Україна ніколи не залишиться на самоті, - голова парламенту Естонії Ратас

Росія має негайно припинити війну на сході України, а будь-які спроби розширення агресії матимуть для Кремля тяжкі наслідки.

Про це заявив голова Рійгікогу Естонії Юрі Ратас на спільному зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні першочерговою є тема безпеки. Демократичній світ не має сумнівів у тому, що територіальна цілісність і незалежність України є безумовними. Вторгнення в незалежну країну – це є грубе порушення міжнародного права. Війна на Донбасі, яка триває восьмий рік, має бути негайно припинена. Будь-які спроби розширення агресії матимуть (для Росії. – Ред.) тяжкі наслідки", - сказав Ратас.

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Він додав, що Естонія після відновлення незалежності 30 років тому країна дала собі обіцянку ніколи не залишатися на самоті і багато працювала над тим, щоб стати надійним союзником і партнером задля розбудови колективної безпеки.

"Ми усвідомлюємо значення і цінність співпраці між демократичними країнами. Ми обіцяємо Україні: "Ви ніколи не залишитеся на самоті", - запевнив голова Рійгікогу Естонії.

Руслан Стефанчук зі свого боку додав, що обговорив із Головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом питання співпраці між державами.

"Під час нашого спілкування ми обговорили низку питань, пов‘язаних зі співпрацею України та Естонії… Також ми обговорили деякі питання перспективи нашої співпраці, зокрема активної участі естонського парламенту щодо розвитку парламентського виміру кримської платформи, щодо підтримки євроінтеграційних прагнень України і щодо інших напрямів співпраці", – сказав спікер українського парламенту.

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За його словами, головним результатом спілкування є підтвердження позиції щодо взаємоповаги суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та безпеки України й Естонії.

Стефанчук подякував Ратасу за підтримку України з боку естонського парламенту на дипломатичному, оборонному та фінансовому рівнях. Він висловив переконання в тому, що Естонія може розраховувати на аналогічну підтримку з боку українського парламенту.

Як повідомлялося, Голова Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратас перебуває в Україні з офіційним візитом.