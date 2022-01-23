РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9088 посетителей онлайн
Новости Война
9 647 108

Украина получит десятки Javelin из Эстонии в ближайшие недели, - посол Кууск

Украина получит десятки Javelin из Эстонии в ближайшие недели, - посол Кууск

Произведенные в Соединенных Штатах Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin будут отправлены в Украину в наиболее сжатые сроки после разрешения Вашингтона.

Об этом рассказал в интервью проекту Радио Свобода Донбасс.Реалии посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ.

"Ближайшие недели (время отправления. – Ред.). Это нормальная процедура – ​​мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - рассказал дипломат.

По его словам, обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в прошлом году, в конце октября и в ноябре. Основанием явился рост напряжения на украинско-российской границе.

Читайте также: США передали Украине ракеты Javelin и штурмовые огнеметы. ФОТОрепортаж

Если эскалация будет расти, то эта балтийская страна готова расширять поддержку, добавил дипломат. Кууск говорит, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано.

Таллин также готов передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца. 

"Мы отправили официальные письма и запросили разрешение. Это требует времени. Разные страны имеют разные уровни координации. Я не могу прогнозировать, но надеюсь, что ответ будет быстрым. Почему эти пушки? Потому что они у нас есть и мы их не используем. У нас есть другое вооружение, которое мы приобрели в Южной Корее. Поэтому у нас есть пушки такие же, что и у Киева. И Украина попросила у нас боеприпасы для этих пушек. Боеприпасы мы тоже предоставим. Но мы решили, что можем предложить эти пушки. Но, как я уже говорил, есть процедура, которую мы должны пройти", - объясняет эстонский дипломат.

Напомним, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.

Читайте также: НАТО не может гарантировать России нерасширение, но принятия новых членов в повестке дня нет, - Шольц

Эстония (1496) Javelin (169) Кууск Каймо (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
показать весь комментарий
23.01.2022 21:31 Ответить
+34
Могут заблокировать только оружие своего производства. До Джавелинов и Стингеров лапки коротки.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:36 Ответить
+32
Эстонцам респект! немчуре - вечный позор ...
показать весь комментарий
23.01.2022 21:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лондон передає Києву не тільки свою зброю, але отримав від Вашингтону дозвіл на передачу Україні ще й американського озброєння.

Іспанія відправила свої кораблі в Чорне і Середземне море для стримування путіна. Крім того Іспанія планує перекинути свої винищувачі в Болгарію, щоб бути готовою для стримання атаки путіна. «Росія не може вказувати будь якій країні, що робити. Тому Іспанія в рамках НАТО буде захищати суверенітет будь якої країни, яка може чи хоче вступити в НАТО», - міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Крім того Естонія, Латвія і Литва отримали офіційний дозвіл на поставки американської зброї в Україну. Естонія передасть Джевеліни, а Литва ракетні комплекси Стінгер.

https://www.youtube.com/watch?v=_rIcdJJyTRk
показать весь комментарий
24.01.2022 00:20 Ответить
Жабоїд Макрон в унісон фріцам заявив, щоб не нагнітали обстановку, а почати свій, окремий від США діалог між ЄС та росією.
https://www.youtube.com/watch?v=_rIcdJJyTRk
показать весь комментарий
24.01.2022 00:25 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 06:07 Ответить
что делает животворящий газ и ценности еуропейские забыты ,кроме содама и гоморы-****** и лидеры
показать весь комментарий
24.01.2022 06:09 Ответить
Д-30 оружие производства СССР, оно досталось Германии после его бегства. Украина может оспорить немецкое эмбарго в Международном арбитраже.
показать весь комментарий
24.01.2022 06:21 Ответить
дякуемо Эстония!
показать весь комментарий
24.01.2022 06:53 Ответить
Прибалти молодці! Німеччина віддає борги. в 1935-1941 Сталін гарно підтримував їх Фюрера, тепер вони підтримують Російського. Правда скромно, їм навіть може і соромно за це але бабло і в Німеччині бабло. Нам зараз більш потрібні засоби ПВО. За 8 років наша влада (як теперішня так попередня) успішно провалили всі проекти розвитку серйозної ракетної ПВО . При Порошенку це робив Турчинов а який агент Кремля робить це зараз можна лише здогадуватися.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:58 Ответить
БРАТЬЯ!!!!! СПАСИБО!!!!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 17:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 