Украина получит десятки Javelin из Эстонии в ближайшие недели, - посол Кууск

Произведенные в Соединенных Штатах Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin будут отправлены в Украину в наиболее сжатые сроки после разрешения Вашингтона.

Об этом рассказал в интервью проекту Радио Свобода Донбасс.Реалии посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ.

"Ближайшие недели (время отправления. – Ред.). Это нормальная процедура – ​​мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - рассказал дипломат.

По его словам, обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в прошлом году, в конце октября и в ноябре. Основанием явился рост напряжения на украинско-российской границе.

Если эскалация будет расти, то эта балтийская страна готова расширять поддержку, добавил дипломат. Кууск говорит, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано.

Таллин также готов передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

"Мы отправили официальные письма и запросили разрешение. Это требует времени. Разные страны имеют разные уровни координации. Я не могу прогнозировать, но надеюсь, что ответ будет быстрым. Почему эти пушки? Потому что они у нас есть и мы их не используем. У нас есть другое вооружение, которое мы приобрели в Южной Корее. Поэтому у нас есть пушки такие же, что и у Киева. И Украина попросила у нас боеприпасы для этих пушек. Боеприпасы мы тоже предоставим. Но мы решили, что можем предложить эти пушки. Но, как я уже говорил, есть процедура, которую мы должны пройти", - объясняет эстонский дипломат.

Напомним, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.

