Украина никогда не останется в одиночестве, - глава парламента Эстонии Ратас

Россия должна немедленно прекратить войну на востоке Украины, а любые попытки расширения агрессии будут иметь для Кремля тяжелые последствия.

Об этом заявил глава Рийгикога Эстонии Юри Ратас на совместном со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня первоочередной является тема безопасности. Демократический мир не сомневается в том, что территориальная целостность и независимость Украины являются безусловными. Вторжение в независимую страну – это грубое нарушение международного права. Война на Донбассе, которая длится восьмой год, должна быть немедленно прекращена. Какие-либо попытки расширения агрессии будут иметь (для России. – Ред.) тяжкие последствия", - сказал Ратас.

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Он добавил, что Эстония после восстановления независимости 30 лет назад дала себе обещание никогда не оставаться в одиночестве и много работала над тем, чтобы стать надежным союзником и партнером для развития коллективной безопасности.

"Мы осознаем значение и ценность сотрудничества между демократическими странами. Мы обещаем Украине: "Вы никогда не останетесь в одиночестве", – заверил глава Рийгикогу Эстонии.

Руслан Стефанчук со своей стороны добавил, что обсудил с Председателем Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратасом вопросы сотрудничества между государствами.

"В ходе нашего общения мы обсудили ряд вопросов, связанных с сотрудничеством Украины и Эстонии… Также мы обсудили некоторые вопросы перспективы нашего сотрудничества, в частности, активного участия эстонского парламента относительно развития парламентского измерения крымской платформы, поддержки евроинтеграционных стремлений Украины и других направлений сотрудничества", – сказал спикер украинского парламента.

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По его словам, главным результатом общения является подтверждение позиции взаимоуважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и безопасности Украины и Эстонии.

Стефанчук поблагодарил Ратаса за поддержку Украины со стороны эстонского парламента на дипломатическом, оборонном и финансовом уровнях. Он выразил убеждение, что Эстония может рассчитывать на аналогичную поддержку со стороны украинского парламента.

Как сообщалось, Глава Рийгикога Эстонской Республики Юри Ратас пребывает в Украине с официальным визитом.