнером для развития коллективной безопасности.

"Мы осознаем значение и ценность сотрудничества между демократическими странами. Мы обещаем Украине: "Вы никогда не останетесь в одиночестве", – заверил глава Рийгикогу Эстонии.

Руслан Стефанчук со своей стороны добавил, что обсудил с Председателем Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом вопросы сотрудничества между государствами.

"В ходе нашего общения мы обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством Украины и Эстонии… Также мы обсудили некоторые вопросы перспективы нашего сотрудничества, в частности, активного участия эстонского парламента относительно развития парламентского измерения крымской платформы, поддержки евроинтеграционных стремлений Украины и других направлений сотрудничества", – сказал спикер украинского парламента.

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По его словам, главным результатом общения является подтверждение позиции взаимоуважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и безопасности Украины и Эстонии.

Стефанчук поблагодарил Ратаса за поддержку Украины со стороны эстонского парламента на дипломатическом, оборонном и финансовом уровнях. Он выразил убеждение, что Эстония может рассчитывать на аналогичную поддержку со стороны украинского парламента.

Как сообщалось, Глава Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратас пребывает в Украине с официальным визитом.

Автор: 

россия (96420) Эстония (1464) Ратас (8) Стефанчук Руслан (661)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо
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08.02.2022 12:37 Ответить
+6
Естонцям-черговий респект за підтримку...
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08.02.2022 12:37 Ответить
+4
Віддати Україні третину найновішого озброєння -вчинок гідний Нобелівськогої премії!
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08.02.2022 12:42 Ответить
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Дякуємо
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08.02.2022 12:37 Ответить
Віддати Україні третину найновішого озброєння -вчинок гідний Нобелівськогої премії!
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08.02.2022 12:42 Ответить
Естонцям-черговий респект за підтримку...
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08.02.2022 12:37 Ответить
кацапня зря шутит над эстонцами,пусть почитают свою же Википедию,каких знатных 3,14лей эстонские добровольческие части выписывали им во 2МВ..
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08.02.2022 12:50 Ответить
Низкий поклон Эстонии.
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08.02.2022 12:52 Ответить
Вот со странами Балтии можно быть спокойным - что бы происходило - они поддержат.
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08.02.2022 12:58 Ответить
Нате і мій глек на капусту.
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08.02.2022 13:11 Ответить
меня удивляет почему говорят про угрозу вторжения, но не говорят а по какому поводу оно должно быть, или уже можно без повода. об этом нужно говорить, сначала какие предъявы к нам, а потом уже будет вторжение или нет
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08.02.2022 13:07 Ответить
Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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08.02.2022 13:30 Ответить
 
 